2020-05-20T12:36:39+03:00
Общество

«Добрососедство»: как ижевчанам выиграть 250 тысяч рублей на благоустройство двора и замену лифта

Как принять участие в конкурсе, и кто получит главный приз
Анастасия Захарова
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В Ижевске можно выиграть деньги на двор или ремонт домаВ Ижевске можно выиграть деньги на двор или ремонт домаФото: Архив КП
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В апреле в Удмуртии стартовал конкурс «Дом высокой культуры самоизоляции». Ижевчане могут выиграть от 150 до 250 тысяч рублей на благоустройство своего двора и ремонт дома.

— Это конкурс добрососедства. Соответственно, цели, на которые можно пустить средство — это благоустройство территории, капитальный или текущий ремонт в многоквартирном доме. Это может быть замена лифта, потому что это самая дорогостоящая операция. Мы поможем и подскажем людям, куда лучше направить эти средства, — рассказала Ольга Дубовцева, заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ?

1. Придумать и организовать акцию, которая бы объединила жителей дома.

Это может быть какая-то активность, которая помогает соседям поддержать друг друга в это непростое время, поднимает жильцам настроение.

- Здесь мы должны включить свое воображение. Каким образом мы представляем помощь нашим соседям? Каждое ТСЖ или управляющая компания может о своей практике рассказать в интернете, - отметила Ольга Дубовцева, заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Некоторые дома пели военные песни с балконов

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Некоторые дома пели военные песни с балконов

2. Подать заявку

Для этого нужно описать свою акцию «ВКонтакте» или Instagram. В посте нужно отметить главу Удмуртии Александра Бречалова и поставить хештег #Добрососедство18. Сделать это нужно до 31 мая.

3. Подведение итогов

— Что они делают сейчас, чтобы в это сложное время помочь людям и поднять друг другу настроение? Именно эти практики мы и ожидаем увидеть, чтобы поощрить деньгами, и чтобы это было для остальных примером для подражания, — прокомментировала Ольга Дубовцева, заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии.Результаты конкурса станут известны в День города. Оценивать участников будет жюри – в него войдут представители Минстроя, Агентства печати и массовых коммуникаций и советника главы региона. Будет учитываться массовость мероприятий, результат, информированность людей об участии в конкурсе и наличие лидера.

За первое место в конкурсе можно будет получить 250 тысяч рублей, за второе — 200, за третье — 150. Также все участники получат грамоты. Потратить выигранные средства можно будет на капитальный или текущий ремонт дома, благоустройство двора.

ШЬЮТ МАСКИ И ПОМОГАЮТ ПОЖИЛЫМ СОСЕДЯМ

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии. В доме на Красногеройской, 103 жители провели зарядку

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии. В доме на Красногеройской, 103 жители провели зарядку

Некоторые дворы уже включились в этот конкурс. Например, жители дома №105 на ул. Красногеройской сшили маски и обеспечили ими всех соседей. Об этом рассказал председатель ТСЖ на Красногеройской, 105 Станислав Широбоков. По его словам, масками даже поделились с жителями одного из домов на улице Берша. Пожилым соседям жильцы помогали покупать продукты. Некоторые активисты помогают уборщице дезинфицировать дом. Кроме того, именно в этом доме спели военные песни с балконов.

А в домах №266 и 268 на улице Удмуртской установили кнопки бесконтактного входа в подъезды.

— Когда началась пандемия, жители многих домов начали проводить комплекс профилактических мер. Это и традиционная дезинфекция поверхностей и масочный режим в подъездах и высокотехнологичная установка бесконтактных кнопок. На такую кнопку не нужно давить, достаточно поднести руку и датчик сработает, — рассказал управляющий собственник управляющей компании «ЖРП №8» Фарит Губаев.

В доме на улице Удмуртской, 268 живет врач-инфекционист и три студента-медика. Они рассказали в общедомовом чате, что готовы помочь соседям, и проводят для них бесплатные консультации.

ЕЩЕ РАЗ О ПРИЗАХ

Деньги можно будет потратить на капитальный или текущий ремонт дома Фото: Архив КП

Деньги можно будет потратить на капитальный или текущий ремонт домаФото: Архив КП

За первое место в конкурсе можно будет получить 250 тысяч рублей, за второе — 200, за третье — 150. Также все участники получат грамоты. Потратить выигранные средства можно будет на капитальный или текущий ремонт дома, благоустройство двора.

Как получить 250 тысяч рублей на развитие дома в Ижевске?.

ИСТОЧНИК KP.RU

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