Корпорация «Центр» отмечает 30-летний юбилей

21 мая одной из крупнейших в России региональных сетей бытовой электроники – Корпорации «Центр» – исполнилось 30 лет. В этот день в 1990 году в Ижевске было зарегистрировано предприятие по продаже видеокассет и организации видеосалонов, на базе которого уже через год появилась сервис-студия «Центр», а затем и Корпорация «Центр». Сейчас эта торговая сеть насчитывает больше 150 магазинов в 20 регионах России.

Основал компанию ижевский бизнесмен Сергей Ощепков, он же многие годы возглавлял Совет директоров компании и был идейным вдохновителем всех новых направлений ее развития. Сейчас дело Сергея Федоровича продолжает его сын Константин Ощепков.

В день 30-летия председатель Совета директоров Корпорации “Центр” Константин Ощепков обратился ко всем сотрудникам, покупателям и партнерам компании:.

«Я хотел бы отметить каждого, кто внес свой вклад в развитие нашей компании, кто работал в магазинах сети, в офисе Корпорации или трудился в рамках смежных направлений – подчеркнул Константин Сергеевич. – Я говорю огромное спасибо за ваш труд. Я очень рад, что среди нас есть те, кто работает в Корпорации много лет, практически с самого дня ее основания. Эти сотрудники для нас особенно дороги, ведь именно они помогали двигать компанию вперед в самые напряженные и сложные периоды ее развития».

Также Константин Ощепков поблагодарил партнеров Корпорации «Центр» и многочисленных покупателей компании.

«Я говорю спасибо всем нашим покупателем, но в первую очередь ижевчанам – тем, кто верил в нас на старте и продолжает, как и много лет назад, поддерживать родную, ижевскую компанию, выбирая ее среди множества конкурентов. Это и ваш праздник тоже, ведь без вас не было бы Корпорации «Центр». Спасибо!»

Наконец, Константин Сергеевич подчеркнул: несмотря на сложившуюся сегодня ситуацию в экономике, Корпорация «Центр» продолжает свое развитие и по-прежнему будет строго соблюдать те принципы, на которых строится благополучие компании и ее сотрудников – честность, уважение к клиентам и партнерам, социальная ответственность.

«Мы верим в нашу компанию и знаем, что вместе мы способны пережить любые трудности, найти решение любых задач и стать еще сильнее. Мы по-прежнему остаемся одним из крупнейших игроков в своей отрасли и сделаем все, чтобы развиваться дальше».

Реклама.