УКС реконструирует один их самых проблемных участков в Устиновском районе Ижевска

В микрорайоне на улице Петрова в Ижевске начался большой ремонт теплосетей. Правда, к перекопам жители домов уже привыкли - трубы здесь настолько изношенные, что латать их приходилось не по разу: ремонтировали один порыв, через какое-то время буквально в паре метров появлялся другой. Теперь «Удмуртские коммунальные системы» планируют «забыть» об этом участке как минимум на четверть века — именно столько служат новые трубы. Руководители ООО «УКС» и Удмуртского филиала «Т Плюс» вместе с председателем Гордумы Ижевска Олегом Гариным проинспектировали - как идет ремонт.

Решето вместо труб

Горы грунта и десятки метров уже узнаваемых желтых ограждений появились сразу в нескольких дворах 4-ого Восточного микрорайона. Хоть сам он по меркам градостроения еще молодой, но вот сети уже давно не выдерживают никакой критики.

- Некоторым объектам теплоснабжения и ГВС уже по 40 лет! Ни одна конструкция, за исключением зданий, которым все равно нужен капитальный ремонт, такие сроки не выдерживает, - отметил директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов.

В процессе реконструкции энергетики применят специальные гидравлические расчеты для систем отопления и ГВС. Фото: ООО «УКС»

Во время осмотра раскопанных траншей руководитель «Удмуртских коммунальных систем» рассказал — на сетях горячего водоснабжения все повреждения труб — внутренние, так как не очищенная горячая вода ускоряет процессы коррозии. В трубах, по которым в дома идет тепло — вода специально подготовленная, поэтому опасности для металла не представляет. Но трубы все равно ржавеют — снаружи. И вызывают коррозию, в том числе то, что должно от нее защищать, — изоляционные материалы.

- Многие трубопроводы проложены в постперестроечные времена, когда было много экспериментов, и для изоляции использовались изготовленные «хозспособом» материалы. Например, тот же изолон. У него отличные теплоизоляционные свойства, но при намокании он создает эффект парника, и на поверхности трубы под изолоном начинается язвенная коррозия. Такой же вред наносит и минеральная вата, называемая «стекловатой», - пояснил Ярослав Балобанов.

Современные трубы от таких проблем избавлены: их изолируют пенополиуретаном еще на заводе. Эта защита настолько надежна, что ремонта новые сети не потребуют как минимум 25 лет.

Максимальный ремонт с минимумом неудобств

«Удмуртские коммунальные системы» планируют реконструировать в микрорайоне на Петрова 3,2 км труб. Технология продумана так, чтобы неудобства жителей свести к минимуму.

- Просчитываем, как сделать так, чтобы жители надолго не оставались без горячей воды. Пока работаем на трубах отопления, и она не отключена, а когда приступим к сетям ГВС — будем минимизировать срок отключения. Понимаем, что в связи с самоизоляцией многие жители дома, и без горячей воды в такое время — очень тяжело, - отметил директор Удмуртского филиала ПАО "Т Плюс" Дмитрий Разумов.

На территории ремонта расположены несколько детских садов. Об удобстве воспитанников тоже позаботились.

- Зачастую детские сады закрываются, остается один дежурный. Мы с заведующими заранее договариваемся — когда дошкольное учреждение уходит на отдых, и подгадываем свою работу так, чтобы можно было быстро раскопать и закопать сети в это время, и уйти с объекта, не подвергая детей никакому риску, - рассказал Ярослав Балобанов.

Директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов. Фото: ООО «УКС»

Работы по замене сетей продлятся до конца июля, в августе планируется благоустройство перекопов.

- Необходимо, чтобы все работы были выполнены достойно, а жители не испытывали неудобств. Под перекопы попадают придомовые территории, проезжая часть, тротуары, поэтому обращаем внимание и на последующее благоустройство территории, - резюмировал председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.

Работы по реконструкции и благоустройству перекопов будут завершены в августе. Фото: ООО «УКС»

Где мало — расширили, где много — заузили

Это только на первый взгляд кажется, что в траншеи вместо ржавых труб просто уложили новые современные. На самом деле ремонту предшествовала большая работа проектировщиков.

- Перед ремонтом провели специальные гидравлические расчеты для систем отопления и ГВС микрорайона. Если раньше везде сети были одного диаметра, и где-то этого было мало, а где-то — наоборот, много, то теперь трубы укладываем в соответствии с расчетами. Такую технологию мы уже применили во время реконструкции сетей большого участка на улице Сабурова в 2017 году. Ни одного звонка с жалобой на качество ресурса с тех пор к нам оттуда не поступало, - рассказала ведущий инженер ООО "Удмуртские коммунальные системы" Наталья Грузда.

На все работы в 4-ом Восточном микрорайоне в рамках концессии будет потрачено 33 млн рублей. Результатом станет бесперебойная поставка качественного ресурса и отсутствие повреждений на сетях. К слову, с начала концессии в Ижевске количество порывов уже сократилось на 47 %: с более, чем 3000 в 2016 году, до 1500 в этом году. Даже по сравнению с прошлым годом нынче порывов было уже меньше на 7%.

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