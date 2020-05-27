Жительница одного из домов Ижевска украсила входные группы в подъезды портретами мультперсонажей

Входные группы в подъезды дома №2 на улице Труда превратились в картинную галерею. Героев мультфильмов нарисовала местная жительница Вера Юманова по просьбе старшей по дому Тамары Чухловой.

Фото: Амир Закиров

— Нас стал устрашать внешний вид подъездов. На стенах появились неприличные надписи. Однажды приходит ко мне жительница и говорит: «У меня ребенок по надписям алфавит учит», — говорит старшая по дому.

Тогда Тамара Чухлова предложила одной из жительниц дома, Вере, украсить входные группы героями советских мультфильмов. Женщина работает парикмахером и мастером ногтевого сервиса в обычной жизни, творческая личность, любит рисовать. Поэтому у неё и попросили помощи. Первую картину Вера сделала еще в 2016 году — Зайца и Волка из «Ну, погоди!». К сожалению, стену не подготовили и картина не сохранилась.

Фото: Амир Закиров

В прошлом году Вера продолжила рисовать. На стенах появились Шарик из Простоквашино, Ежик в тумане и Лягушка-путешественница.

— Мне помогали муж Сергей, дочь Эмилия и ее подруга Мария Корнева. Старшая по дому предоставила материалы и место для хранения инвентаря. Муж готовил стены: снимал старую краску и грунтовку, потом наносил заново. Там, где не позволял рост дотянуться, красила со стремянки или табуретки, — рассказывает Вера.

Фото: Амир Закиров

На одну картину уходило около двух дней. Рисовали краской и малярными кисточками. Но приходилось использовать и необычные материалы.

Фото: Амир Закиров

— Когда я работала с Зайцем и Волком, каждый лампас на их одежде вырисовывала обычной кисточкой. Поэтому на картину ушло много времени. А Ежика в тумане я доделывала ватной палочкой: тоненькая кисточка стала лысой от растворителя. Поэтому пришлось спасаться подручными средствами, — говорит Вера.

В самом подъезде Вера тоже как-то нарисовала картину.

— К нам приходили рабочие менять замки на электрощитках. От сварки на стенах остались пятна. И я нарисовала сверху веточку сакуры. Сейчас она не сохранилась, потому что в прошлом году в подъезде был капитальный ремонт, — делится Вера.

Фото: Амир Закиров

Есть в доме и картины с историей. Например, Лягушку-путешественницу нарисовали по просьбе старшей по дому, у которой с этим мультиком связана история.

— В 1979 году я ехала отдыхать в Грузию, в город Кутаиси. Но по ошибке села на самолет в Тбилиси. Я осознала ошибку только перед взлетом. Из Тбилиси меня отправили на станцию, чтобы уехать по адресу. Там в это время шел мультик «Лягушка-путешественница», — вспоминает Тамара Чухлова, старшая по дому.

К сожалению, и сейчас в доме находятся вандалы, которые портят чужую работу. Поэтому Вере приходится закрашивать надписи и неприличные рисунки.

— Порой приходится перерисовывать весь фон. Добиться точь-в-точь оригинального оттенка не получается, потому что краску для фона смешивают, — рассказывает Вера.

Но в основном люди уважают чужой труд. Многие фотографируются около картин, делают селфи и спрашивают, что здесь нарисовано: оказывается, многие современные дети не знают советских мультиков.

Найти картинную галерею можно на улице Труда, 2.