2020-05-29T11:46:30+03:00
Общество

Погода в июне 2020 года в Ижевске: начало лето может быть прохладным

Ученые и синоптики дали свой прогноз на июнь и лето
Ксения Аксенова
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Какой будет погода в июне 2020 года в Ижевске? Чтобы ответить на этот вопрос, «Комсомолка» обратилась к синоптикам и экспертам. Оказалось, что начало лето будет прохладным.

- 31 мая ждем прихода южного циклона. Именно из него, скорее всего, начало июня будет прохладным. Ночные температуры – в интервале +3...+8°С, дневные, в лучшем случае, +11…+16°С. В норме среднесуточная температура воздуха в начале июня составляет +13…+15°С. Осадки ожидаются ниже нормы. Но на такой долгий срок ничего точно сказать нельзя – все очень переменчиво, - объяснила Алена Арбузова, дежурный синоптик Удмуртского Гидрометеоцентра.

Отметим, что циклон, который образовался над южным регионом Европейской части России и перемещался в Поволжье, никак не затронет Удмуртию. Такого шквалистого ветра и урагана, как в Свердловской области, в Ижевске ждать не стоит.

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Тем не менее, информацию про прохладное начало лета подтверждает и Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета.

- Согласно прогнозу Гидрометеоцентра РФ, температура воздуха в начале июня будет ниже климатической нормы, примерно +12°С. В остальном погода в июне и по температуре, и по осадкам будет в пределах нормы. А вот в июле, по предварительным прогнозам, недобор осадков, этот месяц будет чуть засушливее, чем остальные летние месяцы, - отмечает он.

НЕСТАБИЛЬНАЯ ПОГОДА

Погода в июне будет такой же, как и в мае, уверяет Дмитрий Адаховский, преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ.

- Погодный режим последние 3-4 года – нестабильный. Это началось после 2016 года. Затяжные весны, прохладное лето, в прошлом году еще и очень дождливое. Все это говорит о том, что сейчас у нас преобладает циклонический тип циркуляции атмосферы. То есть воздух переносится с запада на восток. Раньше говорили: «О, раз в Москве жара, значит и у нас будет!». Потом перестали так говорить, а теперь снова!

По его словам, погода выражена колебаниями. Не бывает такого, что жара стоит месяц, как в 2009 или 2012 годах.

- Погода в июне будет характеризоваться неустойчивым режимом, с прохладой и дождями. Но переживать не стоит – летняя погода все равно установится! Воздух прогреется и по-настоящему летних дней станет больше, - обещает эксперт.

Дмитрий Адаховский считает, что июнь по погоде будет таким же, как и май - нестабильным

Дмитрий Адаховский считает, что июнь по погоде будет таким же, как и май - нестабильным

Но в тоже время, специалист считает, что летом ижевчан ждут периоды затяжных дождей, когда дни становятся серыми, мрачными и заметно холодает.

А вот для растений это лето не станет каким-то неблагоприятным. Весна выдалась ранняя, и снег быстро сошел, но сейчас все нормализовалось и все идет по графику.

Кстати, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что лето 2020 года может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений в стране.

Кому верить? Проверим летом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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