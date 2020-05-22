Утро в Ижевске: продолжение ограничений для общепита и торговых центров, план помощи пострадавшим от коронавируса отраслям и похищение человека на глазах очевидцев
Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 22 мая. По прогнозам синоптиков в Ижевске сегодня будет чуть теплее, чем вчера — до 18 градусов, временами возможны кратковременные дожди.
Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
Кафе, спортзалы и торговые центры в Ижевске пока не откроются
25 мая алкоголь в Удмуртии продавать не будут
В Ижевске представили план помощи наиболее пострадавшим из-за коронавируса отраслям
Очевидцы сообщили в полицию о похищении человека
Летние лагеря в Удмуртии откроются не раньше 1 июля
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев собирается в Ижевск
А теперь к главным новостям:
В Удмуртии возобновили вакцинацию
Фото: medonet.pl
Плановые прививки с 18 мая начали ставить детям в соответствии с Национальным календарем. Также снова доступна вакцинация от клещевого энцефалита, пневмококковой инфекции и других опасных заболеваний. Напомним, плановую вакцинацию в регионе приостанавливали в целях профилактики распространения коронавируса.
Более 200 жителей республики вернули в Удмуртии после «северной» вахты
Фото: pem.rbc.ru
В Удмуртию из Улан-Удэ прибыло 202 вахтовика. Всем им были выписаны постановления Роспотребнадзора о самоизоляции, составленные анкеты направлены в муниципалитеты для контроля. Все приезжие сдали тесты на коронавирус, после чего отправились на изоляцию по домам. 18 вахтовиков решили не рисковать здоровьем своих близких и остались на две недели в пункте временного размещения.
Девочка спрыгнула с забора и напоролась на арматуру
Фото: primorsky.ru
Происшествие случилось в поселке Позимь. Как сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии, ребенка пришлось освобождать с помощью специнструментов: спасатели с помощью штифтореза деблокировали штырь и передали девочку врачам. В пресс-службе отмечают, что происшествий с подростками в последнее время стало больше, и просят родителей контролировать детей в их свободное время.
Алина Загитова показала свое водительское удостоверение
Фото: sport24.ru
Олимпийская чемпионка успешно сдала в Удмуртии экзамены на право управления автомобилем и получила водительское удостоверение. Об этом Алина Загитова, которой на днях исполнилось 18 лет, сообщила на своей странице в «Инстаграм». Она рассказала, что очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Правила ПДД учила онлайн между тренировками.
ИСТОЧНИК KP.RU
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