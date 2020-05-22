2020-05-22T07:10:35+03:00
Общество

Утро в Ижевске: продолжение ограничений для общепита и торговых центров, план помощи пострадавшим от коронавируса отраслям и похищение человека на глазах очевидцев

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Жанна Ситникова
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Фото: izhlife.ruФото: izhlife.ru
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Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 22 мая. По прогнозам синоптиков в Ижевске сегодня будет чуть теплее, чем вчера — до 18 градусов, временами возможны кратковременные дожди.

Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

Кафе, спортзалы и торговые центры в Ижевске пока не откроются

25 мая алкоголь в Удмуртии продавать не будут

В Ижевске представили план помощи наиболее пострадавшим из-за коронавируса отраслям

Очевидцы сообщили в полицию о похищении человека

Летние лагеря в Удмуртии откроются не раньше 1 июля

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев собирается в Ижевск

А теперь к главным новостям:

В Удмуртии возобновили вакцинацию

Фото: medonet.pl

Фото: medonet.pl

Плановые прививки с 18 мая начали ставить детям в соответствии с Национальным календарем. Также снова доступна вакцинация от клещевого энцефалита, пневмококковой инфекции и других опасных заболеваний. Напомним, плановую вакцинацию в регионе приостанавливали в целях профилактики распространения коронавируса.

Более 200 жителей республики вернули в Удмуртии после «северной» вахты

Фото: pem.rbc.ru

Фото: pem.rbc.ru

В Удмуртию из Улан-Удэ прибыло 202 вахтовика. Всем им были выписаны постановления Роспотребнадзора о самоизоляции, составленные анкеты направлены в муниципалитеты для контроля. Все приезжие сдали тесты на коронавирус, после чего отправились на изоляцию по домам. 18 вахтовиков решили не рисковать здоровьем своих близких и остались на две недели в пункте временного размещения.

Девочка спрыгнула с забора и напоролась на арматуру

Фото: primorsky.ru

Фото: primorsky.ru

Происшествие случилось в поселке Позимь. Как сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии, ребенка пришлось освобождать с помощью специнструментов: спасатели с помощью штифтореза деблокировали штырь и передали девочку врачам. В пресс-службе отмечают, что происшествий с подростками в последнее время стало больше, и просят родителей контролировать детей в их свободное время.

Алина Загитова показала свое водительское удостоверение

Фото: sport24.ru

Фото: sport24.ru

Олимпийская чемпионка успешно сдала в Удмуртии экзамены на право управления автомобилем и получила водительское удостоверение. Об этом Алина Загитова, которой на днях исполнилось 18 лет, сообщила на своей странице в «Инстаграм». Она рассказала, что очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Правила ПДД учила онлайн между тренировками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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