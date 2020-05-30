Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 30 мая 2020 года: увеличение количества выздоровевших и отсутствие опасных аппаратов ИВЛ
По состоянию на утро 30 мая в Удмуртии выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 16 человек выздоровели.
В COVID-центрах республики опасных аппаратов ИВЛ нет. Как рассказал замминистра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин, для COVID-центров нашего региона данное оборудование не закупалось.
В Удмуртии для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией перепрофилированы пять больниц. Пациентов другими инфекциями направляют в другие медучреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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