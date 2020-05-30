2020-05-30T17:51:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 30 мая 2020 года: увеличение количества выздоровевших и отсутствие опасных аппаратов ИВЛ

Рассказываем, что произошло за день
Оксана Мымрина
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Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 30 мая 2020 года: увеличение количества выздоровевших и отсутствие опасных аппаратов ИВЛКоронавирус в Удмуртии, последние новости на 30 мая 2020 года: увеличение количества выздоровевших и отсутствие опасных аппаратов ИВЛФото: Алена Селезнева
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По состоянию на утро 30 мая в Удмуртии выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 16 человек выздоровели.

В COVID-центрах республики опасных аппаратов ИВЛ нет. Как рассказал замминистра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин, для COVID-центров нашего региона данное оборудование не закупалось.

В Удмуртии для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией перепрофилированы пять больниц. Пациентов другими инфекциями направляют в другие медучреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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