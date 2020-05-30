Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 30 мая 2020 года: увеличение количества выздоровевших и отсутствие опасных аппаратов ИВЛ

«Пустите хотя бы в коридор!»: пациенты показали, как ночуют у больницы в палатке, потому что не хватает мест для больных коронавирусом

В Новосибирске возле ковидного госпиталя разбили палаточный городок. Из него сбежал уже один из пациентов: теперь его ищут полицейские и волонтеры