Ижевчанка о жизни с греком: «От начала отношений до свадьбы проходит около 10 лет»

4 года назад 27-летняя Софья решила подтянуть свой английский. Ижевчанка зарегистрировалась на сайте, помогающим изучать иностранные языки, и познакомилась с Андреасом – 35-летним греком из Шотландии. Началась переписка, которая, несмотря на разделяющие их тысячи километров, переросла в роман.

НЕ ПОЗВОЛЯЛ СЕБЕ ФЛИРТОВАТЬ С ДЕВУШКОЙ

Первая личная встреча состоялась в 2018 году: Софья буквально «свалилась с горы» на голову Андреасу!

Первая личная встреча стала неожиданностью и для Софьи, и для Андреаса. ФОТО: Личный архив героя.

- Я поехала в Великобританию по работе, ну и заодно решила взойти на Бен-Невис – одну из самых высоких горных вершин, которая была в Шотландии, - вспоминает Софья. - Это было очень сложно. После подъема я так устала, что у меня буквально не было сил ехать обратно в Лондон. Тогда я написала Андреасу, что я в Глазго и он, недолго думая, пригласил остаться у него. И так я осталась…на несколько дней.

Молодые люди прекрасно проводили время вместе: много гуляли, катались на каруселях, разговаривали. Андреас даже угостил ижевчанку национальным греческим блюдом – запеченным мясом с рисом, перцами и изюмом.

- Гадость неимоверная, - смеется девушка. – Но в Греции ценят утонченные сочетания и ароматные специи.

Молодые люди общались как друзья – Андреас ни на что не намекал и даже не позволял себе флиртовать.

- Я даже сначала подумала, что он гей, - улыбается девушка. – Но оказалось, что это обыкновенная воспитанность. Он себя позиционировал как «волк-одиночка», я - как сильно-независимая женщина с ребенком от первого брака и нежеланием влезать в отношения.

Несмотря на это, в какой-то момент молодые люди поняли, что их связывает нечто большее, чем дружеские отношения. Завязался роман.

- Я не собиралась больше туда возвращаться, но в какой-то момент с удивлением обнаружила, что он планирует нашу следующую встречу… Через 2 месяца мы вновь встретились, но уже в Праге, - рассказала Софья.

ПОДРУЖИЛСЯ С ДОЧКОЙ

Влюбленные много переписывались и с нетерпением ждали каждой следующей встречи. Но свидания были редкими и дорогими – каждый раз приходилось покупать билеты, оформлять визу, вылетать в Европу. Тогда молодые люди решили съехаться – весной 2019 года Софья переехала в Глазго.

- Андреас меня покорил свои отношением: он был таким основательным, серьезным, трогательным. Удивительное сочетание южного темперамента, греческой мудрости и западно-европейского воспитания, - рассказывает Софья. – Это абсолютно счастливые отношения, потому что он всегда делает всё, чтобы поднять настроение окружающим и никогда не начинает конфликт. Еще, конечно, подкупило отношение к моему ребенку. Они друг друга приняли очень легко и тепло. Алисе 3 года, и буквально за пару недель стала говорить по-английски исключительно, чтоб общаться с Андреасом. Сейчас они лучшие друзья. Дочка даже называет его «Андреасичком».

Дочка ижевчанки ласково называет Андреаса «Андреасичком». ФОТО: Личный архив героя.

Переехав, Софья начала работать удаленно. Правда, зарплата осталась российской, в рублях – девушка заранее знала, что Шотландия - дорогая страна, и ей придется много работать и во всем себя ограничивать. Несмотря на это, переезда она не боялась. За границу отправилась вместе с дочкой.

- С садиком для дочери все решилось легко – не было никаких справок или медосмотров, как принято в России. Заплатил – пришел, - продолжает наша героиня. – К тому же, я уже хорошо узнала Андреаса. Это не первые мои интернациональные отношения, мне намного проще общаться с иностранными мужчинами – они не мыслят шаблонами, как большинство наших мужчин. Например, что девушка должна заниматься домашними обязанностями одна – готовить завтраки-обеды-ужины, убирать, следить за детьми… Да еще и успевать деньги зарабатывать.

БАБУШКА ВЫУЧИЛА АНГЛИЙСКИЙ НА ЮТУБЕ

Сейчас семья живет в Шотландии, однако Софья дочкой часто приезжают домой – обновить визы и повидать родных. Родители ижевчанки на новость о заморском женихе отреагировали положительно.

- Родители от Андреаса без ума, - смеется Софья. – Он их покорил умом, мудростью, ответственностью, артистичностью, обаянием, интеллигентностью, ну и конечно безусловным обожанием меня и Алисы. Я думаю, для родителей это всегда самое главное. Первая их «встреча» состоялась в сети. Бабушка даже выучила английский где-то на Ютубе. А мама моя, кандидат философских наук, отрывается в дискуссиях с настоящим греческим философом. И сейчас они каждый день общаются с ним по видеосвязи.

Андреас даже успел познакомиться с родными невесты лично! Приехал в Россию, как положено, зимой.

Андреас уже успел побывать в России и лично познакомиться с родителями Софьи. ФОТО: Личный архив героя

- Как только вышел с аэропорта, сильно удивился, что в носу «замерзли сопли», - улыбается Софья. – Ему было все в новинку! Например, он был в шоке, что Россия – настолько многонациональная страна. Мы были в трех городах, каждый из которых – как отдельно взятое государство, со своими традициями. Больше всего его удивила Москва – огромный город, с высоченными зданиями, метро и миллионами людей.

В целом, поездка получилась очень насыщенной.

- Баня, перепечи, селедка под шубой – все это Андреасу очень понравилось. И, конечно, люди, которые, как ему казалось, были очень доброжелательны. Он даже смогу выучить несколько фраз на русском: «очен кусна пасиба», «это греческое слово», пакет не надо, спасибо», «после Агрыза – нет туалета», «я мужик». Честно, я на самом деле, не знаю, как ему удалось реабилитировать Россию – нам везде хамили, наступали на ноги, не давали дорогу. Но всем друзьям он рассказывает, что здесь все милые и улыбаются.

СЕМЬЯ «НА УДАЛЕНКЕ»

Софья, в свою очередь, тоже успела побывать в Греции – родине Андреаса. Мама и папа молодого человека тепло приняли невестку. А дочка ижевчанки и вовсе стала для них внучкой!

Родители Андреса тепло принято И Софью, и Алису. ФОТО: Личный архив героя.

- Несмотря на языковой барьер, они нас приняли как уже членов семьи. Но Андреас рассказывал, что так бывает не всегда. Часто греческие свекрови не принимают невесток, - говорит Софья. - Вообще, семейные ценности там ого-го. Женятся сильно за 30 на тех, с кем прожили уже лет десять. Зато потом практически никогда не разводятся.

Сейчас Софья, Алиса и Андреас в разлуке. Ижевчанкам пришлось остаться в России на неопределенное время из-за коронавируса. В обычное же, мирное время, семья живет в Шотландии. Андреас ученый, работает в местном университете, у Софьи в Глазго собственные проекты – она создает мобильное приложение. Шотландия стала для Прусаковых родным домом.

- О шотландских традициях тоже могу рассказать немного, только то, что бросается в глаза, - говорит Софья. - Там и правда многие ходят в килтах - мужских юбках. Особенно на демонстрации за независимость Шотландии, а также на официальные мероприятия. У Андреаса он тоже есть – правда, надевает он его только на Хэллоуин.

А еще в стране очень развита культура баров и пабов – там сосредоточена вся социальная жизнь.

- Тут нет понятия «кафе», есть только пабы и кофешопы, - говорит Софья. – На посиделках всегда пьют не чай или кофе, а пиво – гости обязательно приносят его на все вечеринки.

Из национальных блюд девушка может выделить «хаггис». Это говяжьи потроха, которые подаются с картофелем и тыквой.

- Лучше не знать, как они готовятся, но вкус невероятный, - говорит ижевчанка. – Вообще, шотландцы очень дружелюбный и самый толерантный народ. К приезжим относятся с уважением и добродушием. Да и мигрантов там больше, чем местных. Университет Глазго – один из крупнейших в Европе. Поэтому чувствуешь себя там довольно комфортно. Только вот акцент, конечно, не всем доступен для понимания.

Что касается быта, то в семье Софьи и Андреаса домашние обязанности не делятся на мужские и женские.

В семье Андреаса и Софьи домашние обязанности не делятся на мужские и женские. ФОТО: Личный архив героя.

- Андреас довольно педантичный, в отличие от меня. У нас даже нет такого понятия как разделение быта. Если его что-то не устраивает, он просто это исправляет. Но в целом, уборкой и готовкой занимается тот, кто на данный момент свободен. С ребенком мы время проводим вместе, поэтому этот вопрос как-то не сильно стоит, - резюмировала Софья.

ВОПРОС РЕБРОМ: КАК ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ ЕВРОПЕЙЦА?

В первую очередь, по словам Софьи, следует заняться самообразованием.

Европейские мужчины больше всего в девушках ценят ум. ФОТО: ЛИчный архив героя.

- Европейские мужчины не воспринимают женщину как кусок мяса, вообще не судят по внешности. Это я обращаюсь к девушкам, которые думают, что если они красивые, то легко найдут мужа за рубежом даже без знания языка. Так вот, это маловероятно. Здесь мужчинам плевать, что на тебе надето, а излишний макияж придает девушке только образ клоуна или девушки легкого поведения. Мужчины здесь не будут размениваться на подарки, к которым привыкли русские женщины, но зато они никогда на вас не повесят быт. В приоритете всегда будут чувство юмора, жизнелюбие и умение поддержать беседу.