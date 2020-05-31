2020-05-31T13:50:12+03:00
Общество

Погода в Ижевске на предстоящую неделю: похолодание и дожди

Что приготовила жителям первая неделя лета?
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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В понедельник, 1 июня, наступает настоящее календарное лето. Казалось бы, вот оно – счастье: теплые летние вечера, загар на даче и холодное мороженое… Только вот к погоде – большие вопросы. Подробнее – в нашем прогнозе на предстоящую неделю.

Итак, в понедельник нас ждет дождь и северо-западный ветер, достигающий 3 м/с. Температура составит всего +11 градусов днем и +7 – ночью.

Во вторник, 2 июня, ситуация изменится в лучшую сторону. Но ненамного. Так, днем столбик термометра поднимется до +15 градусов, ночью – до +9. Ожидается облачно с прояснениями погода и северо-восточный ветер скоростью 3 м/с.

3 июня сохранится облачная с прояснениями погода, а вот температура поднимется уже до +18 градусов днем и до +10 ночью.

Четверг порадует комфортной температурой: ожидается до +22 градусов. К вечеру похолодает до +14. Ветер восточный, 3 м/с.

В пятницу в город вновь придут дожди. Столбик термометра поднимется до +20 днем и +15 ночью. Ветер юго-восточный, 3,1 м/с.

Однако в выходные дожди идти перестанут: ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу до +22 градусов днем и до +13 – ночью. 7 июня температура поднимется до +24 градусов днем и +14 ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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