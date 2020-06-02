Строил больницу в джунглях и спасался от колумбийской мафии: откровения ижевчанина, объехавшего 3 континента

Сидя на берегу Атлантического океана и глядя на статую Христа-Искупителя, Евгений Васильковский не мог поверить, что своими глазами видит одно из семи чудес света! А ведь еще полгода назад ижевчанин не представлял, что пересечет 3 континента, увидит 20 стран и сотни городов, выучит 3 новых языка и переживет невероятные приключения. О них расскажет «Комсомолка».

Досье КП

Евгений Васильковский

Фото: личный архив героя материала

Место жительства: До 23 лет – Ижевск, после – Москва

Возраст: 31 год

Образование: ИжГТУ, инженерно-строительный факультет (не окончил, забрали в армию)

Семейное положение: холост

«МАМА, Я НА ДРУГОМ КОНЦЕ ПЛАНЕТЫ!»

Путешествие длиною практически в 1,5 года началось в 2015 году. Друг Жени позвал его в Индию. Ижевчанин долго сопротивлялся (тогда он не любил долгих поездок и боялся неизвестности), но в итоге отправился в дорогу. Собирались так быстро, что 26-летний Евгений даже не успел предупредить родителей.

В Индии Евгений с другом жили в хостелах, о которых узнавали от местных. Питались в недорогих кафе Фото: личный архив героя материала

- Я пришел домой и написал маме записку: «Мам, не волнуйся, со мной все хорошо. Я на другом конце планеты»,- вспоминает Женя. - Тогда за месяц мы «исколесили» всю Индию! Я увидел попрошаек, грязь, разрушу, хаос на дорогах, где вообще не соблюдаются правила дорожного движения. Кстати в Индии нет совсем никакой культуры. При мне, когда я однажды ехал в поездке, ребенок просто взял поднос с остатками еды и выкинул в окно! Я был в диком шоке. Побывал я и в знаменитом городе Варанаси, где умерших людей сжигают прямо на улицах! В общем, получил массу впечатлений!

The Индия 2015 . Вид от первого лица.Путешествие ну по очень контрастной Индии с видом от первого лица ! Добра ! http://vk.com/koooskooos

После этой поездки потянулись следующие - Китай, тур по городам России, путешествие в Америку. Вновь оказавшись в родной стране, Женя понял, что хочет вернуться в штаты. В 2019 году он приехал в Америку. Приехал на два месяца, но остался на полгода.

В Америке Евгений жил на накопления, которые у него были после работы в Москве Фото: личный архив героя

- Спустя полгода я понял, что у меня заканчивается виза. Я начал размышлять и понял, что лететь в Россию с новым билетом «влетит» мне в 500 долларов, а в соседнюю Мексику я могу попасть всего за 100 долларов… Кинул клич в соцсетях, нашел тех, кто хочет туда съездить - и мы отправились покорять мир, - рассказывает Женя.

РАБОТАЛИ НА ИЗНОС

Свое путешествие Евгений со своими единомышленниками начали в Мексике. Затем были Гватемала, Гондурас, Сальвадор и Никарагуа. Кстати именно в последней стране Жене наконец-то пригодились его строительные навыки.

Евгений крайний справа Фото: vk.com/hehe_volunteers

- Мы решили заехать в клинику, которую построили для бедных волонтеры проекта Health&Help* (некоммерческая организация, помогающая беднейшему населению планеты). Там уже узнали, что сейчас строится вторая в клинику в деревне Лас Сальвиас в одном из самых бедных и отдаленных районов Никарагуа, - рассказывает Евгений. - По приблизительным данным в этих местах живут около 5000 человек, но официально эти земли считаются нежилыми. Когда я увидел, как живут люди, то был в шоке! Тут нет электричества, воды, а дома людей были сделаны полиэтилена. Ближайшая больница в 30 км от деревни. И это в 21 веке…

Клинику в Никарагуа открыли 1 марта 2020 года Фото: he-he.org

Ребята решили побывать и там и помочь со строительством. Больше недели от заката до рассвета Евгений с друзьями трудился на стройке: резал, пилил, строгал, красил и все это в самый разгар сезона дождей.

Фото: he-he.org

- Вместе с дождями пришла и долгожданная прохлада: столбик термометра опустился с 38 градусов до 30-32, но при дикой влажности было равно очень жарко, - вспоминает ижевчанин. - Люди и техника работали действительно на износ. Жили в палаточном лагере на берегу Тихого океана. Нас обеспечили всем необходимым (спальниками, бельем и т.д.), еду мы готовили себе сами. Не скажу, что эта неделя была простой. Нет. Но она была возможно самой классной в моей жизни, ведь я помогал людям, вкладывая в свое дело всю душу!

«КАК БУДТО ПОБЫВАЛ В АДУ»

Там же, в Никарагуа, Евгений побывал на действующем вулкане Масая! Посетить его Женю уговорили друзья. В путь отправились ночью. Пробираться пришлось через джунгли.

Высота вулкана Масайа – 635 метров Фото: личный архив героя

– Это была чистой воды афера. Друзья мне говорили, что будет прикольно, обещали, что сможем увидеть настоящую лаву. Говорили, будет здорово, – смеется Евгений. – Но тогда никто и не предполагал, насколько тяжело нам дастся вот такое восхождение на действующий вулкан! Уже на середине пути мы поставили палатку и оставили там свои вещи, потому что тяжеленые рюкзаки было невыносимо нести дальше.

Освободившись от лишнего груза, ребятам все-таки удалось покорить Масая. По словам Евгения, он будто побывал в аду!

– Мы поднялись туда грязные, сырые, видим

Фото: личный архив героя

ость плохая! Но самое главное – лаву – нам удалось разглядеть. Сложно описать словами чувство, когда ты стоишь на краю вулкана, слышишь страшные звуки и при этом видишь, как плещется лава…, - рассказывает Евгений. – Находили мы там не долго. Потому что просто тяжело дышать. Переночевали в нашем палаточном лагере, а утром снова поднимались на вулкан, но эмоции уже не те. Советую всем идти туда ночью. Жутко красивое зрелище!

ОСТАЛСЯ БЕЗ ТЕХНИКИ

Но не все в путешествии Евгения было так хорошо, гладко и интересно. Первое ЧП произошло еще в начале тура, в Мексике. На вторую неделю жизни там у молодого человека украли дорогой ноутбук.

- Это было в хостеле. Я отправился в ванную, положил ноутбук под кровать, а когда вернулся, то техники уже не было! Никто ничего не видел, конечно. Сработали быстро, грамотно и тогда я понял, что доброта добротой, а на чеку нужно быть всегда, - делится Евгений.

Фото: личный архив героя

Оказалось, это были только «цветочки». Настоящая «заварушка» ждала наших путешественников в Колумбии. Там на них нападали дважды!

- В первый раз у нас пытались украсть вещи, пока мы просто стояли на обочине, разговаривали. Хорошо, что кто-то из друзей заметил и мы смогли быстро среагировать, отпугнуть воришек. А вот второй раз наша жизнь действительно «висела» на волоске: мы шли по улице и резко за нами стали бежать мужчины, которые до этого шли сзади. В руках у одного был нож! Еще одно ЧП произошло в конце путешествия, в Сан-Паулу (Бразилия): ко мне подбежали неизвестные, и начали душить, заламывать руки. В итоге в той передряге я лишился еще и телефона. В общем, путешествие я закончил без всей техники, с которой приехал!

ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Уместить множество историй из десятков стран, где побывал Евгений, в одном тексте просто не получится. Во время путешествия молодой человек вел мини-дневник, поэтому предлагаем посмотреть на мир глазами Евгения.

МЕКСИКА, ЧИЧЕН-ИЦА (город майя)

«Древние развалины некогда величественного народа индейцев майя были моими 3 из 7 посещенных чудес света. Дорого, много туристов, приставучие продавцы, ещё раз я вряд ли бы сюда вернулся, так как в этой стране есть еще много развалин городов этого народа, не уступающих по красоте Чичен-ице, но просто менее раскрученных».

«Я не люблю путешествовать один и никогда этого не делаю. Вдвоём делать это дешевле, безопаснее и интереснее» Фото: личный архив героя

Фото: личный архив героя

Фото: личный архив героя

ГВАТЕМАЛА

Фото: личный архив героя

Фото: личный архив героя

ГОНДУРАС

Фото: личный архив героя

НИКОРАГУА

В этой стране Евгений помогал строить больницу в глухих джунглях на берегу Тихого океана. А еще побывал у действующего вулкана Масая.

Фото: личный архив героя

Фото: личный архив героя

ПАНАМА

«Панама стала 7 и последней в моем небольшом путешествии по северной и центральной Америке. Если честно, после всех этих гондурасов и сальвадоров стал подзабывать, что на этой планете есть ещё и развитые страны. Панама тут конечно неплохо взбодрила, качество жизни тут намного выше, чем у большинства ее соседей. На 2 океанах ты можешь побывать за какие-то пару часов, плюс Америка и Китай вкладывают сюда огромные деньги. Но, с другой стороны, чувствуется сильный контраст между трущобами и богатыми кварталами».

Фото: личный архив героя

Фото: личный архив героя

Фото: личный архив героя

КОЛУМБИЯ

«Эта страна великолепна. Все стереотипы в моей голове связанные с воюющими наркобаронами, вечными перестрелками и мешками кокаина на каждом углу - ушли в прошлое.

«Когда я просыпался утром, то сначала вспоминал в каком я городе, в какой стране и на каком континенте» Фото: личный архив героя

Туда же ушла эпоха Эскобара и миллион грустных историй местных жителей, связанных с этим временем. Колумбийцы очень добрые, приветливые, постоянно нас кормили и звали в гости. 95% населения здесь католики. Туристов и путешественников тут любят и уважают, главное не заходить в неправильные районы».

Фото: личный архив героя

АМАЗОНКА

«У меня в детстве один из любимых фильмов была «Анаконда» (12+) и вот спустя 20 лет, добравшись до мест, где он снимался, я плавал где-то в дебрях Амазонки и все ждал, когда же выскочит та самая змеюка, которую надо будет побороть».

Фото: личный архив героя

Амазонский привет!.Пост любви к Россиюшке и всем вам!

Фото: личный архив героя

ПЕРУ

«Перу огромна и разнообразна. Горы, пустыни, джунгли, пляжи в придачу с кучей удивительных мест. Это, наверное, первая страна в которой я встретил такой ураган разнообразия всех дислокаций».

Фото: личный архив героя материала

Фото: личный архив героя

«Мачу Пикчу - остатки древней цивилизации инков, затерянной где-то высоко на вершине гор, манящие к себе тысячи энтузиастов со всего мира и ставшие моими 4/7 ныне существующих чудес света. Скажу, что это того стоило. Одно из лучших путешествий в моей жизни».

Фото: личный архив героя

Фото: личный архив героя

БОЛИВИЯ

«Кладбище заброшенных поездов оставленных где-то в пустынях Боливии, вход бесплатный. Зрелищность данного заведения – 5/5. Рекомендую!»

«Когда после 1,5 лет я возвращался в Россию, то даже немного грустил, что опять вокруг будут грустные, унылые лица, так как за рубежом все постоянно улыбаются» Фото: личный архив героя

Фото: личный архив героя

АРГЕНТИНА

«Пока пересекал насквозь эту страну с Чили до Уругвая, то успел заехать в основные города: Мендосу, Кордову, Росарио где, например, родились те самые Месси, Че Гевара и остальные известные личности нашего времени. Успел также хорошо познакомится с местным населением. И они великолепны, очень напоминают русских. Гордятся своей страной и, как и все, с удивлением смотрят на нас, этих неведомых инопланетян с другой планеты. Танцуют танго и едят мясо. Много мяса».

Фото: личный архив героя

Фото: личный архив героя

ПАРАГВАЙ

«Сами парагвайцы называют свою страну сердцем всея Южной Америки, потому что она находится где-то в ее глуби, затерянная между такими гигантами как Аргентина, Боливия и Бразилия. Страна в принципе ничем не примечательная. Столица Асунсьон и ее центр выглядит мягко говоря на троечку».

Фото: личный архив героя

За время путешествия Евгений выучил на разговорном уровне три языка: английский, испанский и португальский Фото: личный архив героя

БРАЗИЛИЯ

«Сан-Паулу является самым большим городом Бразилии, Южной Америки и вообще всего южного полушария нашей планеты. Приезжая в его исторический центр ты как будто оказываешься в какой-нибудь Индии или Гондурасе. Там царствует бомжи, наркоманы, попрошайки и бандиты. После заката на улице лучше не появляться».

Фото: личный архив героя

Фото: личный архив героя материала

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

После возвращения со своего 1,5-годовалого путешествия, Евгений уже успел съездить в тур по городам России и даже добраться до Байкала. Сейчас молодой человек из-за пандемии коронавируса, как и все остается дома в Москве, живет на свои сбережения и, конечно, планирует новые путешествия.

– Путешествовать по России, конечно, тоже здорово, но эмоции не те, да и хочется смотреть куда-то дальше, за пределы своей страны. Поэтому я хочу до конца проехать семь чудес света: теперь мне осталось только два («Колизей» в Италии и древний город Петра в Иордании). «Это план минимум», – говорит Евгений. – Также планирую пожить в Испании, подучить язык, слетать в Австралию. А если смотреть глобально, то я мечтаю проехать кругосветку! Уверен, что все сбудется и получится! Мир прекрасен, так что путешествуйте и узнавайте его как можно скорее!

БЛИЦ

Смотрели ли программу «Орел и Решка» (16+) прежде, чем поехать в ту или иную страну (город)?

Да, перед каждым городом или страной мы и вправду смотрели выпуски, особенно обращали внимание на то, ка прожить на 100 долларов (евро). Кроме этого, смотрели и условия посещения как-то достопримечательностей, да и вообще в целом там очень хорошо показаны какие-то основные постулаты жизни каждый страны.

Сколько денег потратили?

Это может показать нереальным, но за 1,5 года путешествий потратил чуть больше 1000 долларов, по тому курсу это в районе 70 000 рублей. Если говорит об условиях, в которых мы жили, то мы не бомжевали и не спали в палатках. В основном мы снимали комнаты в хостелах или жили по принципу коучсерфинга. Это когда незнакомые люди бесплатно сдают свое жилье иностранцам. Они нас могли и накормит даже. Передвигались мы в 99% случаев тоже автостопом и не отдали ни копейки. Везде нам помогали простые люди, на которых и держится мир!

Фото: личный архив героя материала

С каким багажом отправились в путешествие?

Так как изначально я ехал в Америку на 2 месяца, то взял с собой только самое необходимое, которое вместило в небольшой рюкзак. Затем я купил большой походный (на 20 кг).

Что привезли из путешествия?

Это банально, но я коллекционирую магниты, поэтому из этого путешествия я привез 42 магнита весом в 3,5 кг!

СПИСОК ПОЛЕЗНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ:

• MAPS.ME* - детализированные офлайн карты мира;

• Aviasales.ru * - помогает найти и купить самые дешевые авиабилеты;

• Booking.com* - система интернет-бронирования отелей;

• Couchsurfing Travel App* - это полезный инструмент для путешественников со всего мира, которые могут подключаться и предлагать свое жилье, чтобы принимать у себя других путешественников бесплатно.

• TravelAsk* - это самое большое русскоязычное сообщество путешественников и крупнейший тревел-ресурс Рунета с аудиторией более 8 млн. уникальных пользователей в месяц. Там можно давно узнать, в каком районе города лучше селиться.

• Форум Винского - популярный форум самостоятельных путешественников, которые делятся «лайфхаками» исходя из собственного опыта.

Фото: личный архив героя материала

КСТАТИ!

Топ 10 небанальных мест, которые советует посетить Евгений:

1. Амазонка

2. Радужные горы, Перу

3. Качели на краю света, Эквадор

4. Церковь Лас-Лахас, Колумбия

5. Действующий вулкан Масая, Никорагуа

6. Панамский канал, Панама

7. Русское поселение Сан-Хавьер, Уругвай

8. Город Медельин, Колумбия

9. Сеноты, Мексика

10. Оазис Уакачина, Перу

*Нелф энд Хэлп, Мэпс Ми, Авиасейлз, Букинг. Ком, Коучсеерфинг Трэвел Эпп, Трэвел Аск.