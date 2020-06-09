Как в Ижевске очищают сточные воды?

Ижводоканал завершил модернизацию оборудования для биологической очистки сточных вод. На очистных сооружениях канализации установлены 4 новых турбокомпрессора, которые приобретены по энергосервисному контракту для замены воздуходувок. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев в рамках визита на муниципальное предприятие «Ижводоканал» 8 июня.

Очистка воды с помощью бактерий

За стенами предприятия «Ижводоканал» открывается захватывающий вид: «реки», трубы, и небольшой бассейн, где плавают чайки. Единственное «но» - резкий неприятный запах. Именно здесь идет очистка всей воды, поступающей от жилых домов, организаций и дорог.

Здесь с помощью специальных бактерий воду очищают от органических веществ. Из аэротенка вода поступает в бассейн, а оттуда - в реку Иж.

Сейчас бактерии уничтожают только органические загрязнения. В планах - «научить» их бороться с фосфором и азотом. Это отходы живых организмов, которые поступают на очистку по канализации. Азот из сточных вод удается убрать наполовину, а фосфор - полностью, но с помощью реагентов. Однако такой метод дорогой.

- Из-за загрязнения водоемов развивается растительность. От этого страдает Ижевский пруд. Сейчас мы очищаем воду с помощью бактерий только от органики. Но нужно полностью переходить на биологический метод. Для этого нужно поделить аэротенк на три зоны. Туда будет подаваться разное количество воздуха для разных видов бактерий, - говорит главный технолог Ижводоканала Елена Лагутина.

Так выглядят в микроскопе бактерии, которые очищают воду Фото: Анастасия Захарова

Именно поэтому на предприятии установили четыре новых турбокомпрессора. Всего их на Ижводоканале было восемь, половину из них заменили. Такие воздуходувы помогают регулировать подачу воздуха для бактерий. Старые отправили в резерв.

Турбокомпрессоры заменили по энергосервисному договору, всего потратили около 118 млн рублей. «Ижводоканал» будет компенсировать стоимость за счет средств, которое это оборудование позволит сэкономить.

Старый компрессор, который подавал воздух в воду для бактерии. Фото: Анастасия Захарова

- Мы заменили воздуходувы станций. Это сэкономит нам электрическую энергию и позволит реконструировать биологическую очистку. Все оборудование здесь стояло с 1976 года. Оно может работать только 20 лет, а служит уже 40. В будущем модернизацию будем проводить за счет тарифов на водоснабжение и водоотведение, - говорит Владислав Катаев, главный инженер Ижводоканала.

При этом турбокомпрессоры еще и потребляют до 25% меньше электроэнергии.

- За счет замены этих агрегатов мы сэкономим миллионы киловатт в год. Они будут окупаться около пяти лет. Производительность у них такая же, как и у старых. Но в отличие от старых, их можно регулировать. Например, если бактериям не хватает немножко кислорода, раньше приходилось включать целый агрегат, - говорит Денис Бутылкин.

Что отремонтируют?

Ижводоканал работает по двум программам: производственной и инвестиционной. По производственной проходят ремонты и техобслуживание, по инвестиционной - строительство и реконструкция систем.

Раньше предприятие ремонтировало в среднем по 3-4 километра сетей в год. В этом году задачи более амбициозные. В 2020 капитально отремонтируют 2,4 км водопроводных сетей, 1,9 км канализации, 108 колодцев. Общая сумма - 64 млн рублей. Также в городе реконструируют 4,1 км водопроводных сетей и 3,3 км систем канализации, всего 14 объектов. На эти цели потратят 121,6 млн рублей. Водопроводы отремонтируют на 30 участках, а сети водоотведения - на 14.

Отметим, средства на реализацию производственной и инвестиционной программы рассчитывают получить за счет тарифов. С 1 июля 2020 года он повысится на водоснабжение на 4,99 рублей за кубометр, на водоотведение - 4,74 рублей за кубометр. При этом тарифы в Ижевске остаются самыми низкими в Удмуртии и Приволжском федеральном округе.

- Городской водопровод и канализация, инженерные сооружения сегодня требуют особого внимания и подхода. Срок службы инженерных сооружений водоканала составляет около 40 лет, износ сетей водоснабжения и водоотведения - более 60%. Задача, которая стоит перед Ижводоканалом, - привести сети и сооружения в соответствие с нормативными требованиями, - отметил Глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Где в этом году проведут ремонт?

Капитально отремонтируют по производственной программе:

- водопроводы по адресам Ракетная 22-24, В. Сивкова 103, Кооперативная 9, Мужвайской - Оружейника Драгунова, Союзной, 55 и др.

- канализацию на улицах Восточной 5-7, Красногеройской от Коммунаров до Удмуртской, Карла Либнехта от Восточной до Орджоникидзе и др.

Реконструируют по инвестиционной программе:

- водопроводы - в мкрн Медведево, Живсовхоз, Новые Парники, около медсанчасти №3 по ул. Промышленной, ул. Карла Маркса 246.

- канализацию - по ул. 9 Января от ул. Тимирязева до ул. Авангардной, ул. Ворошилова 3-11, ул. Красной 154-156 и др.