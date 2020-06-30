Объемные рукава и бермуды: 7 модных трендов этого лета для ижевчанок

Летние образы отличаются лаконичностью, непринужденностью и ненавязчивостью, дарят ощущения легкости и новизны. Поэтому, все изменения именно летом даются легко и без затруднений. «Комсомолка» собрала 7 модных трендов этого лета для ижевчанок.

Бра-топы

Фото: mango.com

Тренд, вернувшийся к нам из начала 2000-х. Бра-топ – это нечто среднее между классическим бюстгальтером и укороченным топом.

С чем носить: с шортами и широкими джинсами с завышенной талией, чтобы оставить открытой только тонкую полоску тела. Не можете решиться на столь смелый эксперимент, надевайте бра с жакетом или удлиненной рубашкой, но обязательно оставить все пуговицы расстегнутыми.

Бермуды

Фото: mango.com

Эти удлиненные шорты с легкостью заменят брюки и юбки и впишутся в нестрогий офисный дресс-код. Идеальные бермуды должны быть широкими, с высокой талией и строгими линиями, длиной до середины колена.

С чем носить: с жакетом (костюм-двойка), хлопковой майкой/футболкой без рукавов, но с плечиками, с рубашкой, боди, водолазками в рубчик и футболками.

Футболка с подплечниками

Фото: selfmade.ru

Топы с крупным логотипом бренда отходят на второй план, присмотритесь к базовым футболкам с подплечниками.

С чем носить: с широкими брюками, джинсами и женственными юбками-плиссе.

Объемные рукава

Пышные, с оборками, рюшами и плиссировкой – объемные рукава добавят фантазийности и сделают даже самый скромный образ интересным.

С чем носить: с максимально простыми деталями образа: например, с широкими брюками или с удлиненными юбками.

Длинные юбки из денима

Фото: wildberries.ru

На смену коротеньким юбочкам приходят джинсовые юбки ниже колена. Пожалуй, в нашем климате – это лучшее решение. Ассиметричный край, юбка с запахом на одном или двух рядах пуговиц, с соблазнительным разрезом – вариации безграничны.

Фото: wildberries.ru

С чем носить: с блузами с объемными рукавами, майками в рубчик, футболками и просторными жакетами.

Белое платье

Фото: hm.com

Это настоящее спасение летнего гардероба, эдакий летний эквивалент маленького черного платья. Белое платье уместно как в рамках офисного дресс-кода, так и на романтичном свидании или вечерней прогулке по набережной.

Фото: hm.com

Просторный сарафан на тонких бретельках, платье рубашечного кроя с модными рукавами-буфами, романтичное деревенское платье, универсальное платье-рубашка, из невероятно популярного сейчас хлопкового поплина – белые платья выгодно подчеркивают загар, в тоже время не дают перегреться в период палящего солнца.

Фото: hm.com

С чем носить: сочетайте с модными аксессуарами – например, цепями, грубыми ботинками (для экстремальных модниц) и невероятно удобными мюли.

Низкая посадка

Да, да. Низкая посадка возвращается. Советуем обратить внимание на свободные брюки и юбки на бедрах.

С чем носить: комбинируйте с летящими блузами и строгими жакетами.

Аксессуары

Бахрома

Этот тренд будет актуален как никогда и будущей осенью. Платья, юбки, жакеты, сумки – дизайнеры советуют выбирать вещи с максимально длинной бахромой. А платье или юбка с бахромой из сияющих кристаллов – это идеальный вариант на вечер.

Шляпы рыбака

На смену панамам приходят шляпы рыбака – это новый и важный аксессуарный тренд. Для пущей модности делайте ставки на монохром.

Клетка

Этот принт вне времени и пространства. В этом году в центре внимания оказалась градиентная клетка со слегка размытыми и нечеткими краями.

Банты

Легкие бантики выглядят довольно сентиментально и легкомысленно, но играют роль незаметной, и очень важной детали. Ленты можно повязать вокруг шеи или использовать в качестве пояса.

Цепи

Декор из цепей сейчас везде: на вырезах, вместо поясов, на обуви.

Анклеты (цепочка) поверх спортивных носков

Это, пожалуй, самый необычный тренд лета 2020-го, родившийся в период карантина. Он набирает популярность у европейских и американских модниц с невероятной скоростью.

Модная обувь

Фото: wildberries.ru

Сандалии с супертонкими ремешками, сандалии на липучках (носить с воздушными платьями и со спортивными костюмами), шлепанцы новой формы и на каблуках, туфли на низких каблучках-рюмочках, обувь с квадратным мысом, с квадратным каблуком, с закрытым носом и открытой пяткой с эффектом кожи рептилий, оригинальными каблуками и эксцентричными формами, - выбирайте любые, подходящие под ваш стиль, или играйте с контрастами, делая аксессуары главными акцентами.

Фото: wildberries.ru

Фото: zara.com