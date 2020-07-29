Кто-то в Сочи, а кто-то – на сплав: как ижевчане проводят лето 2020 года?

В соцсетях то и дело появляются фотографии с сочинских пляжей, на которых буквально негде ступить. «Сочи скоро треснет», «Случился бум продаж авиабилетов в Сочи» - интернет пестрит громкими заголовками. «Комсомолка» пообщалась с ижевчанами, которые отправились отдыхать на российские курорты, и выяснила, как на самом деле обстоят там дела.

БЕРЕГ ЗАНЯТ УЖЕ В 10 УТРА

Ижевчанка Юлия Львова отдыхает в Сочи регулярно. Отправилась она туда и этим летом.

- Не скажу, что народа больше, чем в обычной сезон, - отмечает она. - Ну, может быть, на процентов 10, но летом всегда много народа. Единственное, что меня удивило в этот раз: в 10 -11 утра на пляже занят весь берег. Люди раскладывают свои полотенца и простынки так, что до моря с трудом можно пройти. При этом лежаки почти все свободны. К слову, аренда лежака с зонтиком на целый день – 400 рублей, - говорит Юлия.

По ее словам, народ в кафе и ресторанах есть, но бронировать столики заранее не нужно, всегда есть свободные места.

- Все работает в обычном режиме. Единственное, не работал парк аттракционов «Ривьера», но он заработал буквально на днях. Цены вроде не так сильно подскочили: на 20-30%. Это мы по такси, фруктам судим, - уточнила Юлия.

О том, что для Сочи заполненные пляжи – норма, говорит и Анжелика Вахрушева. По словам девушки, такая же ситуация была и в прошлом году.

- Людей в парках действительно много, но я не скажу, что это прямо «толкучка», в Сочи всегда так, - рассказывает тем временем Анастасия Головизнина. - Здесь есть, что посмотреть. Много разных активностей, но все дорого. Например, билет в парк обходится в 1900 руб. на человека, канатная дорога – в 1500 руб. на человека. Море чистое, теплое, но нужно обязательно брать обувь для пляжа.

А вот Алевтина Николаева загорает на полупустынном пляже в селе Каткова щель.

- Сочи-понятие растяжимое! Мне очень свободно! Народа мало и чистая вода. Отличное место для отдыха! – написала она в группе IZHLIFE «ВКонтакте».

Село Каткова щель, фото: Алевтина Николаева

ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ МЕСТО

Еще одно популярное направление отдыха – Крым. О том, много ли там людей рассказала ижевчанка Анастасия О., которая отдыхает в Ялте.

- Вы просто не представляете, какая здесь чистая вода! На центральном пляже, в самом центре Ялты, очень чисто – мы не увидели даже «бычков», не знаю, как они это делают! На пляже всем хватает места, все друг друга уважают. Когда ни приду – в любое время дня я могу найти себе место. Кто-то говорит, что много народа, кто-то говорит, что мало. Я считаю, как всегда – в середине июля это обычная плотность на пляже. Люди есть, но и места есть. Можно поехать на менее людный пляж – это десяток км вправо или влево. Не обязательно в центре города, как я, загорать!

Ялта, фото: Анастасия О.

Отдыхом девушка очень довольна.

- Здесь супер! Классная погода. Нет ощущения какого-то Советского союза: знакомые все наперебой мне говорили, что Ялта – это «колхоз», «совок». Нет такого здесь точно! Все люди улыбаются – от продавщицы до водителя автобуса, – рассказывает Анастасия.

По ее словам, можно поесть в ресторанчике на первой береговой линии с видом на море на двоих от 400 рублей. В Ялте много парков, для детей много развлечений, а также все для полноценного отдыха - клубы, дискотеки, рестораны, хорошая музыка и вино!

Приморский, Феодосия, фото: Евгений Воронцов

В поселке Береговое (находится в Крыму, недалеко от Феодосии) отдыхающих много, но не настолько, чтобы не найти место на пляже или в кафе.

- Народу много, но на пляже всегда есть, куда прилечь. На пляже тебе и кукуруза и рапаны, и развлечения на ватрушках и бананах. Много кафешек и столовых, где можно вкусно поесть. Например, мы за 4 в столовке отдаем 800 руб., конечно, есть и более дорогие кафе. Алкоголь по цене точно такой же, как и у нас в Ижевске, - уточнила Екатерина Бредова, которая как раз отдыхает в этом поселке.

Береговое, фото: Екатерина Бредова

ВЫРОС СПРОС НА СПЛАВЫ

Одним из самых популярных туристических направлений в этом году стали сплавы – вместо того, чтобы брать двухнедельные отпуска, ижевчане отправляются в короткие 2-3 дневные путешествия с семьей, друзьями, детьми.

Например ижевчанка Наталья Григорьева сплавлялась по реке Ай 16-19 июля. И говорит, что желающих было очень много. Их группа приехала на большом 45-местном автобусе. Приехав на точку отправления, они с трудом нашли место, где можно было бы собрать катамараны – все было просто заполнено.

Немало катамаранов девушка встретила и когда группа сплавлялась.

- Удивилась, что на реке много разбитых кемпингов, много расчищенных полян, где даже бани есть, холодное пиво в автомобилях… Но весь масштаб потока людей я осознала на финальной точке. Там стояло 8 автобусов, как наш, тьма автобусов на 18 мест, плюс те, кто сам добирался до этого места. Там даже было организовано движение такси, - рассказала девушка.

Ижевчанка Виктория Песелева – заядлый «сплавщик», и за этот сезон она успела побывать уже на двух сплавах по реке Ай и по реке Белая. Говорит, река Ай в сезон сплавов очень загружена.

- Рядом Уфа, Екатеринбург и еще другие города, и ехать на Ай ближе. Мы буквально могли столкнуться с другим катамараном на реке. И очень сложно было найти место для ночной стоянки, так как поляны были заняты, - рассказала Виктория.

Второй сплав был в выходные (18-19 июля) на реке Белая. Получилось, что основное оборудование ушло к другому инструктору на другую реку, и на компанию Виктории организаторам пришлось арендовать катамараны, кресел надувных на всех не хватило. Получается, что спрос на сплавы действительно большой.

- На Белой наоборот было на удивление гораздо меньше народа. Бывало просто плывешь и никого не видишь ни на горизонте, ни за спиной. Со стоянками на ночлег тоже проблем не возникло. Народа на Белой меньше, потому что ехать туда дальше. Но оно того стоит. Мне там понравилось больше, чем на Ай. Сплав в жаркую погоду – самый классный отдых на самом деле! Никакое море не нужно, - уверяет девушка.

ОЧЕРЕДИ В ПЕТЕРГОФ И НОВУЮ ГОЛЛАНДИЮ

Еще одно популярное направление отдыха - Питер. Например, ижевчанка Вероника отдыхала там неделю и вернулась домой 22 июля. Говорит, что им удалось снять однокомнатную квартиру в спальном районе (от метро 5 км) за 8500 руб. Это была самая приемлемая цена - после 15 июля в городе все подорожало.

- Потратили по моим подсчетам 18-20 тысяч на еду, поездки (в основном, на такси, так даже выгоднее получается с учетом стоимости маршруток, метро и пробок).

По словам Вероники, кафе большей частью закрыты, работают только на вынос или летники. Поэтому там вполне комфортно. В парках и на улицах народу достаточно, особенно в выходные. Очереди в Петергоф, новую Голландию, в электричках «толчея». Туристы в основном русские, большинство без масок.