«Наступает критический период»: почему в Удмуртии увеличилось число умерших от коронавируса

Фото: Амир Закиров

В августе в Удмуртии резко увеличилось число тяжелобольных и умерших от коронавируса. Так, за полторы недели умерли 8 человек, а общее число летальных случаев достигло 55ти. С чем это может быть связано?

ОЧАГОВ ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВОВ НЕТ

В Минздраве Удмуртии рост числа тяжелобольных объясняют сопутствующими хроническими заболеваниями зараженных людей. При этом, по мнению специалистов, сейчас преобладает бытовое заражение коронавирусной инфекцией.

- Очагов заражения внутри коллективов в настоящее время нет. На многих крупных предприятиях работодатели заключили договора и проводят обследование своих сотрудников на коронавирус. Таким образом, в настоящее время преобладает бытовое заражение коронавирусной инфекцией, - сообщает “Ъ-Удмуртия” со ссылкой на министра здравоохранения Георгия Щербака.

КАРТИНКА С ДИНАМИКОЙ

По словам министра, в республике сохраняется заражение из внутрисемейных очагов. При этом если заболевает один член семьи, то и все остальные практически всегда имеют те или иные симптомы болезни.

При этом чаще всего коронавирус сопровождается какими-то клиническими признаками и намного реже обнаруживается при обследовании лиц без симптомов.

ВИНОВАТЫ ХРОНИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ?

В июле увеличилось число пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания. По словам министра, это связано в первую очередь с большим числом зараженных, имеющих хронические заболевания.

По состоянию на 4 августа COVID-19 был подтвержден у 255 медиков. Из них выздоровели 185 человек, 69 человек получают лечение Фото: Амир Закиров

Тем временем, по мнению зампреда постоянной комиссии госсовета УР по здравоохранению Фарида Юнусова, на рост числа смертей могут влиять несколько факторов. В том числе - климатические и погодные факторы, например жара и геомагнитное влияние, сопутствующие болезни и общее состояние организма.

- Время идет, а некоторые пациенты с тяжелыми случаями и средней степени тяжести не выздоравливают, поэтому наступает какой-то критический период, когда организм не справляется, и человек уходит из жизни, - отмечает Фарид Юнусов.

По состоянию на 4 августа COVID-19 был подтвержден у 255 медиков. Из них выздоровели 185 человек, 69 человек получают лечение Фото: Амир Закиров

Важную роль, по его мнению, играет, в том числе, лекарственное и техническое обеспечение. При этом он не исключает, что резкое увеличение смертности могло быть просто совпадением и подчеркивает, что тестирований на антитела должно проводиться гораздо больше.

- Ограничительные меры, санэпидимический контроль и все действия со стороны государства должны регулироваться, по моему мнению, прежде всего состоянием коллективного иммунитета. Если он достиг 60-70%, то никакие меры ограничительные не нужны. Если слабый коллективный иммунитет, то надо задуматься и еще сохранять определенные ограничительные мероприятия, - отмечает он.

По его данным, в Москве, где проводится такое массовое тестирование, коллективный иммунитет составляет около 30%. Однако, если в республике такого тестирования нет, то будет очень сложно принять решение о снятии или наоборот усилении ограничений, отмечает эксперт.