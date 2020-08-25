Интеграция образования и спорта: как в Удмуртии будут готовить преподавателей шахмат

Фото: Сергей Суворов

22 августа в Дебесском районе Удмуртии презентовали уникальный спортивно-образовательный проект - Ресурсный центр по подготовке и повышению квалификации педагогов-преподавателей шахмат в школах. Он открылся на базе Дебесского политехникума при поддержке правительства республики, шахматной Федерации России и Фонда Тимченко.

Первые в стране

Инициатива создания системы подготовки педагогических кадров по обучению дошкольников и младших школьников игре в шахматы, принадлежала Дебесскому политехникуму, который с 2012 года занимался организацией республиканских соревнований. Как рассказала директор учреждения Татьяна Головизнина, именно в ходе подготовки к мероприятиям выявилась проблема нехватки педагогов, которые могли бы заниматься с детьми в школах. Так родилась идея создать центр, который занимался бы повышением квалификации педагогов и обучением будущих преподавателей.

Перспективы развития ресурсного центра обсудили 22 августа за круглым столом Фото: Сергей Суворов

С 2018 года политехникум начал проводить курсы повышения квалификации для педагогов по шахматам, и за два года здесь получили дополнительную подготовку 44 педагога из близлежащих районов. Однако на достигнутом было решено не останавливаться. Одним из направлений Дебесского политехникума является подготовка учителей начальных классов, поэтому возникла мысль ввести методику преподавания шахмат студентам как дополнительную дисциплину, чтобы педагоги приходили в школу уже с набором необходимых для обучения интеллектуальной игре навыков.

В прошлом учебном году новую программу уже осваивали третьекурсники, а с нового учебного года дисциплину будут преподавать со второго по четвертый курс. Кстати, если будущий педагог сам не умеет играть в шахматы, его научат, а уже потом будут объяснять, как учить детей.

По сути, у Дебесского ресурсного центра нет аналогов во всей стране. Организаторы изучали опыт Всероссийского ресурсного центра, расположенного в Псковской области, где не учат студентов, а лишь проводят курсы повышения квалификации для работающих преподавателей, но в итоге пошли другим путем, подготавливая кадры со студенческой скамьи.

Фото: Сергей Суворов

- Я считаю такой подход самым правильным. В спорте есть три основы: профессиональные тренеры, объекты спорта и, самое главное, учителя. Если будет хороший учитель, ученики всегда найдутся. Таким образом мы очень расширяем поле возможностей для наших детей. При обучении шахматам важно правильно познакомить ребенка с этой замечательной игрой, тогда он будет готов заниматься самообучением и расти дальше, а выявленные таланты смогут поддерживать наши спортивные школы, - отметил министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский.

Планируется, что с развитием проекта будут организовываться дополнительные точки роста, где консультацию и подготовку сможет получить любой учитель, желающий преподавать шахматы.

Ресурсный центр в Ижевске

Ресурсный центр в Дебесском районе уже открыт, он будет развиваться и распространять положительный опыт, работая на северный куст Удмуртии. Центр республики и южный куст планирует взять аналогичное учреждение, которое готовится к открытию в Ижевске.

Полученный опыт предполагается транслировать сначала в районы Удмуртии, а затем в другие регионы Фото: Сергей Суворов

После долгих обсуждений с участием представителей министерств образования и спорта, было принято решение, что базой для нового ресурсного центра станет Спортивная школа по шахматам имени С.Ф. Ощепкова. Одна из причин этого выбора – кадровый состав. Коллектив профессионалов, сформировавшихся в школе, по праву может считаться лучшим в городе и, что самое важное, тренеры умеют работать не только со спортсменами, но и с обычными школьниками. Сейчас шесть из десяти на постоянной основе сотрудничают с общеобразовательными учреждениями.

- Кроме того, спортивная школа по шахматам обладает уникальной материально-технической базой, - говорит исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин. – Подготовленность и удобство помещений, а также их оснащение отмечают даже шахматисты из других регионов. Они называют школу одним из лучших шахматных клубов в России. На сегодняшний день мы готовы к проведению любых мероприятий: как соревнований, так и конференций, семинаров, курсов повышения квалификаций. Только в этом году 205 учителей прошли здесь курсы по преподаванию шахмат в школе.

Именно в работе с начинающими, со школьниками, организаторы ресурсного центра в Ижевске видят фундамент для развития шахматного спорта в городе и республике. Выступая в качестве объединяющего звена, этот проект сможет интегрировать в себе образование и спорт. Шахматы придут в школы уже на новом, более профессиональном уровне, чтобы все больше ребят начали интересоваться не соцсетями и гаджетами, а развивающей мышление и логику игрой.

В рамках открытия ресурсного центра в Дебесском районе прошел шахматный турнир на открытом воздухе Фото: Сергей Суворов

Кроме подготовки кадров, Ижевский ресурсный центр займется организацией мероприятий, ориентированных на юных шахматистов – любителей, пока еще далеких от спорта высоких достижений. Спортивная школа по шахматам имени С.Ф. Ощепкова при поддержке Федерации шахмат Удмуртии и Корпорации «Центр» уже два года проводит республиканскую олимпиаду по шахматам для заинтересованных детей. Теперь эти соревнования перейдут на новый уровень, чтобы привлечь еще больше маленьких участников.

Эти навыки пригодятся в жизни

Шахматы – игра, которой непросто научиться, но люди, которым удается овладеть ей в совершенстве, как правило успешны во всем. Уроки шахмат в школах не обязательно должны сделать из каждого ученика великого гроссмейстера, но они способны прививать детям навыки логического и рационального мышления, развивать внимание и память, учить принимать решения не только на шахматной доске, но и в жизни. Однако получить эти навыки школьник может только от квалифицированного педагога, который не только доступно и правильно объяснит правила игры, но в первую очередь, сможет заинтересовать ею ребенка.

- Могут ли шахматы повлиять на качество жизни? Я уверена, что могут. Стратегическое мышление, логика, умение сконцентрироваться, возможность просчитывать действия на несколько шагов вперёд. Все оттуда. С сегодняшнего дня шахматистов станет больше. В этом я тоже уверена. Потому что именно для этого в Удмуртии создаются два ресурсных центра по развитию шахматного образования и спорта. Первый из них уже открылся в Дебесах. С 1 сентября на базе районного политехникума начнется комплексная подготовка студентов и повышение квалификации педагогов. Это открытие готовилось около года. И это только начало. Потому что в головах энтузиастов из нашей шахматной федерации есть глобальная и очень четкая цель: создать целый комплекс развития шахматного потенциала - от обучения в детских садах и школах до развития компетенций профессиональных спортсменов. Пошагово и последовательно. Думаю, это у них получится! - рассказала Вице-президент Федерации шахмат Удмуртии Анастасия Власова.

Организация ресурсных центров по подготовке и повышению квалификации педагогов-преподавателей шахмат в школах в Удмуртии – большой шаг к качественному и доступному для понимания детьми преподаванию этой непростой дисциплины. Инициаторы проекта верят в свое детище и планируют постепенно переводить опыт на близлежащие регионы.

- С каждым годом благодаря этой инициативе будет открываться все больше возможностей. Каждой год в Дебесский политехникум будет поступать примерно 40 учащихся, которые по окончании учебы пойдут в школы учителями начальных классов и будет вести урок шахмат, обучать массу детей. Я думаю, что эту инициативу подхватят другие - не только колледжи но и вузы. Постепенно этот опыт будет распространяться, а село Дебесы станет его родоначальником, - Секретарь комиссии «Шахматы и образование» Европейского шахматного союза Александр Костьев

- Этот проект - первый в России, где обучают преподаванию именно студентов и приятно, что он появился в Удмуртии, причем не в столице, а в Дебесском районе, - резюмирует постоянный представитель главы Удмуртии при Президенте России, заместитель председателя правительства Удмуртии Михаил Хомич. - Он актуален тем, что теперь преподавать детям шахматы будут подготовленные педагоги. Очень многие родители хотят, чтобы их дети учились шахматам, и этот ресурсный центр сможет восполнить эту потребность. Это здорово, что у нас такие проекты появляются, я рассчитываю, что теперь еще больше деток будут заниматься шахматами.