Режут веревки и угрожают облить кипятком: как устроена работа промышленных альпинистов в Ижевске?

Они красят стены, моют стекла офисных зданий и многоэтажек, вешают баннеры, монтируют оборудование на высоте и даже спускаются в дымовые трубы. Речь о промышленных альпинистах. В рамках очередного выпуска проекта «Закулисье» «Комсомолка» узнала, как работают представители этой профессии.

Все оборудование каждый альпинист покупает для себя сам. Цена за комплект варьирует от 20 000 до 100 000 рублей Фото: Амир Закиров

Наиболее востребованная в альпинизме нижняя страховочная система или, как ее еще называют, беседка. В таком «устройстве» удобно ходить, лазать, а еще она не стесняет движений и мало весит Фото: Амир Закиров

Нижняя обвязка состоит из поясного ремня, ножных петель, страховочного кольца, петель для навески снаряжения и регулировочных пряжек Фото: Амир Закиров

Неотъемлемая часть снаряжения альпиниста – сидушка. Это доска, обитая мягким материалом, с системой подвески из веревки. Сидушка предназначена для длительных работ на фасадах зданий, так как на ней можно комфортно сидеть Фото: Амир Закиров

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ

Бывают моменты, когда жизнь альпинистов буквально висит на волоске.

– Однажды работали в Набережных Челнах – красили фасад 5-этажного дома. Одна бабушка на нас кричала, затем грозилась облить кипятком, а потом взяла и перерезала веревку моему коллеге! Хорошо, что он уже спускался вниз и одной ногой ступил на козырек подъезда. К счастью, отделались только испугом, но полицию все-таки вызвали. Как потом выяснилось, женщина страдала какими-то психическими расстройствами, – рассказывает альпинист из Ижевска с 15-летним стажем Сергей Пермяков.

Для вертикального подъема на веревке используют жумар – механический зажим с ручкой. Кроме этого, важная деталь - спусковое устройство. Существуют различные виды устройств: решетка (лесенка), гри-гри, десантер (стопер) и т.д. Фото: Амир Закиров

Таких случаев масса: одни предлагают альпинистам выпить чай, угощают пирожками, другие ругают за шум. Обращаются к альпинистам и с необычными просьбами.

– У нас был опыт работы Дедом Морозом, – говорит Сергей. – А однажды мы помогали мужчине поздравить девушку с днем рождения. Он сделал это сам, а мы проконсультировали по поводу оборудования и техники безопасности. Девушка была в восторге! В такие моменты чувствуем себя супергероями, которые помогают делать этот мир лучше!

Также в промальпе используются и блок-ролики. Они нужны для уменьшения трения веревки в местах перегиба и сборки полиспастов (грузоподъемное устройство) при транспортировке и подъеме груза на вертикальных участках Фото: Амир Закиров

Из всего снаряжения для промышленного альпинизма больше всего постоянной заботы требует веревка. Веревки делят на основные и вспомогательные. Фото: Амир Закиров

КСТАТИ!

Как получить лицензию промышленного альпиниста?

Выполнение работ на высоте подлежит обязательному лицензированию. Это значит, что сотрудник должен владеть несколькими документами:

• свидетельство об уровне квалификации промышленного альпиниста;

• квалификационный аттестат об окончании экзамена в лицензированном учебном заведении;

• удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;

• удостоверение промышленного альпиниста.

Все работы промышленные альпинисты обязаны выполнять в каске. Даже мелкие предметы (например, гвоздь, гайка) способны причинить увечье, упав с большой высоты Фото: Амир Закиров

Проводить обучение и принимать экзамены могут только специализированные учебные заведения (школы промышленных альпинистов). В каждом крупном городе, в том числе и в Ижевске, есть хотя бы одна такая организация. Обучение проходит на платной основе.