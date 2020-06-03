Турнир в сети: Кубок Корпорации «Центр» по шахматам в этом году пройдет в онлайн-формате

Традиционный Кубок Корпорации «Центр» по шахматам для детей детей от 5 до 17 лет впервые пройдет в онлайн-формате. К сожалению, в этом году он не станет этапом Кубка России – все официальные соревнования отменены. Однако побороться есть за что. Какие призы разыграют на турнире и как принять участие, расскажем в нашем материале.

Кубку быть

О том, что традиционный Кубок Корпорации «Центр» среди детей от 5 до 17 лет состоится в любом случае, в своем интервью заявила вице-президент Шахматной федерации Удмуртии Анастасия Власова месяц назад. Трудности и вопросы были – все официальные соревнования по шахматам сейчас отменены. Спортсмены играют на онлайн-площадках, но это больше, чтобы не терять навыки.

В прошлом году Кубок Корпорации «Центр» собрал более 400 юных шахматистов со всей России. ФОТО: Сергей Суворов

Традиционные летние соревнования по шахматам среди детей ежегодно собирали в Ижевске более 400 спортсменов со всей России. Игры проходили несколько дней. Победители получали кубки, призы и могли попасть на финал Кубка России. Однако сейчас такой возможности нет.

- Сейчас шахматный мир хоть и продолжает играть, и состязаний проходит много, но все они не имеют официального статуса. То есть спортсмены набирают очки, они учитываются в его биографии, а вот билетом на чемпионаты стать не могут, - рассказывает исполнительный директор Шахматной федерации Удмуртии Александр Ватлин. – Мы приняли решение, что в этом году соревнования все равно пройдут, несмотря на ограничения. Это будет два дня: 10 июня – отборочный тур, 15 июня - финал. И, конечно, все онлайн.

На фото - главный судья соревнований Александр Ватлин. ФОТО: Архив

В этом году участвовать в первом туре Кубка 10 июня может большее количество спортсменов (подробные условия в Положении. – прим. ред.) - все, кто зарегистрируется и оплатит турнирный взнос на сайте. А вот уже в финал, 15 июня, проходят по 8 лучших в каждом возрасте среди мальчиков и девочек, которые будут бороться за призы Корпорации «Центр».

- Естественно Кубок должен состоятся. Других вариантов, честно говоря, мы с коллегами из Федерации даже не предполагали. Тем более, что это один из немногих, а может быть, даже единственный вид спорта, который можно увести на онлайн-площадку, - делится президент Федерации шахмат Удмуртии, председатель совета директоров Корпорации «Центр» Константин Ощепков. – И Корпорация, конечно, поддержала идею онлайн-кубка. Я знаю, что многие дети несколько лет подряд приезжают на эти соревнования, ждут их. Пусть и в виртуальном формате в этом году, но эти игры, уверен, будут интересными и не менее азартными.

На фото президент Федерации шахмат Удмуртии, председатель совета директоров Корпорации «Центр» Константин Ощепков. ФОТО: Диля АХМАДИШИНА

Как это – онлайн-турнир?

Основной площадкой для проведения соревнований станет платформа https://chessking.com/. Многим шахматистам она знакома. Именно там и будут все игры, как 10 так и 15 июня. Соревнования в каждой возрастной группе будут проходить одновременно по швейцарской системе в 7 туров. Каждому участнику дается 7 минут на одну партию с добавлением 3 секунд на каждый ход.

- Мы приняли решение, что в отборочном турнире не ограничиваем количество спортсменов. Кроме того, только на играх 10 июня не будет видеонаблюдения за игроками. Но судьи будут следить и пересматривать все партии! Потому рассчитываем на честность шахматистов, их родителей и тренеров, - поясняет методист спортивной школы по шахматам имени Сергея Ощепкова Александр Иванов. – Но предупреждаем, что если участник играет с помощью определенных программ, это сразу выясняется. Таких игроков мы снимаем с соревнований.

15 июня – во время финальных игр – за игроками уже будут пристально наблюдать судьи с помощью видеоконференцсвязи и приложения Zoom.

- Такая практика - следить за игроками с помощью смартфона или другого устройства во время партий - применяется сейчас во всем мире. Коллеги из Шахматной федерации рассказывают, что дети жульничают, не могут удержаться. Но это все выясняется в итоге, - говорит главный редактор Медиагруппы «Центр» Вероника Иванова. – Потому такие условия для регистрации: компьютер, еще и смартфон, несколько заявок – чтобы игра была честной, а победа заслуженной. Кроме того, если на первом туре можно «проскочить», то в финале такой возможности не будет – нужно рассчитывать только на свои умения.

Иванова Вероника, главный редактор медиагруппы «Центр». ФОТО: Амир Закиров

Кто сможет поучаствовать?

К участию допускаются школьники и дошкольники из России. Обязательное условие - необходимо обеспечить ребенка персональным компьютером, смартфоном с камерой и хорошим интернетом. На телефон необходимо установить приложение Zoom Cloud Meetings (выбрать бесплатный базовый тариф). Если связь сорвется, то ответственность будет лежать на том участнике, на сети которого произошел сбой.

Возрастные группы:

- 2012 года рождения и моложе;

- 2010-2011 года рождения;

- 2008-2009 года рождения;

- 2006-2007 года рождения;

- 2004-2005 года рождения.

Как зарегистрироваться?

Регистрация участников на соревнования до 8 июня. Для этого вам нужно заполнить регистрационную форму на сайте и оплатить турнирный взнос – 150 рублей.

Только при заполнении заявки и оплаты взноса вы можете принять участие в первом туре 10 июня. При попадании в финал соревнований (15 июня) турнирный взнос уже не требуется.

ВРЕЗ: Чтобы вам было легче проходить регистрацию, на почту, которую вы укажите при заполнении заявки, будут приходить информационные письма с последующими шагами.

Подробно ознакомится с правилами соревнований и регистрации можно здесь.

Что будет разыгрываться?

В отборочном турнире шахматисты будут сражаться за выход в финал. Победители будут определяться по сумме очков и коэффициенту Бухгольца. Все, кто вышел в финал уже будут сражаться за призы Корпорации «Центр» - это умные и смарт-часы, очки виртуальной реальности, портативные колонки, проводные и беспроводные наушники.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

- Если есть сомнения в честности кого-то из участников – напишите жалобу судье в чате в течение турнира или в течение 1 часа после его окончания. В противном случае будет считаться, что Вы согласны с результатами турнира и жалобы уже не принимаются. Приятного участия и шахматных побед! – резюмировал главный судья соревнований Александр Ватлин.