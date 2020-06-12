Снятие режима изоляции в Удмуртии: как изменится работа кинотеатров, кафе и спортклубов

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с понедельника, 15 июня, в нашей республике вновь заработают фитнес-клубы, а совсем скоро встретят посетителей кинотеатры и кафе. Конечно, точных дат пока не обозначено, а вот требования к вновь открывающимся заведениям уже прописаны Роспотребнадзором. «Комсомолка» разобрала главные правила, которым нужно следовать при посещении летних лагерей и пляжей, спорт клубов, кафе и ресторанов, кинотеатров и салонов красоты.

Летние лагеря для детей

Больше всего и родители, и дети ждут открытия лагерей. Отправить ребенка сюда можно будет уже с 1 июля. Но рекомендуется выбирать заведения на территории республики.

В лагере все сотрудники обязаны сдавать тест на сам коронавирус и антитела к нему, а вот новый персонал, попадающий в группы риска (например, старше 65 лет), принимать на работу вообще не будут.

Инфографика редакции

В лагере на постоянной основе будут дежурить врач и медсестра. Ежедневно по утрам как сотрудникам, так и детям обязательно измерят температуру, проследят за общим состоянием здоровья.

Весь технический персонал, в том числе повара, обязаны носить маски и перчатки. Ежедневно будет проводиться влажная уборка, проветривания, обеззараживание воздуха. Входы во все здания оборудуют дозаторами с дезинфицирующими средствами.

Инфографика редакции

Что касается детей – их в этом году примут в 2 раза меньше, чем обычно. Для каждого отряда подготовят отдельное помещение, причем проживать ребята будут с соблюдением дистанции в 1,5 метра. И, конечно, большую часть времени дети будут находиться не в помещениях, а на улице. А вот посещать свое чадо – запрещено: отменены не только родительские дни, но и все массовые мероприятия.

Инфографика редакции

Открытие кинотеатров

Этого ждут с нетерпением любители киносеансов. Конечно, точных сроков открытия пока нет, но обещают, что это произойдет совсем скоро.

Итак, в кинотеатре все сотрудники обязаны соблюдать масочный режим, а вот посетителям он лишь рекомендован. За персоналом будут строго следить – измерять температуру и ежедневно осматривать на признаки заболевания. Конечно, использовать дезсредства – необходимо всем.

Инфографика редакции

Здесь, как и в других местах массового скопления людей, нанесут разметку на полу для соблюдения социальной дистанции. Зрителей в зал будут пускать заранее, чтобы не создавать толпы. Интервалы между сеансами увеличат минимум до 30 минут – в это время зал проветрят и обработают все поверхности спецсредствами.

Инфографика редакции

Интересно, что в самом зале дистанция между посетителями должна быть не менее 1 метра, т.е. на соседние кресла вам билеты просто не продадут, если вы не члены одной семьи.

Попкорн и напитки никто не отменял – их можно будет приобрести через вендинговые аппараты. А оплату советуют проводить безналичным способом.

Инфографика редакции

Сеансы 3D проводить будут. А вот очки лучше иметь свои. Но если таковых не имеется – вам их должны выдать обязательно в индивидуальной упаковке или в комплекте с дезинфицирующими салфетками.

- Уже более двух месяцев наш кинотеатр закрыт, и до закрытия мы и так соблюдали все эти требования. На прошлой неделе мы получили новые рекомендации. Конечно, мы их будем соблюдать – в них нет ничего сверхъестественного. По срокам открытия пока не понятно, но мы надеемся, что скоро это произойдет и мы увидим наших любимых зрителей, - прокомментировала требования Роспотребнадзора Надежда Шевчук, управляющая кинотеатра «Империя грез».

Работа спортклубов

По похожей схеме будут теперь работать и всевозможные фитнес клубы и бассейны. Уже привычная проверка температуры сотрудников по утрам, маски и перчатки для персонала, дозаторы с антисептиками для посетителей. Влажная уборка – дважды в день, а поручни тренажеров, душевые, туалеты должны обрабатывать дезсредствами каждые 2 часа. И, конечно, после каждого занятия – проветривание.

Инфографика редакции

В залах, где проводят групповые тренировки – нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции. А тренажеры отодвинут друг от друга минимум на 1,5 метра.

В новых правилах прописано также максимальное количество посетителей: в зале на 4 кв. м – 1 человек, в бассейне на занятиях аквааэробикой – 1 человек на 5 кв.м, а при свободном плавании – 1 человек на 10 кв.м.

Инфографика редакции

Но даже эти условия руководители фитнес центров считают приемлемыми.

– Каких-то жестких условий я не увидел. Для нашего клуба почти ничего не меняется. Нам больше места на одного человека и не нужно. Для

большинства клубов это возможность начать зарабатывать и дать работу своим сотрудникам, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск (12+, 107,6 ФМ) Рамиль Шафигуллин, директор студии персонального тренинга RealFit*. - Я вижу, что в Удмуртии большинство фитнес-центров уже готовы: сделали расчеты и по количеству масок, перчаток, и по количеству людей, которые могут их посещать. Сейчас все ждут команду к открытию! Цены, я думаю, останутся на прежнем уровне.

Долгожданное открытие кафе

Бары, кафе, рестораны, фуд-корты ждут отмашки, чтобы распахнуть двери, уже давно. Открывать их будут в 2 этапа:

1 этап – переходный

Инфографика редакции

Разрешат работать заведениям площадью не более 50 кв. м. Причем в зале можно будет разместить не более 5 столов и рассаживать гостей по 1-2 человека. Расстояние между столами – не менее 1 метра.

Все массовые мероприятия (банкеты по любым поводам) – запрещены.

Безусловно, сотрудники обязаны носить маски и перчатки, проходить ежедневные проверки на наличие признаков ОРВИ, измерять температуру.

Уборка с дезсредствами - каждые 3-4 часа, обязательно будут проветривать все помещения и обеззараживать их бактерицидными лампами.

2 этап – режим стабилизации

Инфографика редакции

Все требования к персоналу – сохраняются. Влажную уборку можно будет проводить уже каждые 5-6 часов, а бактерицидные лампы применять только в холодном цехе и на участке порционирования блюд.

Количество посадочных мест увеличивается до 20. И разрешаются массовые мероприятия (столы – на расстоянии метра друг от друга, за ними – по 1-2 человека).

А вот со сроками не так все понятно. Точного начала работы кафе – еще нет.

Все на пляж?

Да! Эти места летнего отдыха заработают с 1 июля. Причем здесь носить маски не обязательно. А вот соблюдать дистанцию в 1,5 метра (если вы не являетесь близкими родственниками) – необходимо.

Инфографика редакции

Идем в салон красоты

Конечно, парикмахерские и всевозможные салоны работают уже несколько недель. Но и для них прописаны правила:

Инфографика редакции

- измерение температуры сотрудников – ежедневно

- униформа сотрудников: медицинский халат, шапочка, перчатки и маска

- посетители принимаются только по предварительной записи

- дезсредства для клиентов

- разметка дистанции на полу салона. Расстояние между клиентами – минимум 1,5 метра

- перерыв между посетителями – минимум 20 минут, проветривание и обработка дезсредствами – после каждого клиента (в том числе всех ручек, подлокотников, инструментов, выключателей и т.п.).

Инфографика редакции

- Мы открылись 27 апреля, как только разрешили власти республики, - рассказывает Юлия Берестова, владелица салона красоты «Мармелад». - Естественно, все требования по санитарному режиму выполняются. Но мы и раньше трепетно относились к соблюдению чистоты в нашем салоне, поэтому сейчас для нас ничего сложного нет. Да, в масках ходить тяжело, но видеть радостные лица клиентов – лучше!

*РеалФит