2020-06-07T12:30:23+03:00
Общество

Погода в Ижевске: в начале недели придет жара

Но к выходным станет слегка прохладнее
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В начале недели Удмуртию ожидает жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Жару принесет блокирующий антициклон с центром над южным Уралом. Благодаря нему воздух днем будет прогреваться до +26..+29°С.

В понедельник, 8 июня, дневная температура составит около +23°С. Ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Скорость юго-восточного ветра будет достигать 4 м/с. Ночью температура воздуха снизится до +13°С, ветер подует восточный, 2 м/с.

9 июня, во вторник, столбик термометра поднимется до +29°С. Будет солнечно и без осадков. Ветер юго-восточный, 3 м/с. Ночные температуры установятся около +15°С, и будут такими каждую ночь примерно до субботы. Ветер восточный, 2 м/с.

В среду, 10 июня, днем почти так же жарко – до +28°С. Однако вероятны небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 3 м/с. Ночь будет похожа на предыдущую, только с дождем.

11 июня, в четверг, станет прохладнее – до +26°С. Пройдут дожди. Восточный ветер подует со скоростью 2 м/с. Он изменит направлении на юго-западное к ночи и утихнет до 1 м/с. Ночью по-прежнему тепло и дождливо.

В праздничную пятницу 12 июня дневная температура достигнет +27°С, снова выглянет солнце, но дождь не исключается. Ветер западный, около 3 м/с. Ночью без осадков, снова до +15°С; ветер сохранит те же направление и скорость, что и днем.

В субботу, 13 июня, ожидается переменная облачность. Температура днем установится около +22°С. Ветер изменится на северный, его скорость будет около 6 м/с. Ночью похолодает до +12°С и пройдет дождь.

В воскресенье, 14 июня, будет пасмурно и дождливо, но тепло, до +22°С. Ночью дождь продолжится, температура до +14°С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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