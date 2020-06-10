2020-06-10T09:57:44+03:00
Общество

Прогулки под парусом, окрошка на Воложке и волейбол: как ижевчане раньше проводили лето?

Ко Дню города мы собрали воспоминание жителей об Ижевске
Елена Кардопольцева
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Прогулки под парусом, окрошка на Воложке и волейбол: как ижевчане проводили лето Фото: группа Вконтакте «Как жил Ижевск»Прогулки под парусом, окрошка на Воложке и волейбол: как ижевчане проводили лето Фото: группа Вконтакте «Как жил Ижевск»
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10 июня в Ижевске стартует трехдневный фестиваль, посвященный Дню города. В честь праздника мы решили вспомнить, как отдыхали ижевчане полвека назад, когда не было ни ярких аттракционов, ни многозальных кинотеатров

ВМЕСТО ОГОРОДА - ПИКНИКИ НА ПРУДУ

В советское время вдоль Ижевского пруда была целая цепочка пристаней, и теплоходы курсировали как обычный городской транспорт. В разные годы по пруду бегали разные теплоходы и катера. Самые известные – теплоходы серии «Москвич» и «Красноярец». Пришел, купил билет и отправился на отдых!

– В начале 60-х у большинства горожан огородов не было, поэтому все отдыхали на природе, на берегу пруда, – вспоминает Наталья Натарова, в прошлом учительница английского языка ижевской школы №66. – Целые компании приезжали на трамвае к парку Кирова – тогда здесь была конечная остановка, – спускались вниз, в Комсомольский лог, и устраивали пикники. Тут разрешалось жечь костры, поэтому на берегу можно было провести целый день. А мы ездили дальше, на Юровский мыс или Воложку. Брали с собой тазики с окрошкой, бидоны с квасом, натягивали между деревьями гамаки для детей. Кстати, знаменитый мост на Воложке в те годы был деревянным, и было очень здорово перейти по нему на другой берег, чтобы нарвать в воде кувшинок.

Юровский мыс, Соловьевские дачи и Воложка – любимые места отдыха горожан в 60-х Фото: группа Вконтакте «Как жил Ижевск»

Юровский мыс, Соловьевские дачи и Воложка – любимые места отдыха горожан в 60-х Фото: группа Вконтакте «Как жил Ижевск»

Конечно, добраться до Юровского мыса, Соловьевских дач или Воложки можно было только на теплоходе.

– Мест на кораблике часто не хватало, и к нему цепляли огромную баржу – плавучую платформу, – рассказывает Наталья Вениаминовна. – Сейчас я поражаюсь, до чего это было опасно – вот так перевозить народ, – но в те годы на это мало кто обращал внимание.

В 1980-х годах на Ижевском пруду было очень много яхт. Ради безопасности властям пришлось ограничить эксплуатацию судов с определенным размером двигателя Фото: группа Вконтакте «Как жил Ижевск»

В 1980-х годах на Ижевском пруду было очень много яхт. Ради безопасности властям пришлось ограничить эксплуатацию судов с определенным размером двигателя Фото: группа Вконтакте «Как жил Ижевск»

ВОДА С СИРОПОМ, ВОЛЕЙБОЛ И КИНОТЕАТР «МЕТАЛЛУРГ»

Главные летние лакомства того времени - газированная вода с сиропом, мороженое и арбузы. Ярко-красные автоматы с водой стояли по всему центру Ижевска, стакан газированной воды стоил копейку, с добавлением сиропа – три копейки. Мороженое продавали с раскрашенных лотков-ящиков под зонтиками: сливочное, пломбир, эскимо. А в августе в город привозили арбузы и очень вкусный молдавский виноград. Продавали их прямо на улицах.

Мороженым торговали, например, возле кинотеатра «Дружба» Фото: группа Вконтакте «Как жил Ижевск»

Мороженым торговали, например, возле кинотеатра «Дружба» Фото: группа Вконтакте «Как жил Ижевск»

- Мои родители приехали в Ижевск по распределению после окончания Куйбышевского планового института, - рассказывает ижевчанка Ирина Лошкарева. - Первым их жильем была комната в коммуналке на четырех хозяев, а поскольку все жильцы были молодые и имели детей примерно одного возраста, то летом мы все вместе ездили в парк Кирова на пляж: купались, загорали, играли в волейбол.

Фото: группа Вконтакте «Как жил Ижевск»

Фото: группа Вконтакте «Как жил Ижевск»

Потом семья Ирины переехала в городок Металлургов, на Школьную.

– Там рядом лес, и в детстве мы в нем часто гуляли, ходили с бабушкой за крапивой, щавелем, маслятами. Бегали на пруд, на студенческий пляж недалеко от Важнина ключа. Играли во дворе в снайпер, в вышибалы, в «12 палочек», «7 стеклышек», прятки, догонялки, «Глухие телефоны», «Колечко»… Успели пару раз сходить в летний кинотеатр «Металлург». Мы его между собой называли сараем. Он и был как сарай: сколоченный из досок и побеленный. А два лета подряд по одному месяцу мы с подругами работали в парке Кирова: пололи, поливали цветы, что-то сажали. В то время на главной аллее еще стояли фонтаны, правда они уже не работали, но вода там была, - продолжает она.

Городской пляж и вид на центральную часть Ижевска, начало 60-х. Еще нет монумента «Дружбы народов», да и центр города практически не застроен Фото: группа Вконтакте «Как жил Ижевск»

Городской пляж и вид на центральную часть Ижевска, начало 60-х. Еще нет монумента «Дружбы народов», да и центр города практически не застроен Фото: группа Вконтакте «Как жил Ижевск»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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