Как меняются школы и детские сады Ижевске во время «Большого ремонта»

В Ижевске полным ходом идет капитальный ремонт кровель и замена оконных блоков в школах и детских садах. Проект «Большой ремонт», стартовавший летом 2019 года, продолжается. На ближайшее время работы запланированы в 13 школах и 8 детских садах.

40 ЛЕТ БЕЗ РЕМОНТА

9 июня Олег Гарин, председатель Городской думы города Ижевска, проверил, как идут работы в школах и детсадах Ижевска. На одном из объектов – в школе №49 – сейчас меняют кровлю. В сентябре сюда придут учиться более 900 детей.

Как рассказала директор учреждения Марина Тихонова, школе уже 40 лет, и капитального ремонта в ней не проводилось ни разу. Старая кровля протекала, делая бессмысленным любой косметический ремонт помещений, а ранее проводившиеся ремонтные работы давали только временный эффект.

Оконные блоки в школе №49 заменены частично с учетом износа старых конструкцийФото: Екатерина АРДАШЕВА

Сейчас многослойный «пирог» старой кровли снимают полностью и меняют на современные конструкции.

- Нам бы очень хотелось, чтобы ремонтные работы были закончены до 1 августа, так как планируется открывать школьные лагеря, родители и дети очень ждут начала летних смен, - говорит Марина Тихонова, директор школы №49. - Дети за период самоизоляции устали, им хочется общаться, играть. Семь проектов нашей школы выиграли гранты в конкурсе «Ижевские каникулы» по профильным направлениям, и нам бы хотелось реализовать их. Смены будут рассчитаны на 180 детей.

В настоящее время в школе смонтировано более 700 кв. м новой кровли в один слой из общей площади в 2838,4 кв. м. Общая сумма выделенная на замену кровли – около 10 млн рублей.

«Пирог» старой кровли настолько изношен, что буквально проваливается под ногамиФото: Екатерина АРДАШЕВА

- Работы начались 20 мая, и сейчас выполнено около 25%, - рассказал Андрей Логинов, мастер строительной компании ООО «Лидер». – Закончить работы планируем к 30 июля. Сложностей нет, проект обычный, состояние школы удовлетворительное. Сейчас погода позволяет, и мы идем с опережением графика.

«РАБОТАЕМ В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ»

А вот в детском саду №18 работы уже завершены, ремонт кровли прошел здесь еще в прошлом году, а новые оконные блоки установили в мае этого года. Сейчас сад уже работает, из 12 групп открыты шесть дежурных, их посещает 98 ребят.

В детском саду №18 заменено 1192,3 кв. м кровли и 109 оконных блоковФото: Екатерина АРДАШЕВА

- Наш детский сад был построен в 1977 году, а с 1978 года введен в эксплуатацию, - рассказывает старший воспитатель Светлана Игнатьева. – Кровля за это время серьезно износилась, она протекала во время дождей, а во многих группах было холодно из-за старых окон. После ремонта детям стало комфортно находиться в детском саду, а нам стало намного комфортнее работать.

Кроме ремонта в детском саду планируется благоустройство территории: кронирование деревьев, замена асфальтового покрытия и установка дополнительного освещения.

РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

- В последнее время все чаще жители обращаются с просьбами посодействовать в решении такого вопроса, как ремонт детских садов и школ. Всегда стараемся помогать, изыскивать необходимые средства в бюджете. И проект «Большой ремонт» как раз позволил нам провести масштабные работы, - рассказал Олег Гарин.

Всего за 2019-2020 гг. отремонтировать должны около 100 социальных учрежденийФото: Екатерина АРДАШЕВА

Как отметил глава города Ижевска Олег Бекмеметьев, проект «Большой ремонт рассчитан на два года.

- В прошлом году в 44 детских садах и школах уже капитально отремонтирована кровля, в 47 организациях поменяли окна, - объяснил он. - За два года строители отремонтируют около 100 социальных учреждений. В июне кровельные работы уже проводятся в 6 школьных зданиях, в ближайшее время строители начнут ремонт еще в 7 социальных учреждениях.

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