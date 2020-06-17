Число безработных в Удмуртии выросло в 4 раза

В 2020 году число безработных в Удмуртии увеличилось в несколько раз. Одна из причин -пандемия коронавируса, заставившая некоторые предприятия приостановить работу и сократить штат.

38-летний ижевчанин Дмитрий Иговкин (имя и фамилии изменены – Прим. ред.) в апреле остался без работы. Ювелирный магазин, в котором он работал, из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу вынужденно закрылся, как и многие другие организации. Директор фирмы понял, что не сможет выплачивать зарплату сотрудникам, платить налоги и деньги за аренду, и уволил почти весь штат. В число уволенных оказался и Дмитрий.

- Наша фирма не попадает ни под какие программы помощи предпринимателям и бизнесу. Поэтому босс собрал всех и сообщил об увольнении. Сказал, что как все наладится, примет всех обратно, - рассказывает Дмитрий. - Наши с пониманием отнеслись ко всему происходящему. Мы сидели в чате, думали, выясняли, как выжить и не закрыться. Весь май писали в личку главе, чтобы разрешил нам работать.

Мужчина говорит, что, оставшись без работы, почувствовал себя на месте жены.

- По сути, у нас все мужики почувствовали себя в декрете. Жены работают, а мы дома с детьми сидим несколько месяцев. Кстати, моя жена была абсолютна спокойна, когда узнала о сокращении – я же не паниковал. Сразу встал на биржу труда. Правда, с сайтом у них там беда была – слишком много обращений, видимо. Быстро рассмотрели, через неделю признали безработным. Теперь жду выплат на себя и детей. Хорошо, что к ним ездить не надо. Все вопросы можно решить по телефону.

Вместо того, чтобы впадать в панику и винить всех и вся, сотрудники фирмы сплотились

Не столь радужная картина была у Аделии из Ижевска. Ей тоже сообщили об увольнении совсем неожиданно.

- Меня пригласили на работу и без всякого вступления сообщили, что увольняют. Как корыто ледяной воды на меня вылили... Я говорю, сократите мою ставку, что я не буду писать заявление по собственному желанию. А они: тогда уволим по статье! Пришлось написать… Я плакала несколько дней, не переставая. У меня маленький ребенок, ипотека, муж, который платит алименты и к тому же ему сократили зарплату. Куда идти? Конечно, пошла на биржу.

- Мой работодатель не оплачивает даже новогодние каникулы, поэтому в интересах работников работать в эти дни. Здесь ситуация та же. Всем работникам были выписаны справки о том, что организация занимается благоустройством и имеет право работать в данной ситуации, и никакого простоя не было. Ну, и размер окладов в этой связи не изменился. На работу ездили все, даже те, кто вполне мог работать удаленно, например, бухгалтер и сметчик, - анонимно рассказал еще один горожанин.

ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ ВЫРОСЛО В 4 РАЗА

По официальным данным, на 1 июня 12 тысяч человек состоят на учете в службе занятости, из них безработных – 9754 человек. Для сравнения: в 2019 году было 2525 человек. 61% безработных – это женщины.

Уровень безработицы в Ижевске составляет 2,8%, в 2019 году эта цифра была 0,72%.

- На рынке труда нашего города продолжает сохраняться несоответствие спроса и предложения рабочей силы. Безработные - это, в основном, специалисты и служащие, а работодателям нужны люди с рабочими профессиями – продавцы продовольственных товаров, повара, электрогазосварщики, водители автомобилей, кондукторы, токари и швеи, - говорят сотрудники Центра занятости Ижевска.

Кстати, эксперты связывают увеличение числа безработицы не только с введением в стране коронавирусных ограничений, но и увеличением максимальной суммы пособия по безработице и значительным упрощением регистрации на бирже труда. Об этом еще в мае сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

За пять месяцев 2020 года при содействии городской службы занятости населения нашли работу 1391 гражданин

Предприятиям нужны 5628 человек, из них по рабочим профессиям – 3645 человек (это 65% от общего числа). Количество имеющихся вакансий уменьшилось на 15,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

По данным Центра занятости Ижевска, самыми востребованными специальностями сейчас являются уборщики, водители автомобиля, кондукторы, продавцы продовольственных товаров, дворники, воспитатели детского сада (яслей-сада), медсестры, менеджеры и бухгалтеры.

У КОГО БОЛЬШЕ ВСЕГО СОКРАТИЛИСЬ ЗАРПЛАТЫ?

Больше всех в апреле и мае 2020 года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений. Таковы данные исследования банка «Точка». В среднем, зарплаты сотрудников этих предприятий снизились на 63%. Работники малых и средних компаний, занятых в сфере образования, стали получать меньше на 40%.

Расходы на выплату зарплат у предприятий, работающих в сфере здравоохранения (стоматологии и частные клиники) снижаются уже три месяца (в марте — 38%, в апреле — 14%, а в мае — 30%). У работников строительных компаний зарплаты вначале выросли на 25%, а затем упали на 26%.

КОПЕЕЧКА К КОПЕЕЧКЕ

Чуть более 27 тысяч рублей – такова желаемая зарплата, которую указали жители Удмуртии в 10 687 резюме на портале «Работа в России». Больше всего резюме было выложено в сферах деятельности «продажи и бытовое обслуживание», «административная работа, секретариат, АХО», «производство», «транспорт».

В группе «Я люблю Ижевск» мы провели два опроса: сократили ли вам зарплату и на сколько вам сократили зарплату. Результаты говорят сами за себя.

Опрос был проведен в группе «Я люблю Ижевск»

Опрос был проведен в группе «Я люблю Ижевск»

ВЫПЛАТЫ ТЕМ, КТО ПОТЕРЯЛ РАБОТУ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Чтобы встать на учет в качестве безработного, нужно заполнить заявление в личном кабинете на сайте «Работа в России». Это заявление рассмотрят в Центре занятости, если нужны будут какие-то еще сведения, попросят предоставить их в электронной форме - уведомление отобразится в личном кабинете.

Как долго рассматривают заявление?

Решение о признании гражданина безработным принимается в течение 11 дней со дня подачи заявления. Если в заявление вносились изменения, то срок отсчитывается с этой даты.

Какие выплаты сейчас доступны безработным гражданам?

- Гражданам, уволенным и признанным безработными после 1 марта 2020 года (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством РФ), полагается пособие по безработице с апреля по июнь 2020 года в размере 13 949,5 рублей (с учетом районного коэффициента). Также такому безработному, имеющего детей в возрасте до 18 лет, с апреля по июнь 2020 года выплачиваются 3 000 рублей за каждого ребенка. Пособие на детей может получить только один из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекун или попечитель.

- Если гражданину назначено пособие по безработице в минимальном размере (1 725 рублей с учетом районного коэффициента), то с мая и июль 2020 года оно составит 5 175 рублей (с учетом районного коэффициента).

- Для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность в установленном законодательством РФ порядке после 1 марта 2020 года и признанных безработными, пособие по безработице выплачивается в размере 13 949,5 рублей (с учетом районного коэффициента). Выплата устанавливается на срок не более 3-х месяцев до 1 октября 2020 года.

- Безработным гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, пособие по безработице с июня по август 2020 года увеличат на 3 000 рублей за каждого ребенка. Выплата полагается одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну или попечителю.

- Безработным гражданам, у которых после 1 марта 2020 года истек период выплаты пособия по безработице, выплата продлевается на срок не более 3 месяцев до 1 октября 2020 года. Размер пособия остается прежним (но не выше максимальной величины пособия по безработице и не ниже минимальной величины пособия по безработице, действующих на день принятия решения о продлении периода выплаты).

Решение о признании гражданина безработным принимается в течение 11 дней со дня подачи заявления. Фото: newsbel.by

Как часто осуществляются выплаты?

Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии, что безработный проходит перерегистрацию в установленные сроки, но не более двух раз в месяц. Таким образом, начисление пособия осуществляется за фактическое количество дней безработицы со дня признания гражданина безработным. Последующие начисления пособия осуществляются за фактическое количество дней безработицы, включая день последней перерегистрации.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Центр занятости населения Ижевска: ул. Пушкинская, 371, тел. 40-39-00

Индустриальный отдел занятости населения: ул. Воткинское шоссе, 2а, тел. 44-85-85

Ленинский отдел занятости населения: ул. Заречное шоссе, 21, тел. 61-53-07

Октябрьский отдел занятости населения: ул. 30 лет Победы, 20а, тел. 59-84-33

Первомайский отдел занятости населения: ул. Свободы, 122, тел. 51-17-15

Устиновский отдел занятости населения: ул. Пушкинская, 371, тел. 72-02-05