4 самых страшных ДТП в Удмуртии за неделю

Уходящая неделя запомнится жителям Удмуртии несколькими страшными ДТП. «Комсомолка» расскажет, где и когда произошли трагедии.

Смертельное ДТП произошло на трассе в Удмуртии днем 20 июня на 8 километре автодороги Игра-Сюмси. Съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Рено». Водитель иномарки — мужчина 1960 года рождения, не справился с управлением. В результате ДТП пассажир «Рено» — женщина 1991 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель автомобиля и еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение. По информации сотрудников ГИБДД, водитель иномарки был пьян. По факту аварии ведется расследование.

Еще одна авария произошла 18 июня на 5 километре объездной Ижевска Завьяловского района. 69-летний водитель «Лады Гранты» не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в «Ладу Калину» под управлением 60-летнего мужчины. От столкновения «Калина» улетела в кювет. В результате ДТП пассажиры «Калины» - 60-летняя женщина и 9-летний мальчик получили травмы, их отвезли в больницу.

4 самых страшных ДТП в Удмуртии за неделюФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Смертельная авария произошла в Удмуртии 17 июня на 22 километре автодороги «Ижевск - Воткинск» Завьяловского района. 44-летний водитель «Хенде» сбил пешехода, 45-летнего мужчину, который, по предварительным данным, шел по краю дороги в попутном направлении. На его одежде не было световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход скончался на месте. По факту происшествия ведется расследование.

4 самых страшных ДТП в Удмуртии за неделюФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

15 июня на 32 километре автодороги «Ижевск - Воткинск» 22-летний водитель ВАЗ-2114 сбил лося, который выбежал на дорогу. После столкновения водитель вылетел на встречную полосу и врезался в «Шевроле Ланос» под управлением 27-летнего мужчины. В результате ДТП водитель ВАЗа получил травмы.

4 самых страшных ДТП в Удмуртии за неделюФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кезу начали строить очистные сооружения

За сутки в Удмуртии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом