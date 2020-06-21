2020-06-21T16:29:36+03:00
Общество

Погода в Ижевске на предстоящую неделю: переменная облачность и небольшие дожди

Что приготовила горожанам следующая неделя лета?
Оксана Мымрина
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Погода в Ижевске на предстоящую неделю: переменная облачность и небольшие дождиПогода в Ижевске на предстоящую неделю: переменная облачность и небольшие дождиФото: pixabay.com
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На этой неделе летняя жара, к сожалению, еще не вернется в столицу Удмуртии. Подробнее - в нашем прогнозе на предстоящую неделю.

Итак, в понедельник, 22 июня, ижевчан ждет пасмурная погода. Температура воздуха днем составит +16 градусов, +10 - ночью.

Во вторник будь теплее. На небе появится солнце, но ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +23 градусов, ночью – до +8.

В среду пройдут небольшие дожди. Переменная облачность и солнце сохранятся. Днем температура воздуха достигнет +21 градуса, ночь будет теплее предыдущей – до +12 градуса.

Четверг тоже ожидается дождливым, но при этом более холодным. Днем воздух прогреется лишь до +12 градусов, ночью – до +8.

В пятницу будет пасмурно, солнце не порадует ижевчан. Температура воздуха днем составит +13 градусов, ночью +7.

В выходные в городе потеплеет. Днем ожидается до +19 градусов, ночью – до +11. В воскресенье возможен небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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