Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 21 июня 2020 года: новые случаи заражения и новые выздоровевшие

По состоянию на 21 июня в Удмуртии выявили еще 19 случаев коронавирусной инфекции. Об этом глава региона Александр Бречалов сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, по два случая зарегистрировано в Можге и Можгинском районе, по одному случаю в Сарапуле, Сарапульском, Кезском, Камбарском, Завьяловском, Балезинском районах.

При этом, еще 4 пациента сегодня выздоровели.

Всего в республике зарегистрировано 1254 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции, 24 из них закончились летальным исходом, 804 человека выздоровели.

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