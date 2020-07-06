Новые кафе в Ижевске: бар «11 друзей», караоке «Горластый Гарри» и кафе «Супстанция»

Этим летом в Ижевске открылись несколько новых заведений. Где попробовать суп из хлебного стаканчика, оценить азиатский стрит-фуд и послушать музыку во время ужина, расскажет «Комсомолка».

КАФЕ-БАР «ГЕОГРАФ»

Уютный бар по улице 9 января. В меню – блюда русской, итальянской, японской и грузинской кухонь. Летом для гостей работает открытая терраса, на которой можно насладиться прохладными лимонадами, окрошкой и блюдами, приготовленными на мангале.

Фото: vk.com/geobar_izhevsk

Адрес: ул. 9 января, 221

Телефон для брони: +7 (3412) 33-70-80 Время работы: вс-чт с 9:00 до 23:00, пт-сб с 9:00 до 2:00. Средний чек: 400 рублей

В чем фишка: караоке по вечерам в пятницу и субботу

КАФЕ «СУПСТАНЦИЯ»

В новом кафе ижевчане смогут попробовать 15 различных крем-супов, поданных в специальных съедобных стаканчиках. В меню есть варианты для вегетарианцев. Также можно заказать кофе, морсы и десерты.

Фото: instagram.com/thesoupstation.izh/

Адрес: ул. Красногеройская, 65

Телефон: +7 (999) 189-56-17 Время работы: пн-сб с 11:00 до 22:00, вс – выходной Средний чек: 200 рублей

В чем фишка: крем-супы подаются в хрустящих хлебных стаканах

КАРАОКЕ-БАР «ГОРЛАСТЫЙ ГАРРИ»

Бар идеально подходит для того, чтобы исполнить любимые хиты и устроить приятную трапезу в кругу друзей. Заведение часто поддерживает благотворительные проекты и устраивает бесплатные концерты для посетителей. В меню – бургеры и японская кухня, салаты и горячее, большой выбор закусок и напитков.

Фото: instagram.com/gorlastiygarry/

Адрес: переулок Интернациональный, 3

Телефон для брони: +7 (3412) 775-095 Время работы: вс-пт с 18:00 до 0:00, сб с 18:00 до 05:00 Средний чек: 1000 рублей

В чем фишка: услуга выездного караоке

КАФЕ «ДЕД ХО»

«Подадим Фо быстрее, чем ты делаешь селфи», – говорят в заведении вьетнамской кухни. Здесь каждый может открыть новые для себя блюда. Том Ям, фреш роллы, лапша и рис – все в лучших традициях Азии.

Фото: dedxo.izhevsk

Адрес: ул. Пушкинская, 277 (Гастромаркет «Свои люди»)

Время работы: ежедневно с с 9:00 до 21:00

Средний чек: 600 рублей

В чем фишка: подают настоящую уличную еду Вьетнама

СТОЛОВАЯ «ЭТТИ СПАГЕТТИ»

Заведение приятно удивит всех любителей домашней еды: здесь представлен большой выбор супов и мясных блюд. А если вам захочется добавить в свою жизнь немного экзотической Италии, то самое время отведать любимую пасту.

Фото: vk.com/etti_spagetti

Адрес: ул. Удмуртская, 255в (ТЦ «Флагман Дисконт», 2 этаж)

Телефон: +7 (912) 852-74-69 (бронируют только на большие компании) Время работы: пн-пт с 9:00 до 20:00, сб-вс с 10:00 до 20:00 Средний чек: 300 рублей

В чем фишка: на выбор 9 видов пасты

БАР «11 ДРУЗЕЙ»

Заведение, которое особенно оценят любители сэндвичей, бургеров и сочной шаурмы – в новом баре на выбор представлено более 20 различных блюд и множество закусок на любой вкус. Кстати, бар находится в самом центре города – удобно во время прогулок.

Адрес: ул. Карла Маркса, 177

Телефон для брони: +7 (950) 160-51-61 Время работы: пн-пт с 12:00 до 00:00, сб-вс с 12:00 до 02:00. Средний чек: 500 рублей

В чем фишка: ЛитлБиги – блюда в уменьшенном формате

ХИНКАЛЬНАЯ «КИНЗА»

Еще одно грузинское кафе открылось в Ижевске на улице Молодежная. Теперь хинкалями и хачапури можно насладиться под звон бокалов друзей и с приятным видом из панорамных окон. Скоро откроется зал для личных праздников и детская игровая комната.

Фото: vk.com

Адрес: ул. Молодежная, 27

Телефон для брони: +7 (3412) 772-251 Время работы: вс-чт с 10:00 до 23:00, пт-сб с 10:00 до 00:00 Средний чек: 800 рублей

В чем фишка: хачапури пекут в дровяной печи

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