Новые кафе в Ижевске: бар «11 друзей», караоке «Горластый Гарри» и кафе «Супстанция»
Этим летом в Ижевске открылись несколько новых заведений. Где попробовать суп из хлебного стаканчика, оценить азиатский стрит-фуд и послушать музыку во время ужина, расскажет «Комсомолка».
КАФЕ-БАР «ГЕОГРАФ»
Уютный бар по улице 9 января. В меню – блюда русской, итальянской, японской и грузинской кухонь. Летом для гостей работает открытая терраса, на которой можно насладиться прохладными лимонадами, окрошкой и блюдами, приготовленными на мангале.
Фото: vk.com/geobar_izhevsk
Адрес: ул. 9 января, 221
Телефон для брони: +7 (3412) 33-70-80 Время работы: вс-чт с 9:00 до 23:00, пт-сб с 9:00 до 2:00. Средний чек: 400 рублей
В чем фишка: караоке по вечерам в пятницу и субботу
КАФЕ «СУПСТАНЦИЯ»
В новом кафе ижевчане смогут попробовать 15 различных крем-супов, поданных в специальных съедобных стаканчиках. В меню есть варианты для вегетарианцев. Также можно заказать кофе, морсы и десерты.
Фото: instagram.com/thesoupstation.izh/
Адрес: ул. Красногеройская, 65
Телефон: +7 (999) 189-56-17 Время работы: пн-сб с 11:00 до 22:00, вс – выходной Средний чек: 200 рублей
В чем фишка: крем-супы подаются в хрустящих хлебных стаканах
КАРАОКЕ-БАР «ГОРЛАСТЫЙ ГАРРИ»
Бар идеально подходит для того, чтобы исполнить любимые хиты и устроить приятную трапезу в кругу друзей. Заведение часто поддерживает благотворительные проекты и устраивает бесплатные концерты для посетителей. В меню – бургеры и японская кухня, салаты и горячее, большой выбор закусок и напитков.
Фото: instagram.com/gorlastiygarry/
Адрес: переулок Интернациональный, 3
Телефон для брони: +7 (3412) 775-095 Время работы: вс-пт с 18:00 до 0:00, сб с 18:00 до 05:00 Средний чек: 1000 рублей
В чем фишка: услуга выездного караоке
КАФЕ «ДЕД ХО»
«Подадим Фо быстрее, чем ты делаешь селфи», – говорят в заведении вьетнамской кухни. Здесь каждый может открыть новые для себя блюда. Том Ям, фреш роллы, лапша и рис – все в лучших традициях Азии.
Фото: dedxo.izhevsk
Адрес: ул. Пушкинская, 277 (Гастромаркет «Свои люди»)
Время работы: ежедневно с с 9:00 до 21:00
Средний чек: 600 рублей
В чем фишка: подают настоящую уличную еду Вьетнама
СТОЛОВАЯ «ЭТТИ СПАГЕТТИ»
Заведение приятно удивит всех любителей домашней еды: здесь представлен большой выбор супов и мясных блюд. А если вам захочется добавить в свою жизнь немного экзотической Италии, то самое время отведать любимую пасту.
Фото: vk.com/etti_spagetti
Адрес: ул. Удмуртская, 255в (ТЦ «Флагман Дисконт», 2 этаж)
Телефон: +7 (912) 852-74-69 (бронируют только на большие компании) Время работы: пн-пт с 9:00 до 20:00, сб-вс с 10:00 до 20:00 Средний чек: 300 рублей
В чем фишка: на выбор 9 видов пасты
БАР «11 ДРУЗЕЙ»
Заведение, которое особенно оценят любители сэндвичей, бургеров и сочной шаурмы – в новом баре на выбор представлено более 20 различных блюд и множество закусок на любой вкус. Кстати, бар находится в самом центре города – удобно во время прогулок.
Адрес: ул. Карла Маркса, 177
Телефон для брони: +7 (950) 160-51-61 Время работы: пн-пт с 12:00 до 00:00, сб-вс с 12:00 до 02:00. Средний чек: 500 рублей
В чем фишка: ЛитлБиги – блюда в уменьшенном формате
ХИНКАЛЬНАЯ «КИНЗА»
Еще одно грузинское кафе открылось в Ижевске на улице Молодежная. Теперь хинкалями и хачапури можно насладиться под звон бокалов друзей и с приятным видом из панорамных окон. Скоро откроется зал для личных праздников и детская игровая комната.
Фото: vk.com
Адрес: ул. Молодежная, 27
Телефон для брони: +7 (3412) 772-251 Время работы: вс-чт с 10:00 до 23:00, пт-сб с 10:00 до 00:00 Средний чек: 800 рублей
В чем фишка: хачапури пекут в дровяной печи
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Досуг в Ижевске»