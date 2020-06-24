2020-06-24T16:27:38+03:00
Общество

«Оружейная столица страны»: на Первом канале вышел сюжет об Ижевске

О том, что столица Удмуртии претендует на звание Города трудовой доблести, рассказали также НТВ и 5 канал
Елена Кардопольцева
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Фото: скриншотФото: скриншот
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На федеральных российских телеканалах вышли сюжеты, посвященные Ижевска как одному из претендентов на почетное звание Города трудовой доблести. Напомним, указ о возможности присваивать это звание городам, чьи жители в годы Великой Отечественной войны проявили трудовой героизм, подписал Владимир Путин. Сейчас на звание претендует 20 городов, в их числе – Ижевск, который каждый из нас может поддержать, отдав за него свой голос в рамках голосования 1 июля.

Сюжет Первого канала (6+) вышел в эфир накануне, 23 июня, в вечернем выпуске новостей. Корреспонденты рассказали в нем о том, как в годы войны работали главные заводы Ижевска – Ижсталь, где плавили металл для оборонных предприятий, и Ижмаш, где выпускали невероятное количество стрелкового оружия для фронта. Также журналисты отметили строительство жителями Удмуртии железной дороги до Балезино, которая позволила поставлять оружие на фронт еще быстрее. В заключении они поговорили с Маргаритой Ранченко, труженицей тыла, которая вспомнила, как юной девушкой работала днем на заводе, а затем брала туфли и шла танцевать до утра, после чего снова вставала к станку.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Новостные выпуски о звании «Город трудовой доблести» вышли также на НТВ и 5 канале. НТВ (18+) посвятил нашему городу целый сюжет – в нем также отметили подвиги рабочих Ижстали и Ижмаша, а воспоминаниями своей тети – труженицы тыла – поделилась худрук «Бурановских бабушек» Анна Прокопьева. На 5 канале (18+) рассказали и о других городах-претендентах, Ижевск же в нем отметили как «единственный город в СССР, где выпускали все виды стрелкового оружия, которые на тот момент производила наша страна».

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Как проголосовать?

Отдать свой голос в поддержку Ижевска, чтобы увеличить наши шансы на получение звания, можно будет 1 июля на избирательном участке по месту жительства – в день голосования по поправкам в Конституцию страны. Участки работают с 8:00 до 20:00. Узнать адрес своего участка можно по ссылке.

Проголосовать можно и досрочно, с 25 по 30 июня – в помещении соответствующей участковой избирательной комиссии, которые также работают с 8:00 до 20:00. Есть возможность отдать свой голос на дому: для этого необходимо направить письменное заявление или обратиться устно в соответствующую участковую комиссию с 16 июня и до 17.00 1 июля. Заявление можете подать вы лично или ваш родственник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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