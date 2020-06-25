Ижевчанка, вышедшая замуж за китайца: «За рождение третьего ребенка семьи здесь платят крупный штраф»

В 2016 году ижевчанка Анастасия Иванова* заканчивала бакалавриат в местном университете. На последнем курсе она решила подать документы в вузы Китая и Чехии - получить магистерскую степень за границей. Девушку приняли в оба учебных заведения, однако она выбрала Поднебесную, чем и предопределила свою судьбу. О том, как она познакомилась с будущим мужем и какие традиции Китая ее повергли в шок, Анастасия рассказала «Комсомолке».

Чудеса под Новый год

Анастасия приехала в Китай и начала усиленно изучать китайский язык. Учеба занимала у Марины все свободное время. А тут еще и акклиматизация, стресс, тоска по родине… Первые полгода пролетели незаметно. И вот - долгожданные зимние каникулы. Ижевчанка отправилась в путешествие по Китаю. Путь лежал через Пекин.

В это же время, под Новый год, из Канады летел к родителям Цзян Юн*. Молодой человек направлялся в Нанкин, однако, по воле случая, ненадолго остановился в Пекине. Так будущие супруги и встретились, в метро: молодой человек помог Марине донести сумки.

Анастасия и Юн познакомились в метро Пекина. Фото: pixabay

- Я очень удивилась, что он настолько хорошо знает русский язык, - удивляется Анастасия. - Юн спросил, как я оказалась в Китае, чем занимаюсь… Про себя же он говорил мало. Как потом оказалось, его семья - очень известная. Дядя моей свекрови известный писатель, а ее отец - знаменитый художник.

После встречи в метро молодой человек пригласил Анастасию на ужин, попробовать пекинскую утку. Ижевчанка согласилась.

- Как только мы познакомились, я сразу поняла, что мой будущий муж очень неординарный человек - много читает, увлекается русской культурой, знает мой родной язык... Он невероятно умный и талантливый . Мне нравится его стремление узнавать что-то новое и постоянно учиться. В этом мы с ним очень похожи, - поделилась Настя.

Покорил Юн ижевчанку и своим безусловным обожанием России! Особенно он любит северную столицу - Санкт-Петербург.

- К слову, он даже подарки делает мне, связанные с историей России. Например, золотая брошь 20-го века, бинокль, который был изготовлен французским домом для русской аристократии, золотая булавка, которая была выпущена в Париже 1893 г. морякам русской эскадры…- добавила девушка.

Знакомство с родителями было похоже на собеседование

После первой встречи Юн уехал обратно в Канаду. Однако общение молодых людей продолжилось. Они обменялись несколькими тысячами сообщений! Незаметно дружба перетекла в романтическое русло. В мае Юн вновь поехал в Китай, перед этим сообщив Насте, что хочет ее познакомить со своими родителями.

- Я должна была хорошо подготовиться, - рассказывает ижевчанка. - Поэтому спросила у своей китайской учительницы, какие подарки мне следует подготовить, как уважительно называть родителей молодого человека. Это был очень серьезный шаг.

В день знакомства Анастасия не могла перебороть волнение. Пара и родители Юна приехали в лучший ресторан Нанкина. Здесь они заняли отдельную комнату и уселись за стол. Каждый - на свое место, согласно китайским традициям.

- Меня спрашивали про мое образование, планы на будущее, кем работают мои родители. Показалось, что это не знакомство, а собеседование, - улыбается Настя. - Они хотели убедиться, что их сын сделал правильный выбор.

В свою очередь, и Юн познакомился с родителями невесты. Они тепло приняли заморского жениха.

«Твоя семья - моя семья»

- Признаюсь честно, начинать отношения с мужчиной другой национальности было страшно, - говорит Анастасия. - Но мне повезло, что Юн знает многое о русской культуре, традициях.

Так, первый совместный Новый год пара справляла под советские фильмы, мандарины, оливье и речь президента. Юн даже подпевал песням из фильмов.

- Мы звонили моим родителям в Россию, поздравляли их с наступающим, - улыбается ижевчанка. - В этот момент я почувствовала тепло на душе. Со мной человек, который не только меня любит, но и уважает традиции, которые мне дороги - в Китае не отмечают Новыи Год с 31 декабря на 1 января. Здесь встречают праздник согласно лунному календарю.

Не могло не покорить Анастасию и отношение будущего супруга к ее родным. Он сразу сказал: «Твоя семья - моя семья».

- А как только мы поженились, его мама объявила, что у нее появилась дочь, - улыбается девушка.

Кстати, о свадьбе. По китайским традициям, брак обязательно должен быть заключен на родине мужа. Поэтому молодые люди сначала расписались в Нанкине, а позже поехали в Пекин для проведения торжественной церемонии.

Свадебная церемония семьи Цзян прошла в Пекине. Фото: архив героини

- Мне пришлось брать документ в посольстве, что в России у меня нет мужа, - рассказывает ижевчанка. - И только потом мы смогли стать супругами. После заключения брака я осталась Ивановой, в Китае не принято брать фамилию мужа. Однако в книге, где записывается история всей семьи, я вписана как Цзян.

«Не могу привыкнуть к острой еде»

За 4 года жизни в Китае Анастасия так и не смогла привыкнуть к местной еде.

- Я не представляла, что еда может быть настолько острой, - смеется ижевчанка. - Мои китай- ские родители часто готовят блюда менее острыми специально для меня. Надеюсь, что со временем я тоже привыкну. Китайская кухня полна разнообразных соусов и специй. Без них привычные китайцам блюда кажутся уже не такими вкусными.

Анастасия до сих пор не может привыкнуть к остроте блюд. Фото: pixabay

Однако скучать по русским блюдам девушке не приходится. В Харбине, где сейчас живет ижевчанка, легко найти русский ресторан.

- Сам город основан русскими в 1898 году, - говорит девушка. - Поэтому, если заскучаю, могу полакомиться, например, борщом. Но и сама по выходным готовлю что-то из выпечки. Мои китайские родители были в России три раза, и им очень понравились блины и чебуреки, а муж любит борщ и грибовницу.

Конкуренция с пеленок

В Китае, по словам Анастасии, высокая конкуренция. Здесь недостаточно просто хорошо учиться, нужно быть лучшим из лучших.

- Выпускники школ сдают экзамен для поступления в университет, наподобие ЕГЭ, - рассказывает ижевчанка. - И от этого экзамена зависит практически все. С низкими баллами нельзя даже платно поступить.

Поэтому дети с 1 класса начинают готовиться к выпускному экзамену. Не редкость, когда родители видятся с детьми лишь по выходным или праздникам. Все остальное время ребята проводят в школе.

- К детям очень много требований, так как даже в садик есть конкуренция за место. Практически все свободное время посвящают дополнительным секциям, - рассказала девушка.

Разделяют тысячи километров

В 2018 году у пары появился сын Уильям*. Сейчас Анастасия и ребенок живут в Китае, а сам Юн - в Канаде. Семью разделяют несколько тысяч километров!

Сейчас Анастасия и Юн в разлуке: она живет в Китае, он - в Канаде. Фото: архив героини.

- Сейчас я заканчиваю последний курс магистратуры, - делится Анастасия. - После - мы с сыном переезжаем к супругу, где я буду работать в его компании.

Пока Юн не рядом, в воспитании Уильяма ижевчанке помогают родители мужа.

- Они невероятно заботливые, - добавляет Анастасия. - А вообще, здесь это - обычная практика. После рождения ребенка женщине дается всего 6 месяцев, по прошествии которых она должна выйти на работу.

Интересно, что сегодня в Китае отменена политика «одна семья - один ребенок». До 2015 года иметь двух детей было разрешено только национальным меньшинствам и межнациональным супругам.

- Уже 5 лет, как стало разрешено иметь двоих детей, - говорит Анастасия. - Однако при рождении 3 ребенка китайцы платят крупный штраф - в зависимости от дохода.

Вопрос ребром

Как влюбить в себя китайца?

Если верить интернету, то девушка привлечет китайского жениха только в том случае, если она женственна, прилично одета и сдержанна.

Отношения с китайцем - это путь к браку. Еще на первом свидании мужчина оценивает спутницу, как будущую жену и мать собственных детей. Несмотря на то, что в Китае в большинстве семей сохранен патриархальный уклад, такой супруг никогда не откажет в помощи по хозяйству.

Поэтому, если в ваши планы входит выйти замуж за мужчину из Поднебесной, пройдите курсы настоящей леди - будьте приветливы, улыбчивы и умейте сдерживать эмоции.

* Имена изменены по просьбе героини