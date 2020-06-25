2020-06-25T13:10:02+03:00
Общество

Как семьям и предпринимателям в Удмуртии получить компенсацию за коммуналку

Республика поможет оплатить платежки за апрель
Кристина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

До 30 июня семьи Удмуртии, в которых есть несовершеннолетние дети и чей доход из-за ситуации с коронавирусом снизился на 30% и более процентов, могут подать заявление на компенсацию оплаты коммунальных услуг и взносов за капремонт за апрель. Эта поддержка для тех, кто не получал субсидию или компенсацию за коммунальные услуги.

- Единовременную выплату (в размере суммы начислений за коммунальные услуги и взносы на капремонт за апрель 2020 года) перечислят напрямую ресурсоснабжающим организациям. Если вы уже оплатили платежку, то сделают перерасчет за текущий месяц, - говорит председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев.

Чтобы подать заявление, вы можете обратится в МФЦ по месту жительства или заполнить бланк в электронной форме на региональном Портале госуслуг (нужно будет приложить сканы всех требующихся документов).

Кстати, помощь в оплате коммунальных услуг могут получить и индивидуальные предприниматели, работающие в отраслях в наибольшей степени пострадавших от пандемии:

- дополнительное образование, - негосударственные образовательные учреждения, - здравоохранение, - культура, - организация досуга и развлечений, конференций и выставок, - оздоровительная деятельность и спорт, - туристический и гостиничный бизнес, - общепит, - предоставление бытовых услуг населению, - розничная торговля непродовольственными товарами, - авиа- и автоперевозки, - СМИ и производство печатной продукции

Список отраслей утвержден Постановлением Правительства РФ №434 от 3 апреля 2020 года.

Узнать подробности можно в МФЦ по месту жительства.

КСТАТИ

Все о капремонте

Объединение советов домов Удмуртской республики организует обучение жителей в Школе грамотного потребителя в рамках проекта «Капитальный ремонт под контроль жилищных активистов». На бесплатных занятиях вы узнаете все о капитальном ремонте общего имущества жителей многоквартирных домов и сможете проконсультироваться со специалистами по интересующим вопросам.

Начиная с сентября 2020 года, занятия пройдут во всех городах Удмуртии. Также планируется провести встречи с жилищными активистами в шести районах республики: Балезинском, Воткинском, Игринском, Сарапульском, Увинском, Кизнерском.

Записаться на обучение можно по телефону 56-36-09 (Объединение советов домов УР).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Говорят не "простите", а "освободите": Министр культуры Москвы рассказал о ключевой дискуссии вокруг дела Серебренникова
Александр Кибовский ответил на вопросы о работе библиотек и кинотеатров после пандемии. Вопросы в студии Радио "Комсомольская правда" задавала Тина Канделаки
Новости 24
На два дня в Ижевске по улице Советская закроют движение
Спасатели Удмуртии помогли женщине с ребенком выйти из закрытой квартиры
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Ижевчанина задержали за избиение знакомой
23 июня на дорогах Ижевска сбили четверых детей-велосипедистов
Контакт-центр «Ростелекома» начал принимать показания счетчиков от жителей Ижевска
В одном из районов Ижевска появится комплекс для сдачи норм ГТО
Сотрудники ДПС Удмуртии в погоне задержали пьяного водителя
Еще в одном городе Удмуртии официально сняли карантин
33-летнего ижевчанина обвиняют в распространении порнографии и развращении малолетней
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 25 июня: 20 новых случаев заражения и 9 человек в тяжелом состоянии
Рабочий ижевского предприятия подозревается в организации наркопритона
Реконструкцию трех сельских дорог проведут в Удмуртии
Больницы в районах Удмуртии получат новые автомобили
Благоустройство микрорайона Буммаш проверил глава Ижевска
Почему жителям Удмуртии важно прийти 1 июля на избирательные участки?
Житель Ижевска украл велосипеды
Пропавшего контрактника из Ижевска разыскивают в Челябинской области
Расписание транспорта изменится в Ижевске 24 июня
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии на 24 июня
Собаку из шестиметрового колодца спасли в Удмуртии
Председатель Совета Ассамблеи народов России: поправки в Конституцию гарантируют сохранение удмуртского языка и культуры
Очередной этап гидравлических испытаний в Ижевске перенесли на 25 июня
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 23 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Дом защищен – хозяин спокоен: директор «Ростелекома» по работе с массовым сегментом в Удмуртии о системе видеонаблюдения
Более половины россиян хотели бы получить новое образование
Более 180 участников и 15 тысяч кв. м расчищенного пространства: в Ижевске завершились субботники вокруг «Башни Ижмаша»