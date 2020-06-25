Как семьям и предпринимателям в Удмуртии получить компенсацию за коммуналку

До 30 июня семьи Удмуртии, в которых есть несовершеннолетние дети и чей доход из-за ситуации с коронавирусом снизился на 30% и более процентов, могут подать заявление на компенсацию оплаты коммунальных услуг и взносов за капремонт за апрель. Эта поддержка для тех, кто не получал субсидию или компенсацию за коммунальные услуги.

- Единовременную выплату (в размере суммы начислений за коммунальные услуги и взносы на капремонт за апрель 2020 года) перечислят напрямую ресурсоснабжающим организациям. Если вы уже оплатили платежку, то сделают перерасчет за текущий месяц, - говорит председатель Общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов УР» Александр Евсеев.

Чтобы подать заявление, вы можете обратится в МФЦ по месту жительства или заполнить бланк в электронной форме на региональном Портале госуслуг (нужно будет приложить сканы всех требующихся документов).

Кстати, помощь в оплате коммунальных услуг могут получить и индивидуальные предприниматели, работающие в отраслях в наибольшей степени пострадавших от пандемии:

- дополнительное образование, - негосударственные образовательные учреждения, - здравоохранение, - культура, - организация досуга и развлечений, конференций и выставок, - оздоровительная деятельность и спорт, - туристический и гостиничный бизнес, - общепит, - предоставление бытовых услуг населению, - розничная торговля непродовольственными товарами, - авиа- и автоперевозки, - СМИ и производство печатной продукции

Список отраслей утвержден Постановлением Правительства РФ №434 от 3 апреля 2020 года.

Узнать подробности можно в МФЦ по месту жительства.

КСТАТИ

Все о капремонте

Объединение советов домов Удмуртской республики организует обучение жителей в Школе грамотного потребителя в рамках проекта «Капитальный ремонт под контроль жилищных активистов». На бесплатных занятиях вы узнаете все о капитальном ремонте общего имущества жителей многоквартирных домов и сможете проконсультироваться со специалистами по интересующим вопросам.

Начиная с сентября 2020 года, занятия пройдут во всех городах Удмуртии. Также планируется провести встречи с жилищными активистами в шести районах республики: Балезинском, Воткинском, Игринском, Сарапульском, Увинском, Кизнерском.

Записаться на обучение можно по телефону 56-36-09 (Объединение советов домов УР).