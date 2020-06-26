Экс-продюсера «Бурановских бабушек» приговорили к колонии за мошенничество с деньгами Элины Быстрицкой

Московский суд вынес приговор уроженке Ижевска Ксении Рубцовой. Экс-директор «Бурановских бабушек» была признана виновной в многомиллионном мошенничестве. Ее жертвой стала известная актриса Элина Быстрицкая. Подробности расскажет «Комсомолка».

ПОЗНАКОМИЛИСЬ НА ПОМИНКАХ

Ксения родилась в Ижевске 16 сентября 1980 года. Окончила школу №65, а затем – факультет журналистики УдГУ и продюсерский факультет РАТИ-ГИТИСа. С 2000 по 2008 гг. работала концертным директором легендарной Людмилы Зыкиной, с 2004 по 2006 гг. – концертным директором еще одной известной советской певицы Екатерины Шавриной. Много лет была продюсером «Бурановских бабушек». В том числе благодаря ее труду в 2012 году удмуртский коллектив попал на сцену «Евровидения». «Бабушки» заняли второе место и прославились на весь мир.

Однако в 2014 году между продюсером и коллективом произошли разногласия. Авторские права на бренд оставались за Ксенией; состав коллектива заменили на более молодых участниц.

Фото: архив кп

В 2010 году, на поминках Людмилы Зыкиной, ижевчанка познакомилась с Элиной Быстрицкой (Подробности). Между Ксенией и Элиной сформировались доверительные отношения, и Рубцова стала арт-директором Быстрицкой, организуя ее концерты и выступления. У Ксении даже была доверенность на снятие денег со счетов актрисы.

В 2018 году из Израиля в Россию прилетела сестра Быстрицкой, Софья Шегельман. Она узнала, что со счетов было переведено свыше 34 миллионов рублей. Между двумя женщинами разгорелся конфликт, и сестра актрисы написала заявление о пропаже денег.

Ксения Рубцова и Элина Быстрицкая. Фото: Facebook.com

Против Рубцовой было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4, Уголовного кодекса (Мошенничество в особо крупном размере). Продюсера обвиняли в присвоении 35 млн со счетов Быстрицкой. 26 июня Рубцову приговорили к 3,5 годам колонии общего режима и обязали выплатить Шегельман более 34 млн рублей. В итоге 25 июня суд назначил Ксении Рубцовой приговор в виде лишения свободы сроком в 3,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ее арестовали прямо в зале суда. После оглашения приговора женщина сказала только одно слово: "Шок".

ПОСТУПИЛА ПОДЛО РАДИ ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ

Мнения знакомых Ксении по поводу сложившейся ситуации разнятся. Так, бывший администратор «Бабушек из Бураново» Мария Толстухина говорит, что ничего не знает об истории с Элиной Быстрицкой. Однако утверждает, что женщина способна на некрасивые поступки.

- Мы с ней знакомы с 2005 года, потом начали вместе работать с «Бурановскими бабушками». Мы даже дружили! Мне многие рассказывали, как она поступала с другими людьми, но я не верила. А потом она так обошлась с бабушками. Теперь им даже нельзя выступать под своим именем. Ксения зарегистрировала название для себя, хотя его придумала не она, а потом использовала. Она аргументировала это тем, что проект должен жить. И ради высокой цели она подло поступила с бабушками из Бураново. Она звонила и угрожала им штрафами за использование их названия, - рассказывает Мария Толстухина.

МНОГОЕ СДЕЛАЛА ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ

Однако иные знакомые отзываются о Ксении положительно, как о человеке, который внес вклад в развитие республики. Среди них общественный деятель Адель Шарипов. Он был в зале суда, когда огласили приговор.

- Не буду судить, кто виноват. Но я считаю приговор излишне суровым для женщины, которую обвиняют в экономическом преступлении, и которая не представляет общественной опасности. Ксения много сделала для нашей республики. Благодаря ей «Бурановские бабушки» попали на «Евровидение» с песней, которую для них сочинил Виктор Дробыш, - говорит общественный деятель Адель Шарипов.

Он добавил, что вел переговоры с Ксенией о сотрудничестве между «Бурановскими бабушками» и ансамблем «Италмас», с которым он в последнее время работает. Однако сначала сотрудничество пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

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