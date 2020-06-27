Прогулка с ветерком: где в Ижевске взять напрокат велосипед, самокат и электротранспорт
Пешие прогулки уже надоели и хочется больше активностей? В таком случае можно прокатиться с ветерком на велосипеде или самокате. Особую популярность эти виды транспорта, видимо, получили во время самоизоляции в Ижевске.
Рассказываем, где взять средство передвижения напрокат и как удачно подобрать велосипед для себя.
Велосипеды и самокаты напрокат в Ижевске
Компании для проката техники расположены во многих местах города, в том числе в парках и на набережной. Консультанты помогут подобрать средство передвижения для любого возраста и роста. Помимо привычных велосипедов и самокатов напрокат можно взять электротранспорт.
VeloMix
Фото: instagram.com/velomix18/
Точки проката:
• Парк им. Кирова (у центрального входа)
• Набережная Ижевского пруда
• Прокатный комплекс «Ривьера» (напротив ул. Максима Горького,163)
• Парк Космонавтов (слева от центрального входа)
• Прокатный центр «Радуга» (ул. Ленина, 140)
Время работы: с 10:00 до 22:00
Телефон: +7 (912) 750-30-00
Цена:
• самокаты и велосипеды: для детей – 120 рублей/час, для взрослых –150-180 рублей/час
• электротранспорт (гироскутер, электросамокат.): 150-300 рублей/10 минут
Условия проката: техника выдается при наличии паспорта, водительского удостоверения или залога имущества, соответствующего стоимости гаджета
Велопрокат «Кусты Сугробы»
Адрес проката: ул. Татьяны Барамзиной, 6
Время работы: с 11:00 до 20:00
Телефон: +7 (904) 314-92-31
Цена на прокат велосипеда: 150 рублей/час, 500 рублей/сутки
Условия проката: техника выдается при залоге документа, удостоверяющего личность
TURBOBOX
Фото: vk.com/turbobox18
Адрес проката:
• Парк им. Кирова (напротив кафе «Елочка»)
• Набережная Ижевского пруда
Время работы: с 10:00 до 22:00
Телефон: +7 (919) 909-99-88
Цена:
• самокаты:100 рублей/30 минут, 150 рублей/час
• электросамокаты, мини-сигвеи: 200 рублей/10 минут, 500 рублей/30 минут, 750 рублей/час
• веломобили (для детей): 100 рублей/15 минут, 150 рублей/ 30 минут
Условия проката: техника выдается при залоге СНИЛСа, водительского удостоверения и других документов, кроме паспорта
Велоцентр GRAND
Адрес проката: ул. Коммунаров, 244
Время работы: с 10:00 до 22:00
Телефон: +7 (951) 214-61-06
Цена: от 150 рублей/час, от 700 рублей/сутки; стоимость проката сроком более 5 часов тарифицируется как сутки
Условия проката: для заполнения договора на прокат необходим документ удостоверяющий личность (паспорт или водительское удостоверение). После заполнения договора документ сразу же возвращают клиенту
Велодрайв
Адрес проката: ул. Пушкинская, 116
Время работы: с 10:00 до 19:00
Телефон: 77-33-95
Цена: 150 рублей/час, 600 рублей/сутки
Условия проката: техника выдается при залоге паспорта
ВэлКом
Адрес проката: набережная Ижевского пруда
Время работы: с 10:00 до 21:00
Телефон: +7 (3412) 32-08-99
Цена:
• велосипед:180 рублей/час, 700 рублей/сутки
• электровелосипед: 450 рублей/час, 1500 рублей/сутки
Условия проката: техника выдается при залоге паспорта, водительского удостоверения или 8 000 рублей
Выбираем велосипед и самокат
Активные ижевчане наверняка задумываются о приобретении собственного средства передвижения. На что обратить внимание при выборе велосипеда и самоката рассказала консультант магазина «Спортивный сезон».
- При покупке велосипеда нужно учесть количество скоростей и тип переключателя. Оптимальны будут модели с числом скоростей 18 и 21 и с рычажковым переключателем. В отличие от барабанного он качественнее и надежнее в использовании. Также лучше брать велосипед с усиленным двухслойным ободом - он прочнее при ударе. Более универсальные модели идут с регулированием руля по высоте и проводными тормозными колодками, которые легко заменить при износе. При желании можно выбрать средство с двойным амортизатором для смягчения езды по неровной поверхности и быстросъемными колесами, - советует эксперт.
Стоимость велосипедов стартует от 9 000 рублей. Автор: Маргарита Вахрушева
Что касается самоката, то консультант рекомендует обратить внимание на высоту руля, дополнительный ручной тормоз и ширину площадки. Лучше покупать модель с силиконовыми колесами, чем с надувными, - иначе при проколе колеса придется менять камеру. Специалист советует для удобства выбирать складные самокаты с наличием амортизатора.
В ногу со временем
Некоторые ижевчане уже пересели с привычных самокатов на электрические. Среди них Анастасия Головизнина, которая поделилась своими впечатлениями от гаджета:
- Я катаюсь на электросамокате уже 2 месяца, и у меня один восторг! Это устройство для тех, кто хочет быстро ездить, не прилагая много усилий. Я активно им пользуюсь и даже захожу с ним в магазины, охранники спокойно пропускают. Единственное примечание, что зарядку самоката надо всегда держать на контроле. Конечно, в выключенном состоянии на нем можно отталкиваться как на обычном самокате, но в горку на нем ехать сложно.
Фото: Pixabay
По словам Анастасии, она испытала электросамокаты наиболее популярных фирм: Xiaomi, Ninebot и Kuggo. Для себя она выбрала устройство компании Xiaomi и рекомендует ее остальным, особенно девушкам. Модели легкие по весу, мягко ездят и не бренчат. Девушка призналась, что сама поднимает средство передвижения на 5-й этаж. Однако также отметила, что модели других производителей быстрее разгоняются.
*Веломикс, Турбобокс, Гранд, Ксаоми, Нинебот, Кугго.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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