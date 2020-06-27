Прогулка с ветерком: где в Ижевске взять напрокат велосипед, самокат и электротранспорт

Пешие прогулки уже надоели и хочется больше активностей? В таком случае можно прокатиться с ветерком на велосипеде или самокате. Особую популярность эти виды транспорта, видимо, получили во время самоизоляции в Ижевске.

Рассказываем, где взять средство передвижения напрокат и как удачно подобрать велосипед для себя.

Велосипеды и самокаты напрокат в Ижевске

Компании для проката техники расположены во многих местах города, в том числе в парках и на набережной. Консультанты помогут подобрать средство передвижения для любого возраста и роста. Помимо привычных велосипедов и самокатов напрокат можно взять электротранспорт.

VeloMix

Фото: instagram.com/velomix18/

Точки проката:

• Парк им. Кирова (у центрального входа)

• Набережная Ижевского пруда

• Прокатный комплекс «Ривьера» (напротив ул. Максима Горького,163)

• Парк Космонавтов (слева от центрального входа)

• Прокатный центр «Радуга» (ул. Ленина, 140)

Время работы: с 10:00 до 22:00

Телефон: +7 (912) 750-30-00

Цена:

• самокаты и велосипеды: для детей – 120 рублей/час, для взрослых –150-180 рублей/час

• электротранспорт (гироскутер, электросамокат.): 150-300 рублей/10 минут

Условия проката: техника выдается при наличии паспорта, водительского удостоверения или залога имущества, соответствующего стоимости гаджета

Велопрокат «Кусты Сугробы»

Адрес проката: ул. Татьяны Барамзиной, 6

Время работы: с 11:00 до 20:00

Телефон: +7 (904) 314-92-31

Цена на прокат велосипеда: 150 рублей/час, 500 рублей/сутки

Условия проката: техника выдается при залоге документа, удостоверяющего личность

TURBOBOX

Фото: vk.com/turbobox18

Адрес проката:

• Парк им. Кирова (напротив кафе «Елочка»)

• Набережная Ижевского пруда

Время работы: с 10:00 до 22:00

Телефон: +7 (919) 909-99-88

Цена:

• самокаты:100 рублей/30 минут, 150 рублей/час

• электросамокаты, мини-сигвеи: 200 рублей/10 минут, 500 рублей/30 минут, 750 рублей/час

• веломобили (для детей): 100 рублей/15 минут, 150 рублей/ 30 минут

Условия проката: техника выдается при залоге СНИЛСа, водительского удостоверения и других документов, кроме паспорта

Велоцентр GRAND

Адрес проката: ул. Коммунаров, 244

Время работы: с 10:00 до 22:00

Телефон: +7 (951) 214-61-06

Цена: от 150 рублей/час, от 700 рублей/сутки; стоимость проката сроком более 5 часов тарифицируется как сутки

Условия проката: для заполнения договора на прокат необходим документ удостоверяющий личность (паспорт или водительское удостоверение). После заполнения договора документ сразу же возвращают клиенту

Велодрайв

Адрес проката: ул. Пушкинская, 116

Время работы: с 10:00 до 19:00

Телефон: 77-33-95

Цена: 150 рублей/час, 600 рублей/сутки

Условия проката: техника выдается при залоге паспорта

ВэлКом

Адрес проката: набережная Ижевского пруда

Время работы: с 10:00 до 21:00

Телефон: +7 (3412) 32-08-99

Цена:

• велосипед:180 рублей/час, 700 рублей/сутки

• электровелосипед: 450 рублей/час, 1500 рублей/сутки

Условия проката: техника выдается при залоге паспорта, водительского удостоверения или 8 000 рублей

Выбираем велосипед и самокат

Активные ижевчане наверняка задумываются о приобретении собственного средства передвижения. На что обратить внимание при выборе велосипеда и самоката рассказала консультант магазина «Спортивный сезон».

- При покупке велосипеда нужно учесть количество скоростей и тип переключателя. Оптимальны будут модели с числом скоростей 18 и 21 и с рычажковым переключателем. В отличие от барабанного он качественнее и надежнее в использовании. Также лучше брать велосипед с усиленным двухслойным ободом - он прочнее при ударе. Более универсальные модели идут с регулированием руля по высоте и проводными тормозными колодками, которые легко заменить при износе. При желании можно выбрать средство с двойным амортизатором для смягчения езды по неровной поверхности и быстросъемными колесами, - советует эксперт.

Стоимость велосипедов стартует от 9 000 рублей. Автор: Маргарита Вахрушева

Что касается самоката, то консультант рекомендует обратить внимание на высоту руля, дополнительный ручной тормоз и ширину площадки. Лучше покупать модель с силиконовыми колесами, чем с надувными, - иначе при проколе колеса придется менять камеру. Специалист советует для удобства выбирать складные самокаты с наличием амортизатора.

В ногу со временем

Некоторые ижевчане уже пересели с привычных самокатов на электрические. Среди них Анастасия Головизнина, которая поделилась своими впечатлениями от гаджета:

- Я катаюсь на электросамокате уже 2 месяца, и у меня один восторг! Это устройство для тех, кто хочет быстро ездить, не прилагая много усилий. Я активно им пользуюсь и даже захожу с ним в магазины, охранники спокойно пропускают. Единственное примечание, что зарядку самоката надо всегда держать на контроле. Конечно, в выключенном состоянии на нем можно отталкиваться как на обычном самокате, но в горку на нем ехать сложно.

Фото: Pixabay

По словам Анастасии, она испытала электросамокаты наиболее популярных фирм: Xiaomi, Ninebot и Kuggo. Для себя она выбрала устройство компании Xiaomi и рекомендует ее остальным, особенно девушкам. Модели легкие по весу, мягко ездят и не бренчат. Девушка призналась, что сама поднимает средство передвижения на 5-й этаж. Однако также отметила, что модели других производителей быстрее разгоняются.

*Веломикс, Турбобокс, Гранд, Ксаоми, Нинебот, Кугго.

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