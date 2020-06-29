С ветерком: как работают машинисты в Ижевске

Скорость, дальние города и огромная машина, управляемая человеком – все это о профессии машиниста. В новом выпуске проекта «Закулисье» «Комсомолка» расскажет о том, как устроена кабина машиниста и что интересного там есть. Экскурсию нам провел машинист с 30-летним стажем Владислав Калашников.

Машинист может управлять поездом как стоя, так и сидя Фото: Амир Закиров

Одна из последних новинок – электровоз ЭП20. На фото представлен его пульт управления. Кабина электровоза ЭП20 оборудована системой обеспечения микроклимата Фото: Амир Закиров

Дисплей системы управления информирует машиниста о текущих параметрах следования: координатах, скорости и времени, профили пути, сигналах локомотивного светофора, текущих и следующих ограничениях скорости и т.д. Фото: Амир Закиров

Многие думают, что в кабине машиниста есть руль. Это не так. Вместо него – контроллер. Им регулируются обороты дизель генераторной установки тепловоза и величина тока на тяговых электродвигателях электровоза. Фото: Амир Закиров

Для радиотелефонной связи машиниста в кабине установлена радиостанция. Машинисты могут разговаривать между собой, с дежурными по станции, с поездным диспетчером, с начальником поезда. По сотовому разговаривать машинисту запрещено. Фото: Амир Закиров

Для удобства в кабине, со стороны помощника машиниста, есть небольшая микроволновка и выдвижной столик. Здесь во время стоянок бригада может разогреть себе еду и перекусить Фото: Амир Закиров

На рабочем месте помощника машиниста есть бортовой журнал. При каждой поездке специалист записывает туда замечания к технике. Все замечания устраняются в сервисном центре. Срок эксплуатации таких электровозов - 30 лет Фото: Амир Закиров

В каждой кабине есть кнопка бдительности машиниста. Ее машинист должен нажать в случае, если браслет, контролирующий бодрствование машиниста, закрепленный на руке, дает тревожные показатели. Нажав на кнопку, машинист подтверждает, что он не спит

Для удобства машиниста и помощника предусмотрена специальная подножка с подогревом. Рядом с подножкой машиниста также располагается педаль «Тифон». С помощью нее подается громкий низкого тона гудок в пути следования Фото: Амир Закиров

БЛИЦ

Может ли машинист сам выбирать, куда ехать?

Нет, так у нас не принято. Вот какой график составили - туда и поедешь.

Есть ли у машинистов возрастной ценз?

Выход на пенсию у нас возможен уже в 55 лет, требования к здоровью предъявляются очень строгие, но есть те, кто работает и до 60 лет. Дальше - уже физически тяжело.

По какому маршруту была ваша первая самостоятельная поездка в качестве машиниста?

На вывозном электровозе забирал груз из Агрыза в Ижевск. Больше года я на нем работал, потом перешел работать на электропоезд и только в 2009 году пересел на пассажирские поезда.

Зачем поезда «гудят» друг другу при встрече?

Во-первых, мы так здороваемся, таким способом проверяется бдительность машиниста. Мы видим, что каждый из нас друг друга заметил. Во-вторых, этим даем сигнал пассажирам поездов и пешеходам, что торопиться не следует, во встречном направлении идет состав.

Есть ли у нас в регионе женщины-машинисты?

Нет, раньше были, но в роли помощника машиниста. А вообще я считаю, что это профессия не для женщин. Работа тяжелая в физическом и эмоциональном плане.

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Электровоз ЭП20-002

• Страна постройки: Россия, выпускается на Новочеркасском электровозостроительном заводе

• Год постройки: 2011

• Главный конструктор: Усвицкий Сергей

• Всего построено: 72 (на июнь 2020 года)

• Конструкционная скорость 160 / 200 км/ч

• На каких дорогах используется: Московская, Горьковская, Юго-Восточная, Свердловская, Северо-Кавказская, Октябрьская.

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