Поваленные деревья, подтопления и отключение электричества: как Ижевск пережил мощную грозу
17 июля утром специалисты начали устранять последствия грозы, которая прошла ночью. «Комсомолка» собрала подборку фото после бури.
Фото: Олег Бекмеметьев
Фото: Ксения Аксенова
Так, по сообщениям главы Ижевска Олега Бекмеметьева, в диспетчерскую службу 072 поступило 85 обращений граждан. Это и жалобы на поваленные деревья, и отключение электричества, и подтопления многоквартирных домов.
Ижевск Фото: Данил Тронин
Фото: Игорь Лукиных
Фото: Ольга Саушкина
Рабочие продолжают убирать деревья и ветки с дорог и тротуаров, восстанавливать пропускные системы водоотвода в городе, а также ставят обратно упавшие дорожные знаки и ограждения.
Фото: Павел Плеханов
Фото: Ольга Фролова
Гроза не прошла и мимо районов, так в Балезинском, Кезском и Можгинском районах сносило крышу с домов, летали заборы и падали деревья.
Фото: Звезда. Газета Кезского района
Фото: группа Балезино
Фото: группа Балезино
Также к устранению последствий грозы подключились спасатели Ижевска.
- Упало дерево и заблокировало вход в детский сад по улице 30 лет Победы 11. Прибывшие спасатели, быстро справились с «непрошеным гостем» распилили его и расчистили вход для малышей и сотрудников, - говорится в сообщении.
Ну и, конечно же, давайте посмотрим, какое все-таки красивое явление - гроза, хоть и обладает моментальным разрушительным эффектом.
Фото: Михаил Русанов
Фото: Михаил Русанов
Фото: Михаил Русанов
Фото: Александр Данилов
Последствия грозы ночью с 16 на 17 июля на трассе Удмуртии.Видео: Светлана Петрова
ИСТОЧНИК KP.RU
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