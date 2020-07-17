2020-07-17T11:05:16+03:00
Общество

Поваленные деревья, подтопления и отключение электричества: как Ижевск пережил мощную грозу

В ночь с 16 на 17 июля в городе прошел сильный ливень и гроза
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Олег БекмеметьевФото: Олег Бекмеметьев
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17 июля утром специалисты начали устранять последствия грозы, которая прошла ночью. «Комсомолка» собрала подборку фото после бури.

Фото: Олег Бекмеметьев

Фото: Олег Бекмеметьев

Фото: Ксения Аксенова

Фото: Ксения Аксенова

Так, по сообщениям главы Ижевска Олега Бекмеметьева, в диспетчерскую службу 072 поступило 85 обращений граждан. Это и жалобы на поваленные деревья, и отключение электричества, и подтопления многоквартирных домов.

Ижевск Фото: Данил Тронин

Ижевск Фото: Данил Тронин

Фото: Игорь Лукиных

Фото: Игорь Лукиных

Фото: Ольга Саушкина

Фото: Ольга Саушкина

Рабочие продолжают убирать деревья и ветки с дорог и тротуаров, восстанавливать пропускные системы водоотвода в городе, а также ставят обратно упавшие дорожные знаки и ограждения.

Фото: Павел Плеханов

Фото: Павел Плеханов

Фото: Ольга Фролова

Фото: Ольга Фролова

Гроза не прошла и мимо районов, так в Балезинском, Кезском и Можгинском районах сносило крышу с домов, летали заборы и падали деревья.

Фото: Звезда. Газета Кезского района

Фото: Звезда. Газета Кезского района

Фото: группа Балезино

Фото: группа Балезино

Фото: группа Балезино

Фото: группа Балезино

Также к устранению последствий грозы подключились спасатели Ижевска.

- Упало дерево и заблокировало вход в детский сад по улице 30 лет Победы 11. Прибывшие спасатели, быстро справились с «непрошеным гостем» распилили его и расчистили вход для малышей и сотрудников, - говорится в сообщении.

Ну и, конечно же, давайте посмотрим, какое все-таки красивое явление - гроза, хоть и обладает моментальным разрушительным эффектом.

Фото: Михаил Русанов

Фото: Михаил Русанов

Фото: Михаил Русанов

Фото: Михаил Русанов

Фото: Михаил Русанов

Фото: Михаил Русанов

Фото: Александр Данилов

Фото: Александр Данилов

Последствия грозы ночью с 16 на 17 июля на трассе Удмуртии.Видео: Светлана Петрова

ИСТОЧНИК KP.RU

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