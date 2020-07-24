Две школы затопило в Ижевске во время «Большого ремонта»

В Ижевске продолжается «Большой ремонт» в школах и детских садах города. Однако и в этом году не обходится без претензий к подрядчикам. Во время сильных ливней затопило ремонтируемые школы №49 и №28. В каком состоянии сейчас здания и почему произошли протечки?

Вздулись парты и капает по стенам

В одном из кабинетов школы вода дошла с третьего этажа на второй. На стенах и потолке - сырые пятна, на подоконниках лежат тряпки и стоят ведра.

Фото: Анастасия Захарова

Вода текла по перекрытиям, повредила стены и потолок в учебном классе на втором этаже, линолеум на полу, пострадали столешницы парт, учебные пособия на стенах. В актовом зале частично разрушен подвесной потолок. Но часть протечек была здесь и до начала «Большого ремонта».

- В школе от влаги вздулись парты. Дети не могут заниматься за такими столешницами, то, что повреждено - придется менять, - говорит директор школы Марина Тихонова.

Подрядчик объяснил протечки тем, что из-за внезапного ливня не успели вовремя закрыть вентиляционные шахты и воронки ливневой канализации здания, сама ливневка оказалась забита мусором.

Фото: Анастасия Захарова

- Наша организация уже второй год работает по проекту «Большой ремонт». В прошлом году мы сделали пять крыш, и у нас не было ни одного затопления. В этом году мы уже сделали четыре кровли, еще на четырех сейчас работаем. С этой школой произошла непредвиденная ситуация. Произошло переполнение ливневого стока. Получилось так, что на изгибе в подвальном помещении скопился мусор. Произошло закупоривание, вода поднялась на крышу, - объясняет Александр Курбатов, главный инженер подрядной организации.

Подрядчик успел перед ливнем уложить только нижний слой кровельного пирога. Через ливневку и отверстия для вентиляции на крыше произошло затопление.

Фото: Анастасия Захарова

Представители администрации города отмечают, что устранять ущерб, вне зависимости от суммы, будет подрядчик.

- К сожалению, не все подрядчики качественно и ответственно подходят к своим обязанностям. Во время заключения контрактов все получили инструктажи, что необходимо работать малыми заплатками и большой объем не вскрывать. Все знают, что надо следить за погодой. Подрядчик безответственно отнесся к своим обязанностям, вскрыл большой объем кровли. Администрация школы, заказчик и Горстрой составят акты об ущербе. Подрядчик будет устранять его за свой счет, - рассказал Игорь Сальников, заместитель главы администрации Ижевска по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству.

Фото: Анастасия Захарова

Кстати, в прошлом году сложилась сложная ситуация из-за ремонта во многих школах. Не все дети вернулись в свои родные классы 1 сентября.

Особенно критическая ситуация сложилась в детском саду №194, где во время ремонта и сильных ливней протекла крыша. Поэтому в этом году власти усилили технический контроль за ремонтом школ и детских садов.