Пляжи в Ижевске и около: где искупаться горожанам

Фото: Оксана Мымрина

Лучшее спасение от жары, установившейся сейчас в Ижевске, — проводить время около воды. "Комсомолка" составила список пляжей, где можно отдохнуть и искупаться.

Ижевский городской пляж

Центральный пляж официально не открыт. Инфраструктура: урны, биотуалеты, кабинки для переодевания, кафе, волейбольные площадки. Сход к воде – идеальный, песчаное с примесью гальки дно, но с тиной на глубине. Чистота как воды, так и пляжа – на «троечку».

Есть прокат: катамаран, лодки, шезлонги (чуть дальше от центрального входа), мангал, зонтики, беседки, бунгало.

Как добраться:

- На общественном транспорте до остановки «Парк Кирова» или по набережной Ижевска в сторону парка им. Кирова.

Фото: Оксана Мымрина

Важнин ключ (Ижевский пруд)

Пляжем это место трудно назвать: местность холмистая, заросшая травой, везде – следы пребывания людей, мусор. Естественно, никакой инфраструктуры (урн, туалетов, кабинок для переодевания и др.) нет. Вода мутная, местами заболоченная. Сход к воде затруднен. На дне много мусора, палок. Ближайшая парковка – у «Парк-отеля» – рассчитана на 15 машин.

Как добраться:

- На машине: перекресток Якшур-Бодьинского тракта и улицы Студенческой, потом поворот налево по ходу движения из Ижевска в сторону Якшур-Бодьи, далее – до «Парк-отеля», затем пешком вниз, мимо родника, до пруда.

- На общественном транспорте – на городских трамваях №№1, 4, 7, 10 до остановки «Зоопарк», а потом пешком до поворота к лагерю «Волна».

Пляж на Воложке

Небольшой бесплатный травяной пляж с песчаной насыпью. Инфраструктура: урны, площадка для волейбола. Есть прокат: лодки, катамараны. Парковка вдоль берега перед въездом на пляж.

Фото: Архив

Вода у входа мутная, местами растет камыш. Дно илистое, сход к воде в некоторых местах затруднен, глинистый.

Как добраться:

- На машине: выезжаем из Ижевска по Шабердинскому тракту, затем поворачиваем с дороги направо по указателю «Микрорайон Воложка». Далее едем по дороге, пересекаем железнодорожную линию. В частном секторе поворачиваем направо по указателю «Пристань».

Пляж на спортивном курорте «Чекерил»

Платный пляж на территории СК «Чекерил». Вода чистая, ее регулярно чистят от водорослей. Дно – мелкий песочек, заход – идеальный. Инфраструктура: кабинки для переодевания, биотуалеты, урны, детская площадка с качелями, домиком, бесплатной горкой и скамейкой с навесом, кафе, парковки. Есть прокат: лодки, сапборд, мяч, бадминтон, шезлонги, зонты, уголь, мангал, беседки и др.

Фото: vk.com/chekeril18

Вход: 100-150 руб. (дети до 7 лет бесплатно)

Как добраться:

- На машине: из Ижевска выезжаем через городок Строителей и Малиновую гору или съезжаем с объездной дороги между Нылгинским и Шабердинским трактами. Едем по желтым указателям СК «Чекерил».

- На транспорте: на маршрутке №53 до пос. Новые парники, от Парников до СК «Чекерил» и обратно курсирует маршрутное такси с надписью Чекерил.

Пруд на реке Селычке

Песчаный карьер, рядом сосновый лес. Чистота пляжа – на твердую «четверку», вода у берега мутная, сход к воде и дно хорошее.

Как добраться:

- На машине: ехать по Якшур-Бодьинскому тракту до села Селычка (27-й км), затем поворот по асфальтовой дороге направо сразу после выезда из населенного пункта. И далее около 600 метров до указателя при въезде на пляж (по правую руку).

- На общественном транспорте: пригородный автобус №312 на Якшур-Бодью.

Пруд в селе Каменное

Красивое место в сосновом бору, расположенное недалеко от Сарапульского тракта. Дно илистое и каменистое, сход к воде неудобный: сразу глубоко. Вода около берега мутная. Инфраструктуры нет. Автомобиль можно оставить около пруда.

Как добраться:

- На машине: поворот налево после моста через речку Кенку при движении из Ижевска в Сарапул, пруд виден с трассы.

Пляж на Молдаванском пруду

Фото: vk.com/club47944841

Благоустроенный пляж с инфраструктурой: кабинки для переодевания, урны. Есть прокат: лодки, катамараны, батут, мангал, беседки и др. Берег травянистый, вход плавный, вода мутная, дно песчаное, с тиной и мелкими камнями.

Как добраться:

- Около 1 километра в сторону Гольян от развилки Гольянский тракт – дорога через Завьялово на объездную в сторону Сарапула. Затем поворот налево у щита с рекламой «Молдаванский пруд».

- На общественном транспорте – пригородный автобус №313 на Гольяны.

Фото: vk.com/club47944841

Сарапульский городской пляж

Коса с мелким песочком и мелкой галькой. Нет ни инфраструктуры, ни развлечений, ни спасателей. Вход бесплатный, парковка недалеко – бесплатная. Вода мутная, но дети и взрослые с удовольствием плескаются. Чистота, качества дна – на твердую «троечку».

Как добраться:

- На машине: от центра Ижевска – около 67 км. Доезжаем до Сарапула и выезжаем на набережную. После едем налево и едем по указателям «Чайка» до кафе.

- На транспорте: от Центрального автовокзала ежедневно ходят автобусы Ижевск – Сарапул каждые полчаса. А после до набережной можно дойти пешком.

Пляж, расположенный на острове в Сарапуле

Пляж на Каме с идеальным песочком находится на противоположной стороне от набережной Сарапула. Добираться до него нужно на лодках (50 руб/чел в один конец). Мелководье – идеальное место для детей. Вода в запрудинах теплая, местами мутная – из-за большого количества людей. Вода не в запрудинах прохладная. Дно чистое, заход – идеальный. Захватите с собой зонтики, еду – никакой инфраструктуры нет.

Как добраться:

- На машине: от центра Ижевска – около 67 км. Доезжаем до Сарапула и выезжаем на набережную. Далее на пляж можно добраться на лодках или на катере типа «Москва», отправляющихся с набережной из центральной части города.

- На транспорте: от Центрального автовокзала ежедневно ходят автобусы Ижевск – Сарапул каждые полчаса. А после до набережной можно дойти пешком.

Воткинский пляж «Остров»

Благоустроенный пляж в черте города с инфраструктурой и кафе. Рядом – новый парк. Вода часто мутная из-за большого числа людей. Сход к воде – хороший, чистота пляжа – на четверку.

Есть прокат: водные мотоциклы, лыжи, доска, банан, тюбинг, катамаран, лодки, байдарки и др., бадминтон, мангал, дрова и др.

Вход – 100 руб.

Как проехать:

- На машине: доезжаем до Воткинска, по набережной Воткинского пруда до конца (пляж уже будет виден по левую сторону), на первом светофоре у магазина «Виктория» свернуть налево и вниз/

- На общественном транспорте – автобусы до Воткинска ходят каждые полчаса – как прямые, так и проходящие. Номер прямого маршрута – 501. Городские автобусы – №№7, 11 до остановок «Конечная» или «У Октября».