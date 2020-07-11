2020-07-11T10:27:06+03:00
Общество

10 безумно красивых фото грозы в Ижевске

Ижевчане запечатлели разряды молнии из своих окон
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Ильяс БекмансуровФото: Ильяс Бекмансуров
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10 июля над Удмуртией прошла сильная гроза. Ижевск она накрыла ближе к ночи, сменив собой удушающий зной, изводивший ижевчан всю неделю.

- Молния сверкала практически непрерывно! – рассказывают очевидцы. – Давно такого не было.

«Комсомолка» собрала 10 самых ярких фото жителей Ижевска, показывающих стихию во всем ее великолепии.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Андрей Шингаркин

Фото: Андрей Шингаркин

Фото: Савелий Ушков

Фото: Савелий Ушков

Фото: Андрей Шингаркин

Фото: Андрей Шингаркин

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Ильяс Бекмансуров

Фото: Сергей Завалин

Фото: Сергей Завалин

Фото: Савелий Ушков

Фото: Савелий Ушков

Фото: Сергей Завалин

Фото: Сергей Завалин

Фото: Дмитрий Каримов

Фото: Дмитрий Каримов

Фото: Дмитрий Каримов

Фото: Дмитрий Каримов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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