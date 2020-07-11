10 безумно красивых фото грозы в Ижевске
10 июля над Удмуртией прошла сильная гроза. Ижевск она накрыла ближе к ночи, сменив собой удушающий зной, изводивший ижевчан всю неделю.
- Молния сверкала практически непрерывно! – рассказывают очевидцы. – Давно такого не было.
«Комсомолка» собрала 10 самых ярких фото жителей Ижевска, показывающих стихию во всем ее великолепии.
Фото: Ильяс Бекмансуров
Фото: Андрей Шингаркин
Фото: Савелий Ушков
Фото: Андрей Шингаркин
Фото: Ильяс Бекмансуров
Фото: Сергей Завалин
Фото: Савелий Ушков
Фото: Сергей Завалин
Фото: Дмитрий Каримов
Фото: Дмитрий Каримов
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ИСТОЧНИК KP.RU
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