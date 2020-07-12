Коронавирус в Удмуртии, новости за выходные: 91 новый случай заражения и 32 выздоровевших

На утро 11 июля в Удмуртии было выявлено 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщал глава региона Александр Бречалов на своей официальной странице «ВКонтакте».

Диагноз был подтвержден у 19 жителей Ижевска, 13 жителей Кизнерского района, 5 жителей Завьяловского района, по два случая зарегистрировано в Воткинске и Игринском районе, по одному случаю в Глазове, Балезинском, Глазовском, Камбарском и Кезском районах. 28 человек в субботу справились с болезнью и были выписаны.

По состоянию на утро 12 июля в Удмуртии выявили еще 45 случаев новой коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердили у 17 жителей Ижевска, 8 жителей Кизнерского района, 7 жителей Можги, 3 жителей Завьяловского района, по два случая зарегистрировали в Вавожском, Алнашском, Можгинском, Игринском районах, по одному случаю в Балезинском и Малопургинском районах. В воскресенье выздоровели 4 человека.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1792 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 32 из них закончились летальным исходом, вылечился 1361 человек.

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