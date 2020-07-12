2020-07-12T16:12:14+03:00
Происшествия

ДТП в Удмуртии: 5 самых страшных аварий за неделю

Рассказываем, что произошло на дорогах региона на этой неделе
Оксана Мымрина
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ДТП в Удмуртии: 5 самых страшных аварий за неделюДТП в Удмуртии: 5 самых страшных аварий за неделю
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Необычная авария произошла в Ижевске ранним утром 11 июля. На объездной дороге в 13 километрах от Ижевска, между кафе «Встреча» и поворотом на село Ягул, произошло столкновение легкового автомобиля «Инфинити» и трактора. Фото разместили очевидцы в соцсетях.

- Водитель легкового автомобиля, мужчина 1987 года рождения, совершил столкновение с впереди идущим трактором. Он получил незначительные травмы, ему назначено амбулаторное лечение. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, - прокомментировал ДТП начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников

9 июля в Удмуртии на 5 километре автодороги «Глазов-Красногорское» произошла смертельная авария с участием пьяного водителя.

- 34-летний водитель машины «Хендай Гетс» в состоянии опьянения, без водительского удостоверения, при движении в сторону Глазова, не справился с управлением и улетел в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по республике.

В результате аварии пассажир машины - 31-летняя женщина скончалась на месте, водитель и пассажиры – 38-летний мужчина, 28-летняя девушка и 7-летняя девочка получили травмы различной степени тяжести.

ДТП в Удмуртии: 5 самых страшных аварий за неделю Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

ДТП в Удмуртии: 5 самых страшных аварий за неделюФото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

8 июля в Ижевске на улице Орджоникидзе столкнулись две машины. Как рассказали в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, 51-летний водитель «Фольксваген Поло» при выезде с прилегающей территории врезался в ВАЗ-2114, за рулем которого находился 30-летний мужчина. В результате ДТП оба участника получили травмы, водителя иномарки отвезли в больницу.

ДТП в Удмуртии: 5 самых страшных аварий за неделю Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

ДТП в Удмуртии: 5 самых страшных аварий за неделюФото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

7 июля в Ижевске на улице Удмуртская произошло массовое ДТП. Около 18:00 столкнулись машины «Митсубиси Лансер», «ИЖ-2126» и «Киа Рио». В результате ДТП водитель «ИЖ-2126» - 40-летний мужчина и пассажир «Киа Рио» - 44-летняя женщина получили травмы.

ДТП в Удмуртии: 5 самых страшных аварий за неделю Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

ДТП в Удмуртии: 5 самых страшных аварий за неделюФото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

6 июля в Ижевске на Воткинском шоссе 23-летняя девушка, водитель машины «Лада Гранта», не справилась с управлением и врезалась в столб. В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир машины получили травмы, водителя с места происшествия отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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