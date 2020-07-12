2020-07-12T17:01:41+03:00
Общество

Погода в Ижевске на следующую неделю: жара до +36, небольшие дожди и грозы

Среда станет самым жарким днем в столице Удмуртии
Оксана Мымрина
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Погода в Ижевске на следующую неделю: жара до +36, небольшие дожди и грозыПогода в Ижевске на следующую неделю: жара до +36, небольшие дожди и грозыФото: Амир Закиров
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На следующей неделе ижевчан вновь ждет жаркая погода. В понедельник, 13 июля, температура воздуха составит +30 градусов. Осадков не ожидается.

Во вторник, 14 июля, воздух прогреется до +34. Однако синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь и грозу.

15 июля станет самым жарким днем недели. Температура воздуха составит +36 градусов. Небо будет ясным.

В четверг, 16 июля, воздух прогреется до +34. Осадков также не ожидается.

Пятница будет такой же теплой, как и предыдущий день, однако синоптики прогнозируют еще грозу и небольшие дожди.

В выходные температура воздуха не превысит +30 градусов, ожидаются грозы. В воскресенье пройдет небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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