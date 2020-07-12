Погода в Ижевске на следующую неделю: жара до +36, небольшие дожди и грозы
На следующей неделе ижевчан вновь ждет жаркая погода. В понедельник, 13 июля, температура воздуха составит +30 градусов. Осадков не ожидается.
Во вторник, 14 июля, воздух прогреется до +34. Однако синоптики в этот день прогнозируют небольшой дождь и грозу.
15 июля станет самым жарким днем недели. Температура воздуха составит +36 градусов. Небо будет ясным.
В четверг, 16 июля, воздух прогреется до +34. Осадков также не ожидается.
Пятница будет такой же теплой, как и предыдущий день, однако синоптики прогнозируют еще грозу и небольшие дожди.
В выходные температура воздуха не превысит +30 градусов, ожидаются грозы. В воскресенье пройдет небольшой дождь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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