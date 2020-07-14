Как жителям Республики подать заявку на проведение газа без очередей и стресса

АО «Газпром газораспределение Ижевск» запустило новый сервис. Теперь жители республики могут подать заявку на газификацию онлайн через личный кабинет на сайте компании www.udmgas.

Фото: скриншот с сайта

Фото: скриншот с сайта

После того, как специалисты рассмотрят заявку, вас пригласят в офис для оформления договора.

С момента подачи заявления до момента запуска газа в дом или офис вы будете общаться с ответственным сотрудником (принцип единого окна). Он расскажет вам про все этапы и тонкости газификации, поможет подобрать необходимое газоиспользующее оборудование и подскажет, как можно решить любую возникшую проблему.

- В комплексном договоре на газификацию мы совместно с вами определим сроки выполнения каждого этапа работ. Благодаря этому вам будет легче планировать траты на строительство, - говорят в компании.

Подать заявку можно и в офисе компании. Во всех филиалах работа строится по принципу Единого окна. Режим работы окон приема-выдачи документов: с пн по пт с 8:00 до 17:00, без обеда.

Сколько стоит

Стоимость услуги зависит от технических характеристик объекта и перечня мероприятий, необходимых для подключения.

Например, для физических лиц, соответствующих критерию «льготного» подключения, в 2020 году цена составит 46 350,00 руб. (с учетом НДС).

При наличии всех критериев и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 года № 1021 заявители могут быть отнесены к льготной категории:

1. Подключаемая нагрузка:

- до 5 куб. м в час (не в целях коммерческой деятельности);

- до 15 куб. м в час (в целях коммерческой деятельности);

2. Рабочее давление в существующем газопроводе до 0,3 МПа;

3.Расстояние по прямой от существующего газопровода до газоиспользующего оборудования заявителя не превышает 200 метров;

4. Отсутствует необходимость в прокладке газопровода бестраншейным способом;

5. Отсутствует необходимость установки ГРП.

6. Отсутствует необходимость строительства распределительного газопровода, за исключением случаев, когда мероприятия по строительству таких газопроводов включены в действующую программу газификации региона на текущий календарный год и определен их источник финансирования.

Для других клиентов стоимость будут рассчитывать на основании утвержденных стандартизированных ставок или по индивидуальному проекту.

Адреса филиалов АО «Газпром газораспределение Ижевск» в Удмуртии

Филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Ижевске

Адрес: ул. Гагарина, 73

Тел. (3412) 539-200

Единый центр предоставления услуг (клиентский центр)

Адрес: ул. Коммунаров, 359

Тел. (3412) 40-04-04

Филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Воткинске

Адрес: ул. Тихая, 1а

Тел. (341 45) 5-11-23

Филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове

Адрес: ул. Советская, 56в

Тел. (341 41) 3-94-70

Филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Можге

Адрес: ул. Можгинская, 150

Тел. (34139) 4-46-90

Филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Сарапуле

Адрес: ул. Горького, 81

Тел. (341 47) 3-39-93

Филиал в АО «Газпром газораспределение Ижевск» п. Ува

Адрес: ул. Парковая,1

Тел. (341 30) 5-31-17

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