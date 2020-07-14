Как жителям Республики подать заявку на проведение газа без очередей и стресса
АО «Газпром газораспределение Ижевск» запустило новый сервис. Теперь жители республики могут подать заявку на газификацию онлайн через личный кабинет на сайте компании www.udmgas.
Фото: скриншот с сайта
Фото: скриншот с сайта
После того, как специалисты рассмотрят заявку, вас пригласят в офис для оформления договора.
С момента подачи заявления до момента запуска газа в дом или офис вы будете общаться с ответственным сотрудником (принцип единого окна). Он расскажет вам про все этапы и тонкости газификации, поможет подобрать необходимое газоиспользующее оборудование и подскажет, как можно решить любую возникшую проблему.
- В комплексном договоре на газификацию мы совместно с вами определим сроки выполнения каждого этапа работ. Благодаря этому вам будет легче планировать траты на строительство, - говорят в компании.
Подать заявку можно и в офисе компании. Во всех филиалах работа строится по принципу Единого окна. Режим работы окон приема-выдачи документов: с пн по пт с 8:00 до 17:00, без обеда.
Сколько стоит
Стоимость услуги зависит от технических характеристик объекта и перечня мероприятий, необходимых для подключения.
Например, для физических лиц, соответствующих критерию «льготного» подключения, в 2020 году цена составит 46 350,00 руб. (с учетом НДС).
При наличии всех критериев и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 года № 1021 заявители могут быть отнесены к льготной категории:
1. Подключаемая нагрузка:
- до 5 куб. м в час (не в целях коммерческой деятельности);
- до 15 куб. м в час (в целях коммерческой деятельности);
2. Рабочее давление в существующем газопроводе до 0,3 МПа;
3.Расстояние по прямой от существующего газопровода до газоиспользующего оборудования заявителя не превышает 200 метров;
4. Отсутствует необходимость в прокладке газопровода бестраншейным способом;
5. Отсутствует необходимость установки ГРП.
6. Отсутствует необходимость строительства распределительного газопровода, за исключением случаев, когда мероприятия по строительству таких газопроводов включены в действующую программу газификации региона на текущий календарный год и определен их источник финансирования.
Для других клиентов стоимость будут рассчитывать на основании утвержденных стандартизированных ставок или по индивидуальному проекту.
Адреса филиалов АО «Газпром газораспределение Ижевск» в Удмуртии
Филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Ижевске
Адрес: ул. Гагарина, 73
Тел. (3412) 539-200
Единый центр предоставления услуг (клиентский центр)
Адрес: ул. Коммунаров, 359
Тел. (3412) 40-04-04
Филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Воткинске
Адрес: ул. Тихая, 1а
Тел. (341 45) 5-11-23
Филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Глазове
Адрес: ул. Советская, 56в
Тел. (341 41) 3-94-70
Филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Можге
Адрес: ул. Можгинская, 150
Тел. (34139) 4-46-90
Филиал АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г. Сарапуле
Адрес: ул. Горького, 81
Тел. (341 47) 3-39-93
Филиал в АО «Газпром газораспределение Ижевск» п. Ува
Адрес: ул. Парковая,1
Тел. (341 30) 5-31-17
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