Спрос на домашний персонал и строителей: как коронавирус изменил рынок труда Ижевска?

Коронавирус и множество ограничений, связанных с ним, существенно повлиял на рынок труда в Ижевске. Так, «Коммерсантъ»-Удмуртия» проанализировал рейтинг вакансий «Авито Работа». Какие работники требуются в нашем городе и каким соискателям больше всего нужна работа?

Кто нужен работодателям?

Так, по итогам второго квартала текущего года, больше всего работников ищут в сферах строительства, ЖКХ, консультирования и домашнего персонала. В частности, число вакансий в сфере строительства увеличилось на 67,5%, домашнего персонала и консультирования – на 50%, ЖКХ и эксплуатации – на 36,4%, производства и сельского хозяйства - на 20,4%.

При этом ощутимо сократились предложения работодателей в разделах «искусство и развлечения» (на 83,3%), «банки и инвестиции» (на 44,4%), «госслужба и некоммерческие организации» (40%), «охрана труда и безопасности» (на 31,3%), «туризм и общепит» (на 29,1%).

- Потребность в нянях и домашнем персонале растет из-за снятия ограничений. При этом сложнее всего пришлось работающим в сфере туризма и досуга — культурные мероприятия вернутся не скоро, людям придется искать альтернативные источники дохода, - считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

По итогам второго квартала 2020 года, больше всего работников ищут в сферах строительства, ЖКХ, консультирования и домашнего персонала. ФОТО: Архив

Какую работу ищут?

При этом ижевчане стали больше искать работу в сфере медицины и фармацевтики – на 129,3%! Также количество соискателей увеличилось в разделе «организации сферы ЖКХ и эксплуатации» (на 91,1%), «банки и инвестиции» (на 49,4%), «образование и наука» (на 46,6%).

Спрос на вакансии в области страхования, наоборот, уменьшился – на 92,1%. Падение также затронуло сферы «искусство и развлечения» - на 90,4%, «госслужба и НКО» - на 77,1%, «охрана и безопасность» - на 39,8%, «туризм и рестораны», «бухгалтерия и финансы» - на 33, 6%, «IT, интернет и телеком» - на 32,2%.

Ниже «мертвого сезона»

С конца марта рынок труда по всей стране постепенно замирал. Предела он достиг на первой неделе апреля. По словам специалистов «Авито Работа», работодатели чутко реагировали на изменения и ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Как только президент России Владимир Путин объявил нерабочими днями весь апрель, предел был «пробит»: количество вакансий сократилось, а рынок труда опустился ниже показателей традиционно «мертвого сезона» — первой январской недели.

- Мы стали свидетелями того, как быстро может поменяться мир всего за пару недель, и рынок труда одним из первых отреагировал на изменения. После майских праздников мы наблюдали постепенное восстановление, причем в регионах этот процесс был более активным в отличие от Москвы, где ограничения стали снимать позже других. И хотя сейчас мы наблюдаем позитивную динамику, это именно восстановление, а не динамичный рост,- отметил управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

Рынок труда «замер» в стране в конце марта-начале апреля. ФОТО: Архив

Увеличилось число безработных

20, 4 тысяч безработных официально зарегистрировали в Удмуртии на конец мая, сообщает Удмуртстат. Цифра внушительная – это на 8,49 тысяч больше, чем в начале месяца и в 2,5 раза больше с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, несмотря на изменения рынка, некоторые процессы остались неизменны, рассказал Марк Шерман.

- Например, повышенный летний спрос на специалистов в сфере производства, сельского хозяйства и ЖКХ. Здесь требуются люди на несколько месяцев — посеять урожай, заботиться о нем, и собрать его потом, зимой столько работников попросту не нужно, поэтому с ними заключают срочные трудовые договоры. В сфере строительства тоже традиционно больше новых вакансий, но тут не только сезонный фактор, бум строительства вызван и введением льготной ипотеки, молодые семьи хотят новое жилье, которое сейчас активно строится,— прокомментировал он.

Переход в онлайн

За время действия ограничительных мер многие бизнесы перешли в онлайн – например, фитнес, развлечения и обучение. Этот фактор и дал рост вакансий в секторе «Консультирование».

- Большое число вакансий в медицине и фармацевтике обусловлено пандемией коронавируса и повышенным спросом на медпрепараты и средства индивидуальной защиты. Снижение вакансий в туризме и ресторанах, искусстве и развлечениях оправдано последствиями эпидемии. Сектор услуг пока не работает в полном объеме, большинство предприятий закрыто. Сокращение рабочих мест в бухгалтерии, административной работе, маркетинге и рекламе, юриспруденции, охране и госслужбе связано с сокращением затрат работодателей. В продажах, банковской сфере и секторе IT число вакантных мест снижается, поскольку рынок заполнен,— считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

За время действия ограничительных мер многие бизнесы перешли в онлайн – например, фитнес, развлечения и обучение. ФОТО: Архив

Что дальше?

А дальше – рост рынка. Если коронавирус пойдет на спад и жителей России не накроет третья волна опасного заболевания, то ограничения полностью снимут. Это значит, что появятся вакансии в сфере услуг, фитнеса, развлечений, туризма и общепита.

Количество сезонных вакансий, напротив, сократится. Павел Сигал считает, что работодатели продолжат сокращать офисный персонал — бухгалтерию, административный персонал, менеджмент среднего звена и линейный персонал. При этом высоким останется спрос на специалистов в медицине и фармацевтике.