Ижевчанка, вышедшая замуж за иракца: «Моему супругу запретили въезд в Россию до 2054 года»

Анастасия Абоод рассказала, почему ее возлюбленного депортировали и что будет, если родители мужа узнают о вере невестки. ФОТО: Личный архив героини

«Вы не могли бы рассказать нашу историю? Мы с мужем не можем вернуться в Россию», - такое письмо пришло к нам в редакцию от ижевчанки, вышедшей замуж за иракца. Почему супруга Анастасии Кутасовой депортировали, каково жить в восточной стране и что будет, если родители супруга узнают о вере девушки, выясняла «Комсомолка».

Познакомилась на встрече с иностранцами

В 2017 году Али Абоод приехал в Удмуртию, обучаться нефтяному делу. С Анастасией Кутасовой они познакомились случайно.

- Я тогда училась на втором курсе по специальности «культурология». Моя подруга курировала парня-египтянина, и позвала за компанию на встречу с иностранцами. Там был Али, - рассказала девушка. – Мы обменялись контактами. Где-то через месяц нашего общения он позвал меня встретиться, в кафе.

Место встречи назначила Настя: выбирала поближе к общежитию, в котором жила – осторожничала. Когда девушка пришла, молодого человека еще не было.

- Я немного подождала, а потом сделала заказ, - вспоминает Анастасия. – Когда доела, поняла, что меня обманули и решила пойти домой. И тут увидела в окно Али. Он собирался сесть в такси. Я ему помахала, и он зашел в кафе. Оказалось, что он ждал меня у другого входа, целый час на морозе.

Али и Настя общались на русском. Девушка, как истинный культуролог, интересовалась Ираком: спрашивала про его семью, традиции, друзей…

- Беседа прошла легко и непринужденно, несмотря на языковой барьер. С момента приезда Али тогда прошло всего 2 месяца, но он неплохо говорил на русском, - рассказала ижевчанка.

«Не думала, что выйду замуж»

После той судьбоносной встречи молодые люди стали видеться чаще.

- Однажды Али пришел с огромным букетом и предложил быть вместе, - рассказала девушка. – Я согласилась, хотя были страхи. Но он смог меня убедить: был очень уверен в своем выборе и решительно настроен. Честно, я не думала, что у нас может что-то получиться, и что я выйду за него замуж.

В любви друг к другу Настя и Али признались гораздо позже, после знакомства с родителями девушки.

- Это произошло, когда я рассказала о своих отношениях семье. Они сомневались в Али, говорили, что он настроен несерьезно. Мама в студенческие годы жила в одном общежитии с арабами и боялась их. Многие ее подруги выходили замуж за арабов, бросали учебу и уезжали жить в страну мужа. Обычно я всегда соглашалась с родными, но настояла на своем: мы вместе, и неважно, какой мой молодой человек национальности.

Вскоре и семья Насти убедилась в серьезности намерений Али: узнали его и его культуру получше, поняли, что их дочь, как и будущий зять, влюблены. И не стали препятствовать отношениям.

- Родители мужа отреагировали спокойно, обрадовались за сына, - пишет Анастасия. - Единственное, Али сказал им, что я мусульманка, так как для них это важно. Но, тем не менее, я до сих пор христианка.

Кольцо спрятал в торте

Через год Али сделал Насте предложение.

Предложение Али сделал Насте через год после знакомства. ФОТО: Личный архив героини

- Это было очень неожиданно, - рассказывает девушка. – Он пришел домой с тортом. Я спросила, в честь чего он его купил.

Али объяснил, что вечером должны прийти гости. А после – отрезал кусок торта и попросил Настю попробовать, оценить, вкусный ли. Девушка отнекивалась, но молодой человек настоял.

- Я откусила, а там кольцо, - улыбается ижевчанка. – Мои подруги не верили, что я выхожу замуж, но вся моя семья была очень рада.

На летние каникулы Али улетел в Ирак: подготовил необходимые документы для регистрации брака и вернулся в Россию.

Пришел на свадьбу в национальном костюме

3 октября 2017 года молодые люди поженились. Свадьбу пара отметила в узком кругу: друзья семьи и родные Насти.

- Мои подруги устроили для Али выкуп, - говорит девушка. – Было очень интересно, как мой будущий муж выполняет задания.

На регистрацию Али пришел в национальном костюме - сужающиеся книзу белые штаны и длинной широкой рубахе - дишдаша, стянутой поясом.

- После официальной части мы покатались по городу, а вечером приехали к нам с Али домой, веселились там. На второй день мы с мужем приготовили для гостей мою любимую традиционную восточную еду – долму, - вспоминает девушка.

Гром среди ясного неба

8 апреля 2019 года Али вызвали в УдГУ и вручили уведомление от федеральной службы безопасности: запрет на въезд в Россию до 2054 года.

- Непонятно, по каким причинам ему выдали этот документ, - удивляется девушка. – Мой муж жил обычной жизнью, утром уходил на пары, вечером возвращался домой. Через месяц ему аннулировали вид на жительство.

Анастасия и Али нашли адвоката. Но ни один суд так и не смог объяснить причину запрета.

- Последний суд был в конце октября в Москве, я была беременна. Суд этот проиграли, а после нам пришлось немедленно ехать в Ирак. Мой муж даже не смог закончить учебу, а я не успела узнать результаты анализов, - говорит Настя.

Чудо по имени Мария

12 июня 2020 года в семье Абоод родилась дочь Мария.

- В свидетельстве о рождении ребенка пишут веру родителей, - говорит Настя. - Это значит, что если родители мужа узнают о том, что я христианка, то они заставят принять ислам. К тому же, Али и его родные очень сильно поругаются. А если все-таки не соглашусь стать мусульманкой, то меня, нашу дочь и мужа могут выгнать из дома.

О русском имени внучки родные Али тоже не знают. Они называют малышку Кенз.

У малышки два имени - Мария и Кенз. ФОТО: Личный архив героини

- Мы планировали жить в России, рожать тоже, - говорит Настя. - Думали, что наш ребёнок будет расти, ходить в детский сад и школу на моей родине. Мой муж уважает меня, никогда не заставлял принимать другую веру. Конечно, он любит Россию и очень хочет возвратиться туда, как и я, продолжить учебу, работать и жить в спокойной стране.

Сейчас семья Абоод планирует обратиться в Европейский суд по правам человека. Однако, если Али разрешат въезд в Россию, не факт, что они смогут вернуться.

- Нам написал адвокат, что решения, вынесенные не российским судом, станут необязательными для исполнения, - грустно улыбается Настя.

При этом сама девушка может вернуться на родину, как только пожелает.

- Но я хочу приехать в Удмуртию со своим мужем и дочерью, - добавляет девушка.

«В Ираке мне сложно»

- Конечно, жить в России было бы проще для нас обоих, - говорит Настя. – Здесь, в Ираке, мне многое непонятно.

Так, по приезду на родину мужа, Настя сразу же пошла в больницу. Беременная девушка нуждалась в медицинском осмотре и наблюдении, встала на учет.

- Во-первых, меня удивило, что постоянных осмотров нет, ты идешь в больницу только тогда, когда что-то беспокоит, - рассказывает девушка. - Во-вторых, сами больницы. Хоть государственные больницы и бесплатные, но они совсем не стерильны. Например, один раз, когда мы с мужем оформляли мою регистрацию в Ираке, нас отправили сдать анализы. Кровь у меня взяли в кабинете, где врач-лаборант курил прямо за столом! Есть, конечно, частные больницы, где соблюдаются все медицинские нормы, но услуги очень дорогие.

Такая же ситуация в Ираке с детскими садами и школами. Многие местные жители отдают детей в частные организации, так как уровень образования в государственных значительно ниже, чем в России.

- Мне сложно будет отдать своего ребёнка в детский сад Ирака, неважно государственный или частный: разный взгляд на воспитание детей. Здесь детям позволяют гораздо больше, чем в России. Например, с года, а может и раньше, дети пьют газированные напитки, едят чипсы. Нет режима дня: ложатся спать, когда захотят. Сложилось ощущение, что детям не известно слово «Нельзя». Это первое. Второе - в некоторых школах до сих пор бьют по рукам детей указкой за непослушание.

Также Анастасия может находиться на улице только в компании мужа, родственников или подруг. Запрещены даже походы в магазин! Если девушку заметят в городе одну, то будут смотреть косо, осуждающее. И обязательно расскажут об этом родственникам.

- При этом одеваться можно обычно, как и в России. Единственное, шорты, платья и юбки выше колен не наденешь, - делится Анастасия. – Но есть районы, в которые вообще лучше без платка (хиджаба) и специальной закрытой черной одежды в виде плаща или накидки (типа абайи или джуббы) не ходить.

Влюбилась в восточную кухню

Другое дело – иракские национальные блюда. Анастасия обожает восточную кухню!

- Я уже говорила, что мое любимое блюдо – долма – это что-то типа наших голубцов. Только вместо листьев капусты в готовке используются виноградные листья.

Долма - любимое восточное блюдо Анастасии. ФОТО: Личный архив героини

В ежедневном меню семьи Обоод - рис с супом, обычно томатным. Завтрак в Ираке – особый ритуал. Так, по будням готовится яичница со свежим заваренным чаем, на стол подают сыры, оливки, финиковый сироп, джемы и свежий хрустящий хлеб – самун.

- В выходные на завтрак мы едим подают жирные сливки – геймар - с лавашом из слоеного теста (кахи), плюс варенье или джем. На ужин готовят уже не только традиционную еду – кебаб и шашлык - тикке, но и заграничную. Иракцы любят макароны бешамель и пиццу.

Религия и закон

- Сложно сказать, нравится мне в Ираке или нет, - говорит Настя. – Здесь важен не только закон, но и религия. Она, возможно, на одном уровне с законом, а для кого-то и выше. В России как-то свободнее и может спокойнее. Так как наша семья создалась в России, мы планировали и будущее только там, все было уже продумано, закончить учебу, завести детей. Но судьба распорядилась по-своему, теперь мы в Ираке, далеко от моих родителей, дома. Сложно.

Анастасия понимает, что карьеру на родине мужа ей не построить: в Ираке не развит туризм, и о культурологах там ничего не знают.

- Конечно, женщина в Ираке может выбирать сама, идти работать или нет, - делится девушка. – Но, если она выбирает развиваться, как специалист, то должна успевать и делать уборку, и готовить поесть, и следить за детьми. Наверное, в этом Ирак схож с Россией.

Кстати, запрета заводить социальные сети в Ираке нет. Анастасия, например, свободно общается с родными через вотсапп и ВКонтакте. ФОТО: Личный архив героини

Вопрос ребром

Как влюбить в себя иракца?

1. Хорошо выглядеть. Восточных мужчин привлекают девушки с природной красотой, которые умеют ее подчеркнуть.

2. Быть хозяйственной. Если иракца будет встречать девушка в прибранной квартире со свежеприготовленным ужином, считайте, что часть плана по завоеванию его сердца выполнена.

3. Выражать чувства. Излишняя эмоциональность вряд ли понравится восточным мужчинам. А вот нежность и искренние эмоции он точно оценит по заслугам.