Благоустройство моста через Подборенку и тротуаров: как прошла прогулка с главой Ижевска по Октябрьскому району?

11 июля глава Ижевска Олег Бекмеметьев отправился на традиционную прогулку по городу, чтобы выявить и решить самые актуальные проблемы жителей. В этот раз он посетил Октябрьский район вместе с главой района Алексеем Девяткиным, депутатами Городской думы, представителями Общественной палаты Ижевска и активными жителями.

Мост через Подборенку

Прогулка началась около моста через Подборенку. Это место уже давно беспокоит жителей улицы Родниковой и учеников школы №5.

Ремонтировать объект начинали еще в августе 2018 года, но работы приостановили из-за проблем с подрядчиком.В конце 2019 года ремонт возобновили и уже в июне 2020 году начали обустраивать лестничные сходы и пешеходный переход через речку. Сейчас мост открыт, но некоторые замечания остались — спускаться к нему приходится по крутому склону.

Мост через Подборенку — давняя проблема для жителей района Фото: Анастасия Захарова

— Жители писали мне, что конечный результат их не очень радовал, особенно спуск к мосту. Мне хотелось показать главе города и главе района, как это сейчас выглядит, — объяснила депутат Городской думы Ижевска Марина Нужина.

Олег Бекмеметьев обратил внимание, что на мосте нет освещения.

— В первую очередь надо продумать, как организовать свет. Может быть, придется подвесить опоры к мосту. Думайте, как решить проблему, — высказался руководитель муниципалитета.

Как отметил глава района Алексей Девяткин, работы еще не приняты, подрядчик будет переделывать недочеты.

Марина Нужина также отметила, что около моста растут деревья, которые затеняют подход. Проблема и с неудобными ступеньками — на них даже не помещается ступня.

Подходы к школе №5

Еще одна проблема — подходы к школе №5. Ученикам приходится идти по проезжей части или по неблагоустроенной тропинке.

— Осторожно, здесь раньше был старый забор школы, остались штыри. Можно споткнуться, — предупреждает Марина Нужина.

Школьники идут либо по межквартальному проезду, либо по этой узкой тропинке со следами старого забора и корнями деревьев Фото: Анастасия Захарова

Идти приходится гуськом, потому что тропинка узкая. Сбоку растут деревья. Олег Бекмеметьев заметил, что при строительстве тротуара их придется убрать.

— На самом деле школа даже рада будет, если деревья вырубят. Их слишком много, — ответила Марина Нужина.

Проезжая часть, по которой тоже идут школьники, относится к придомовой территории. Но по факту эта дорога является межквартальным проездом.

— Нужно проработать вопрос передачи проезда в собственность города. И тогда мы сможем построить тротуар и лучше следить за содержанием дороги, — отметил глава Ижевска.

Тротуар на переулке Северном

Многие ходят через переулок Северный. Здесь есть тоже препятствие — лестница рядом со школой №5. Перед ней лежит большой бетонный блок.

Ограждения на тротуаре, некоторые из которых уже прогнулись, сделали для слабовидящих граждан Фото: Анастасия Захарова

— Этот блок для занятий спортом положили, — пошутил член Общественной палаты города Александр Бадица.

Тротуар, несмотря на то, что ведет к Обществу слепых, не благоустроен. Кроме того, необходимо доделать пешеходный переход. Дорожку отремонтируют в этом году, на решение повлияла Общественная палата города.

Затопленный дом

Прогулка закончилась около дома №369а по улице Пушкинской. Здание находится в низине, и после дождей его регулярно затапливает.

— Мне выписали штраф 15 тысяч рублей, который предъявила муниципальная милиция за ненормативное содержание придомовой территории в период оттепели. С проезжей части вода переливается и спускается к нашему дому. Дворник физически не может справиться с таким объемом воды. А когда было подтопление из-за «Ижводоканала», вопрос не решила даже помпа. У дома нет ни одного дренажного колодца. Единственный вариант — техникой вытолкнуть воду на край. Но тогда она уйдет к другому дому. Они уже писали на нас жалобу, — говорит председатель ТСЖ дома Роман Бачеев.

Сейчас на улице Пушкинской строят дом, рядом с которым по проекту предусмотрены ливневки. Но объект сдадут нескоро, а проблема есть уже сейчас. Глава города распорядился продумать варианты, пока стройка не закончилась.

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В конце прогулки участники отметили, что формат очень полезный.

— Я живу и работаю в Октябрьском районе. На такую прогулку пришел впервые. Мне понравилось, главы города и района могут увидеть свои недоработки и предложить решения. Видно, что разом проблемы не решить и все упирается в бюджет. Но хотя бы есть возможность поднять острые вопросы, — говорит активный житель Антон Жиляев.

— Конечно, все решить в один день не получится. Что-то перенесется на следующий год. Переход для слепых на переулке Северном, наверное, получится сделать уже в этом году. А создание пешеходных дорожек, освещение на речке Подборенке, наверное, перенесется на следующий год, — отметила депутат Гордумы Ижевска Марина Нужина.