Коронавирус в Ижевске, последние новости на 24 июля 2020 года: 27 новых случаев заражения и 14 человек в тяжелом состоянии

На утро 24 июля в Удмуртии зарегистрировали 27 новых случаев заражения коронавирусом, выписали 59 человек. Об этом сообщается в группе оперштаба республики.

Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 9 жителей Завьяловского района (с. Завьялово, д. Хохряки), по одному случаю зарегистрировано в Воткинском (д. В-Позимь), Каракулинском (с. Каракулино), Игринском (п. Игра), Сарапульском (д. Костино), Кезском (п. Кез) районах и в Воткинске.

На данный момент в тяжелом состоянии находятся 14 человек, в средней степени тяжести 71 человек и 455 в удовлетворительном состоянии.

Всего на 24 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 229 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 1 647 человек выздоровели, 42 летальных случая.

А ЧТО В СТРАНЕ?

Подтверждено 800 849 случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело 588 774 человек, за весь период умерло 13 046 человек.

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