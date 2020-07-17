Газоны и доступная среда: что придется учесть при ремонте тротуаров в Ижевске?

В Ижевске продолжается ремонт тротуаров за счет бюджета республики. Всего в этом году отремонтируют 29 дорожек по региональной программе, еще 20 - в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Глава города Олег Бекмеметьев проверил, как идет ремонт на проспекте Калашникова и что сделали на улице 40 лет Победы.

Газоны и доступная среда

Тротуар на проспекте Калашникова ремонтируют на площади 2040 кв. м Фото: Анастасия Захарова

На проспекте Калашникова раньше пешеходной дорожки не было. Люди ходили по грязи и по народным тропкам. Неудивительно, что в интернет-голосовании за самые «убитые» тротуары эта точка заняла пятое место. Сейчас тут работы в самом разгаре.

На участке уже демонтировали бетонные плиты, установили бордюры, устроили основание и подготовили площадку для устройства асфальтобетонного покрытия. В районе храма уложили водопропускную трубу, чтобы дорожку не топило в дожди.

Однако у главы города вызвали беспокойство бордюры. Сейчас там нет занижений для колясок. Но начальник службы благоустройства и дорожного хозяйства Сергей Губарев ответил, что их уменьшат на 1,5 см и они будут идти практически вровень с асфальтом.

Тротуар пересекает проезд. Он находится в ужасном состоянии: здесь много ям и грязи.

— Данный участок дороги не относится к тротуару. Но подрядчик своими силами заасфальтирует его, — отметил Сергей Губарев.

Этот участок, который не относится к тротуару, подрядчик будет ремонтировать за свой счет Фото: Анастасия Захарова

Пока на участке не предусмотрели спуск для колясок

Вопросы также вызвали газоны. Сейчас там голая земля, а автомобилисты устроили на ней парковку. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев считает, что участок надо благоустроить.

— Газон должен оставаться газоном. Я понимаю, что есть проблемы с парковками. Но баланс интересов должен учитываться. А парковаться можно рядом, ширина улицы это позволяет, — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Сильные уклоны

Тротуар на улице 40 лет Победы от ул. Ленина до ул. Первомайской уже сделали. По участку было очень много обращений граждан в социальных сетях и в администрацию района. Раньше асфальта здесь не было, и люди ходили по грязной тропинке. А рядом находятся детский дом, санатории, гипермаркет и множество социальных учреждений.

Спуск слишком крутой Фото: Анастасия Захарова

Сейчас здесь установили бортовые камни и устроили основание, сверху уложили асфальтобетонное покрытие. Параллельно заменили подземные коммуникации. Также асфальтобетонное покрытие обновили на улице Ухтомского.

Однако на тротуаре уже обнаружили недостатки по доступной среде: бордюры находятся вровень с асфальтом, но спуск слишком крутой.

На улице Ухтомского обнаружилась такая же проблема, что и на проспекте Калашникова. Тротуар пересекает неухоженный проезд.

— Если есть занижение, это хорошо. Но мы столкнулись с вопросами, связанными с уклонами. Если он делается на очень коротком расстоянии, процент уклона превышает допустимую норму для людей на колясках. Это надо заранее проконтролировать. Мелочей здесь быть не должно. Там, где мы можем исправить, будем исправлять за счет подрядчика. Если переделать нельзя, будет урок. Вдоль тротуара напрашиваются перила для слабовидящих. Еще одно замечание: если тротуар пересекает заезд во двор или межквартальный проезд, его тоже надо ремонтировать, — прокомментировал Олег Бекмеметьев.

Сейчас подрядчик отобрал образцы покрытия Фото: Анастасия Захарова

Подрядчик переделает два места на тротуаре, где нужно убрать стоячую воду и строительный мусор. А еще обустроит подходы к дому малютки, пешеходному переходу, детским садам и санаторию.

Ремонт тротуаров за пять лет

Сейчас идет разработка пятилетней программы ремонта городских тротуаров. Для этого идет сбор информации о дорожках, которые больше всего нуждаются в ремонте.

- Мы начали работу по составлению программы ремонта тротуаров Ижевска на ближайшие пять лет, - говорит Фарит Губаев, генеральный директор ООО «ЖРП 8 ГРУПП». - Открыли почтовый ящик trotuar2021@mail.ru, куда горожане могут присылать свои предложения и фото тротуаров.

По словам Бориса Ломаева, председателя общественной организации «Автомобильная Удмуртия», депутата Городской думы Ижевска, что для удобства жителей на сайте города разрабатывается интерактивная карта тротуаров, куда будут занесены все участки, нуждающиеся в ремонте и уже отремонтированные. По этой карте можно будет отслеживать: включен ли ваш тротуар в программу и сроки ремонта каждого тротуара.