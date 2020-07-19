2020-07-19T11:18:29+03:00
Общество

Погода в Ижевске на предстоящую неделю: дожди и небольшое похолодание

Жара сменится на более комфортную температуру
Анастасия Волкова
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ФОТО: Амир ЗАКИРОВФОТО: Амир ЗАКИРОВ
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На следующей неделе ижевчан ждет долгожданное похолодание: жара сменится на более комфортную погоду, а палящее солнце – на дожди. Расскажем, какие еще сюрпризы приготовила погода.

Итак, 20 июля будем пасмурно, а температура воздуха поднимется до +24 градусов днем и +18 – ночью. Ветер юго-западный, 2,6 м/с.

Во вторник и среду ожидаются дожди и комфортные 25 градусов тепла.

22 июля похолодает: столбик термометра поднимется только до +23 градусов. В городе продолжатся дожди. Вечером ожидается до +17 градусов и облачная с прояснениями погода.

К пятнице воздух прогреется до +24 градусов днем и +17 градусов ночью. Ветер западный, 2,5 м/с.

В выходные, 25 и 26 июля, ожидается до +23 градусов днем и +15 – ночью. В город придет облачная с прояснениями погода. Ветер стихнет до 1,8 м/с и не изменит своего направления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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