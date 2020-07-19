2020-07-19T15:58:14+03:00
Общество

«Бойцовский клуб»: 6 зрелищных фотографий с уличных боев в Ижевске

На ринге может выйти каждый желающий
Анастасия Волкова
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На ринг выходят не профессиональные спортсмены, а офисные работники, студенты, строители и продавцы. Фото: архивНа ринг выходят не профессиональные спортсмены, а офисные работники, студенты, строители и продавцы. Фото: архив
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С 2019 года в Ижевске проводятся уличные бои «Стрелка», где за статус чемпионов борются не профессиональные спортсмены, а обычные жители республики – офисные работники, студенты, строители и продавцы. 18 июля прошла очередная встреча бойцов. Собрали для вас 10 зрелищных фотографий.

Для защиты зубов бойцы использовали специальные накладки - капы. Фото: архив

Для защиты зубов бойцы использовали специальные накладки - капы. Фото: архив

Бойцов разделили на весовые категории. Фото: архив.

Бойцов разделили на весовые категории. Фото: архив.

Без синяков бойцам бкз правил не обойтись. Фото: архив

Без синяков бойцам бкз правил не обойтись. Фото: архив

В уличных боях нет правил. Спортсмены используют приемы из бокса, борьба и джае карате. Фото: архив

В уличных боях нет правил. Спортсмены используют приемы из бокса, борьба и джае карате. Фото: архив

После боя участники по-дружески обнимались: злость остается на ринге. Фото: архив

После боя участники по-дружески обнимались: злость остается на ринге. Фото: архив

ИСТОЧНИК KP.RU

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