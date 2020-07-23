2020-07-23T10:54:12+03:00
Политика

Расценки на печать агитационных материалов на выборах выборов депутатов представительных органов городских округов

Предоставлены компанией Fast Print | ООО «Компания ФП»
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Расценки на печать агитационных материалов компании Fast Print | ООО «Компания ФП» на выборах выборов депутатов представительных органов городских округов 13 сентября 2020 года.

Выборы депутатов Городской думы города Ижевска седьмого созыва

Выборы депутатов Воткинской городской Думы седьмого созыва

Выборы депутатов Глазовской городской Думы седьмого созыва

Выборы депутатов городской Думы муниципального образования «Город Можга» седьмого созыва

Выборы депутатов Сарапульской городской Думы седьмого созыва

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Широкоформатная печать на виниловых пленках

Интерьерная печать на пленке (матовая, глянцевая, прозрачная) от 21 м.кв — 390,0 руб/м.кв

Интерьерная печать на перфорированной пленке - 570,0 руб/ м.кв

Широкоформатная печать на пленке (матовая, глянцевая, прозрачная) - от 21 м.кв — 270,0 руб/м.кв

Цены указаны без НДС.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Компания Fast Print | ООО «Компания ФП»

610000, г. Киров, ул. Ленина 102а

т. 8(8332) 71-18-75, 78-02-47, +79226689704

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р/с 40702810600000120341

в ПАО «Норвик Банк» БИК 043304728

к/с 30101810300000000728

*фаст принт

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