Как по инициативе родителей заменили окна в детском саду №266 в Ижевске

Фото: Анастасия Михайлова

Может ли инициатива обычных граждан привести к реальному решению проблемы? Да, может! Уже не первый год в Ижевске реализуется проект “Инициативное бюджетирование”. Главная цель - привлечь к реализации различных проектов (ремонту соцобъектов, благоустройству детских площадок и т.д.) самих жителей города.

В 2020 году на “Инициативное бюджетирование” выделили порядка 150 млн рублей. Каждый проект будет реализован при условии, что часть средств собирают инициативные граждане, до 1 млн рублей - субсидия из регионального бюджета и 15% от стоимость - из городского бюджета.

В группах детского сада №266 стало светлее и уютнее Фото: Анастасия Михайлова

- В 2019 году мы начинали всего лишь с пяти проектов, которые изначально выдвигались на конкурсы, и действительно очень осторожно горожане подходили к участию в инициативном бюджетировании. Наверное, смущало людей то, что обязательным условием является софинансирование со стороны горожан, но как показала практика этот страх мы перебороли, ведь в этом году 28 проектов мы реализуем по Ижевску. Очень большая разнонаправленность - это и спортивные площадки, и детские городки, даже ремонт бассейна в детском саду, территории общего пользования — тротуары, небольшие скверы во дворах, - прокомментировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Один из таких проектов - ремонт детского сада №266. Здесь обучается 370 детей, а в конце лета количество учащихся увеличится еще на 76. Благодаря неравнодушным родителям здесь решили заменить оконные блоки.

Стало светло и уютно

Работы по замене деревянных окон начали 1 августа, а закончили уже 6 числа. Проводить ремонт сейчас лучше: детский сад работает в дежурном режиме, детей значительно меньше.

Всего в рамках проекте в учреждении заменили 48 окон: в спальнях, медкабинете, прачечной и на кухне.

В планах руководства детского сада заменить все окна. Фото: Анастасия Михайлова

- Сами воспитатели и родители решили, где лучше поменять, - объясняет выбор заведующая детского сада № 266 Ольга Пантелеева. - В спальне холодно спать ребятишкам зимой, а пластиковые окна утеплять не надо. Дуть с них не будет. А в группах дети более-менее двигаются. В ясельной меняют все четыре окна. У них будет уже тепло. Конечно, в планах обновить все окна, но в первую очередь мы принялись за помещения, где находятся дети. Создать комфортные условия - наша главная задача.

10 августа учреждение откроется в полную меру. А ближе к сентябрю придут новые дети в ясельные группы. В них окна заменили полностью.

- В полузакрытом детском саду неуютно. Когда все дети учатся, и все 13 групп работают, очень весело работать. На весь микрорайон смех стоит, музыка играет, - отметила заведующая детского сада № 266.