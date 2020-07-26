Погода в Ижевске на предстоящую неделю: потепление и небольшие дожди
Погода продолжает удивлять ижевчан: то аномальная жара, то сезон тропических дождей. Что ждет жителей на следующей неделе? Подробнее – в нашем прогнозе.
В понедельник, 27 июля, будет облачная с прояснениями погода. Столбик термометра поднимется до +24 градусов днем и +15 – ночью. Ветер северо-западный, 2,9 м/с.
28 июля потеплеет до +27 градусов днем и +16 – ночью. Ожидается облачная с прояснениями погода.
В среду термометр покажет +26 градусов днем и +18 ночью. Ветер западный, 2,7 м/с.
30 июля ожидается пасмурная погода, +26 градусов днем и +19 – ночью, а также ветер с порывами 3,6 м/с.
В пятницу в город придут дожди. Температура опустится до +24 градусов днем и +16 ночью.
В выходные продолжатся дожди. Ожидается до +23 градусов днем и 16 градусов ночью. Ветер юго-восточный, 2,1 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU
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