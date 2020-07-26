Погода в Ижевске на предстоящую неделю: потепление и небольшие дожди

«Уже мерещиться начало всякое: то коня увижу, то человека на дереве»: пенсионерка рассказала, как выживала в лесу пять дней

Бабуля заплутала в Тогучинском районе. Все это время она была на связи со спасателями благодаря старенькому кнопочному телефону